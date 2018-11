Dette er håndballen du kan se på Nettavisen onsdag 7.november

Det er spilt 7 kamper i herrenes eliteserie i håndball, og mange av de kampene har du allerede kunne sett på Nettavisen. Flere blir det gjennom det som ser ut til å bli en spennende sesong. Arendal har tatt en ledelse i starten av sesongen foran Elverum og Kolstad, men det er veldig jevnt.

For kvinnene er det spilt mellom 6 og 8 kamper, og ikke overraskende har Vipers Kristiansand stukket av med ledelsen. Det er likevel bare to poeng foran Larvik, som igjen er to poeng foran Storhamar.

Her finner du tabellen i eliteserien menn

Her finner du tabellen i eliteserien kvinner

Oddstips onsdag håndball

Nettavisen sender ikke bare toppen av håndballen. Du kan også se flere kamper fra lavere divisjoner hos Nettavisen.

Onsdagens kamper ser du under:

Eliteserien herrer:

Bækkelaget - Halden, 17:50

Kolstad - Nærbø, 17:50

Elverum - Fyllingen, 17:50

Haslum - Horten, 18:20

Eliteserien kvinner:

Fana - Molde, 17:50

1.divisjon herrer:

Herulf Moss - Charlottenlund, 17:30



2.divisjon herrer:

Urædd - Herkules, 19:00

2.divisjon kvinner:

Gjøvik - LFH09, 20:00

Her ser du alle kampene vi sender de neste ukene

