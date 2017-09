Dette betyr trøbbel for Manchester United

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Ingen var alene om tolv rette på fredag, så bonuspotten vokser videre og er nå oppe i 1 millioner kroner. Innleveringsfrist på lørdagskupongen er som vanlig klokken 15.55.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Brann — Sogndal

Eliteserien er endelig tilbake etter tre lange uker, hvorav ingen av disse to lagene var innvolvert i cupspill. Dermed har de sin andre sommerferie på kort tid bak seg. Brann tok en viktig borteseier over Viking i siste kamp før avbrekket, som betyr at de har syv poeng på de siste tre kampene.

Bergenserne har ikke levert like bra hjemme denne sesongen som vi er vant med, selv om 6-3-1 er solide tall. De slo Sogndal 3-2 på bortebane tidligere denne sesongen, men Lars Arne Nilsen har slitt litt mot hvittrøyene, med 2-2-1 mot Sogndal i sin regjeringstid i Bergen.

Nøkkelspillere som målvakt Piotr Leciejewski og Vito Wormgoor kjemper en kamp mot klokka for å rekke kampen, Kristoffer Barmen returnerer etter karantene.

Gjestene tok en svært viktig seier i den siste kampen før avbrekket, med 2-0 over Kristiansund, og økte gapet ned til kvalifiseringsplass og nettopp KBK til fire poeng. De kan dermed møte sommeren med noe senkede skuldre. Bortestatistikken er det verre med, 1-3-6.

Stopperne Per-Magnus Steiring og Kjetil Wæhler returnerer etter suspensjon.

Her gir vi vår tillit til Brann.

2. Stoke City — Manchester United

Fire poeng fra tre kamper må sies å være godkjent fangst for Stoke, som endelig klarte å unngå tap for Tony Pulis og West Bromwich rett før landslagspausen (1-1). Signeringene virker å ha funnet seg til rette ganske så raskt og laget fremstår klart sterkere enn sist sesong.

Hjemme på Britannia har de slått Arsenal 1-0 så langt og the Potters har en egen evne til å løfte seg et par hakk når de får storfint besøk - som i dag. Mot Manchester United har de 2-2-0 på de siste tilsvarende kampene, begge forrige sesong endte 1-1.

Stephen Ireland og Ibrahim Afellay er stadig ute, mens Ryan Shawcross neppe rekker kampen.

De røde djevlene har fått en perfekt sesongstart og har tre seire og 10-0 i målforskjell. Motstanden de har møtt har riktig nok ikke vært all verden og målforskjellen er nok noe flatterende. 4-0 mot Swansea er eneste borteresultat så langt, sist sesong var de bedre borte enn hjemme rent poengmessig.

Zlatan Ibrahimovic er tilbake i klubben, men ikke klar for spill. Marcos Rojo er ute, mens Luke Shaw og Ashley Young mangler kamptrening.

Stoke bruker å være en tøff motstander for Manchester United, samtidig er det noe fryktelig solid over Mourinhos mannskap denne sesongen. (H)UB.

3. Arsenal — Bournemouth

Den lite overbevisende seieren over Leicester på åpningsdagen (4-3) har blitt fulgt opp av to tap, for Stoke (1-0) og Liverpool (4-0) på bortebane. Dermed er hylekoret i gang igjen, men med god grunn - mot Liverpool var de skrekkelige.

Siden sist har de solgt Alex Oxlade-Chamberlain til Liverpool uten å erstatte ham. Det ser dermed litt tynt ut i rekkene til Arsene Wenger nå. Santi Cazorla er eneste spiller som definitivt er ute.

Bournemouth har også fått en dårlig start på sesongen, med null poeng på sine tre første kamper. De var godt på vei til uavgjort mot Manchester City i kampen før pausen, men ble senket syv minutter på overtid. Eddie Howe må ha brukt landslagspausen godt. Ingen signeringer er gjort siden sist.

Fortsatt ingen Junior Stanislas eller Callum Wilson for gjestene, Nathan Aké er tvilsom.

Arsenal har fått en dårlig sesongstart, men mot Bournemouth skal de vinne. H(U).

4. Brighton & Hove Albion — West Bromwich Albion

Vertene tok sitt første Premier League-poeng siden opprykket da de klarte 0-0 borte mot Watford, et Watford-lag som spilte nesten hele kampen med én mann mindre. Det bryr nok Brighton seg lite om nå, smultingen er endelig borte. Hjemme har de kun spilt mot Manchester City så langt og tapt 2-0.

