Det kan bli en lang kveld på Gjemselund

Det er cupens 4. runde her hjemme som er det soleklare høydepunktet på onsdagens langoddsprogram. Samtlige åtte kamper spilles i kveld. I tillegg er det to kamper i Afrikamesterskapet, det er lokaloppgjør mellom Lyn og Frigg i 3. divisjon. Natt til torsdag er det så fem kamper i Major League Soccer og det spilles også to kamper i Gold Cup.

Kongsvinger - Mjøndalen pause/fulltid U/U - 5,00 (spillestopp kl 17.55)

Etter en solid hjemmeseier mot Start forrige lørdag og 1-0 seier hjemme mot Tromsø i cupens 4. runde sist torsdag, lå det kanskje en reaksjon i luften for Kongsvinger. Og den kom borte mot Strømmen. Kongsvinger ble det første laget i OBOS-ligaen som tapte mot Strømmen denne sesongen, da romerikslaget vant 2-0. Ble forbigått av både KFUM Oslo og Raufoss på tabellen med det tapet, men er fortsatt på en sterk 5. plass med 21 poeng. Flotte 4-2-0 på seks spilte hjemmekamper på Gjemselund. Edvard Skagestad, Christian Røer og Suleyman Bojang starter alle søndagens seriekamp borte mot Strømmen, men ingen av dem spiller i kveld.

Mjøndalen har ledet 1-0 i begge sine to siste seriekamper, men både mot Kristiansund hjemme og Ranheim borte endte det med 1-1. Tok seg videre til 4. runde etter 1-0 seier borte mot Grorud forrige onsdag. Ligger på kvalikplass i Eliteserien etter rekken 2-5-5 på sine tolv første seriekamper og totalt 11 poeng. Moderate 1-2-3 på seks spilte bortekamper. - Vi har noe smårusk på skadesiden vi må ta hensyn til, men ellers stiller vi med det beste laget vi kan, sier trener Vegard Hansen til Drammens Tidende.

Mjøndalen var i OBOS-ligaen de tre foregående sesongene. De tre serieoppgjørene på Gjemselund har gitt to hjemmeseire, mens Mjøndalen vant 1-0 i fjorårets opprykkssesong. Det kommer garantert til å bli jevnt i kveld på Gjemselund. Norsk Tipping har gledelig nok satt pause/fulltid-oddser på kveldens cupkamper. U etter 90 minutter er neppe et dårlig tips i kveld. 3,25 er oddsen på det. Enda mer spennende er oddsen på at det både står uavgjort til pause og etter ordinær tid. Pause/fulltid-dobbelen U7U betales med friske 5,00 i odds. Vi lar oss lokke og setter spill på den kombinasjonen.