Fem mann savnes for Brighton, G. Bong, S. Baldock, B. Isaah og B. Kayal. Tomer Hemed er ventet å rekke kampen.

Gjestene har fått en finfin sesongstart. De to første kampene ble vunnet 1-0, før siste kamp før landslagspausen ga 1-1 mot Stoke. Nok en gang er det svært vanskelig å score på Tony Pulis' mannskap, som fortsetter å heve seg mot toppen.

Grzegorz Krychowiack er signert siden sist, en klassesignering til midtbanen. Hal Robson-Kanu er ute med suspensjon og McAuley har en 50% sjanse til å rekke kampen.

Stor uavgjortfare her, for WBA kommer ikke til å tape mange kamper denne sesongen og Brighton virker foreløpig vaksinert mot å score mål. (H)UB.

5. Everton — Tottenham

Hjemmelaget har et mildt sagt tøft kampprogram denne innledningen, og tok ett poeng fra bortekampene mot Chelsea (2-0-tap) og Manchester City (1-1) før landslagspausen. Hjemmekampen deres ble vunnet 1-0 over Stoke.

Ronald Koeman gjorde Everton til et knallsterkt lag på hjemmebane forrige sesong og 13-4-2 var tallene derfra. Tre av de fire siste hjemmekampene mot dagens motstander har endt uavgjort, 3-3-1 er tallene de siste syv.

Ross Barkley, Yannick Bolasie, Seamus Coleman og Ramiro Funes Mori er ute. Davy Klaassen er snart kampklar.

Tottenham har allerede tapt flere poeng hjemme på Wembley etter to kamper enn på 19 kamper på White Hart Lane forrige sesong, så sesongstarten har vært langt under pari. På bortebane slo de Newcastle på åpningsdagen, men fikk hjelp av en utvisning på stillingen 0-0.

Erik Lamela, Danny Rose, Victor Wanyama og Nkoudou er ikke med. Serge Aurier er signert og klar til kamp, det samme gjelder Fernando Llorente.

Everton og Tottenham er så å si like gode på Goodison Park og uavgjort ligger virkelig i luften nok en gang. HUB.

6. Leicester City — Chelsea

Hjemmelaget har hatt to tøffe bortekamper så langt og tapt begge, for Arsenal og for Manchester United. Hjemme har de slått Brighton komfortabelt 2-0 og vi husker hvor stor Leicester-oppturen var på hjemmebane etter Craig Shakespare tok over sist sesong.

De har solgt Danny Drinkwater til dagens motstander, beholdt Riyad Mahrez og kjøpt stopperen Dragovic.

Chelsea hadde bra kontroll på Leicester forrige sesong og vant begge ligakamper 3-0.

Gjestene har kommet seg etter åpningssjokket mot Burnley og vunnet de to påfølgende kampene, borte over Tottenham og hjemme over Everton. Dermed er all krisesnakk lagt på vent for en stund. I tillegg til Drinkwater, har Chelsea hentet Davide Zappacosta på backen. Eden Hazard er endelig tilbake etter sin skade.

Vanskelig kamp dette, men sitter igjen med følelsen av at Chelsea ikke kommer til å tape. UB.

7. Southampton — Watford

The Saints har hatt et veldig overkommelig program så langt og står med fem poeng etter kamper mot West Ham, Swansea og Huddersfield, de to førstnevnte hjemme. Seieren over West Ham var både sen og heldig, så det er liten grunn til å la seg overbevise fullstendig av Southampton så langt.

Hjemmelaget har bra kontroll på Watford etter sistnevntes opprykk, 2-2-0 er tallene de siste par sesongene. Sist sesong ble det 1-1 på St. Mary's. Virgil van Dijk er fortsatt i klubben og kan være klar for sin første kamp for sesongen.

Gjestene har også åpnet sesongen godkjent under Marco Silva, med fem poeng fra tre kamper. Uavgjort mot Liverpool og Brighton (i sistnevnte kamp var de én mann mindre i lang tid) har sammen med seieren over Bournemouth gjort jobben så langt.

Stopper Britos er suspendert for sitt røde kort, mens hele tre spillere er hentet inn. Cathcart, Janmaat, Pereyra og Zarate er alle ute.

Uavgjort ligger litt i kortene nok en gang, men det er mest fristende å backe hjemmelaget. HU.

8. Aston Villa — Brentford

Vertene har nok ikke fått den sesongstarten de håpet på, med kun fem poeng fra like mange kamper. Fire av dem ble imidlertid tatt i de to siste kampene før pausen og kampprogrammet har vært svært tøft i innledningen, så pilen peker tross alt rett vei.

Gjestene har fått en grufull sesongstart og landslagspausen kunne ikke komme fort nok. De har to poeng fra fem kamper, men det må nevnes at også de har hatt et tøft kampprogram i innledningen.

Aston Villa skal være det beste laget og de får vår tillit. H.

9. Fulham — Cardiff City

Endelig kom Fulhams første seier for sesongen da de slo Ipswich, et Ipswich uten poengtap fram til da, 2-0 borte i den siste kampen før landslagspausen. Det har imidlertid vært en sesongstart under pari for et lag som var ventet å kjempe i toppen, men seieren sist gir endelig noe å bygge på.

Cardiff har på sin side fått en perfekt sesongstart med fem seire på like mange kamper og soleklar tabelltopp. Neil Warnock kjenner dette spillet bedre enn de fleste og har totalforvandlet Cardiff på litt under et år bak roret.

Bortebanestatistikken har generelt vært svak for gjestene, men de har vunnet begge så langt, inkludert over opprykksrivalen Wolverhampton.

Stor uavgjortfare her. HU.

10. Leeds United — Burton Albion

Hjemmelaget har under danske Thomas Christiansen fått en svært bra start på sesongen, med elleve poeng fra de første fem kamper. Motstanden har heller ikke vært til å kimse av, som forsterker inntrykket av at Christiansen har gjort en god jobb så langt.

De to siste kampene inn mot avbrekket ble begge vunnet og nå gjelder det å ta med momentum inn i en ny periode. Begge hjemmekamper så langt har endt 0-0, der har de forbedringspotensial.

Burton har som ventet fått en tøff start på sesongen, men hevet seg i de to siste kampene før landslagspausen med fire poeng. De tre første ble alle tapt og på reisefot står de uten poeng og med 1-6 i målforskjell.

Nå kommer Leeds' første hjemmeseier. H.

11. Norwich City — Birmingham City

Vertene har ikke akkurat fått en drømmestart under den tyske manager Daniel Farke, som var hentet på samme måte som David Wagner i Huddersfield. Kun fire poeng fra fem kamper er langt under pari og motstanden har ikke vært uoverkommelig - de røk hele 4-0 for nyopprykkede Millwall i siste kamp før pausen.

Hjemme har de en seier og ett tap, de var soleklart best på hjemmebane forrige sesong.

Gjestene har under Harry Redknapps også fått en svak start på sin sesong, også de med fire poeng på fem kamper. Også de har tapt sine to siste kamper og heller ikke de har møtt all verden til motstand. På reisefot har de to tap på to kamper, 'Arry er ikke kjent for å ha gode lag på bortebane.

H her.

12. Sunderland — Sheffield United

Simon Grayson har fått én jobb med Sunderland, det er å rykke opp, men med to tap på rappen og bare fem poeng på like mange kamper, kan vi trygt si at de ikke har levert så langt. Motstanden har imidlertid vært solid så langt.

Hjemme har de bare ett poeng fra to kamper så langt.

Gjestene har åpnet knallsterkt etter sitt opprykk, med ni poeng fra fem kamper. Alle poeng er tatt på hjemmebane, dog, på reisefot har de to tap og 0-3 i samlet målforskjell, mot god motstand i Cardiff og Middlesbrough.

Men når sesongen begynner å sette seg, vil nok opprykksluften gå litt ut av Sheffield United og Sunderland levere opp mot nivå. Vi tror det skjer i dag. H.

96-rekker:

1. Brann — Sogndal H

2. Stoke City — Manchester United UB

3. Arsenal — Bournemouth H

4. Brighton & Hove Albion — West Bromwich Albion UB

5. Everton — Tottenham HUB

6. Leicester City — Chelsea UB

7. Southampton — Watford HU

8. Aston Villa — Brentford H

9. Fulham — Cardiff City HU

10. Leeds United — Burton Albion H

11. Norwich City — Birmingham City H

12. Sunderland — Sheffield United H

432-rekker:

1. Brann — Sogndal H

2. Stoke City — Manchester United HUB

3. Arsenal — Bournemouth HU

4. Brighton & Hove Albion — West Bromwich Albion HUB

5. Everton — Tottenham HUB

6. Leicester City — Chelsea UB

7. Southampton — Watford HU

8. Aston Villa — Brentford H

9. Fulham — Cardiff City HU

10. Leeds United — Burton Albion H

11. Norwich City — Birmingham City H

12. Sunderland — Sheffield United H