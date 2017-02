Dette er Real Madrids spesialitet

Sportspills øvrige onsdagstips:

Alle tolv kamper på midtukekupongen er første kamp av to i utslagsrundene i henholdsvis Champions League og Europa League og derfor blir det en hjemmeseier-tung kupong fra vår side. Innleveringsfrist er klokken 20.40.

Bonuspotten, som utbetales til en spiller alene om tolv rette, er nå oppe i 1,6 millioner kroner.

Komplette analyser finner du under spillboksen!

1. Bayern München — Arsenal

Hjemmelaget har opparbeidet seg en luke på syv poeng i Bundesliga, men har gjort det uten å imponere voldsomt denne sesongen. Det er fortsatt noe som skurrer i det tyske maskineriet, men det er likevel vanskelig å diskreditere et lag som har tatt 49 av 60 poeng i ligaen.

Hjemmestatistikken i Tyskland er 7-3-0 og de vant samtlige tre hjemmekamper i gruppespillet. Allianz Arena er og blir et fort. Boateng og Ribery er stadig ute.

Arsenal fikk stoppet tapsrekken på to kamper da de slo Hull 2-0 i helgen, uten å overbevise. Høstens store formspiller Mesut Özil er for tiden milevis unna sitt eget nivå og det lider de naturligvis av. Vi husker også hvordan Arsenal har røket ut av åttedelsfinalen i Champions League seks sesonger på rad før årets sesong, det har blitt en stygg sedvane.

Bortestatistikken i ligaen er greie 6-3-3. Midtbanespillerne Cazorla og Ramsey savnes fortsatt, det gjør også backup-spissen Lucas.

Bayern München er alltid til å stole på hjemme og dette Arsenal-laget virker ikke å være i nærheten av samme nivå for tiden. H.

2. Real Madrid — Napoli

Vertene har slått tilbake etter cup-exit og tap for serietreer Sevilla med tre rake trepoengere, det virker å ha løsnet etter en småtung periode for et par uker siden. Har knallsterke 9-2-0 på hjemmebane i ligaen og tok også syv av ni mulige poeng på hjemmebane i gruppespillet.

Danilo, Asensio og Bale er fraværende for vertene, som har kommet over den værste skadekneika.

Napoli blir et usikkert kort i denne sammenheng, italierne har nemlig ikke spilt i sluttspillet av Champions League siden 2011/12-sesongen. Diego Maradonas gamle klubb er i storform i hjemlig liga med 13 av de siste 15 mulige poeng og er det mestscorende laget i Serie A denne sesongen.

Det er på hjemmebane Napoli trives best denne sesongen, selv om 6-3-2 er en helt grei bortestatistikk. Ingen fravær plager gjestene.

Real Madrid har vannvittig mye mer erfaring enn dagens motstander og slikt blir fort utslagsgivende. For Napoli gjelder det å komme hjem med et ikke altfor stort tap og sørge for at spenningen lever til returoppgjøret. H igjen.

3. KAA Gent — Tottenham

Vertene valgte å hvile noen av sine mest innflytelsesrike spillere i helgens ligakamp og det endte med 0-1-tap hjemme for Eupen. Viste samtidig hvor mye torsdagens kamp betyr og det er ikke ofte storfint besøk fra selveste Premier League kommer.

Belgierne kvalifiserte seg med knapp margin og bare åtte poeng fra seks gruppespillskamper, fire av dem tatt hjemme. Hjemmestatistikken i ligaen er det imidlertid vanskelig å si noe på, den er 10-1-2.

Det blir spennende å se hvor høyt Mauricio Pochettino prioriterer denne turneringen. Med tanke på at man kjemper i topp fire hjemme, valgte å nedprioritere Champions League og har hjemmekamp i kamp to, er det grunn til å vente et reservepreget mannskap i dag. Spillere som Dele Alli og Harry Kane virker å ha behov for en hvil, for Spurs så tafatte ut mot Liverpool forrige lørdag.

Hjemme på White Hart Lane har de vært ustoppelige denne sesongen, bortestatistikken er med variable 4-6-3.

Spurs lever greit med uavgjort og vi værer en liten overraskelse her. For Gent er dette et av sesongens virkelige høydepunkter. HU(B).

4. Borussia Mönchengladbach — Fiorentina

Gladbach har fått et oppsving under den nyansatte treneren Dieter Hecking, som har ledet laget til 4-1-0 på årets fem første tellende kamper. De tre siste hjemlige kamper er alle vunnet uten å slippe inn mål og i helgen overmannet de Werder Bremen med 1-0 borte.

Vårt evige mantra er at tyske lag er klart best hjemme og BMG er intet unntak - selv om 5-3-2 er under pari i forhold til forventning.

La Viola kjemper en intens kamp om Europa League-plassene i Serie A og møter en av hovedrivalene i helgen, Milan. Paulo Sousa viste i høst at Europa League blir prioritert og de avanserte med 4-1-1 i gruppespillet.

Også bortelaget har sin styrke på hjemmebane og 5-1-6 er ustabile bortetall. Her backer vi formsterke tyskere. H.

5. Celta Vigo — Shakhtar Donetsk

Nedturene har stått i kø for Celta Vigo den siste tiden, som røk ut av semifinalen av den spanske cupen mot Alavés og tapte 3-2 borte for Atlético Madrid etter å ha ledet to ganger. I ligaen ligger de i et slags ingenmannsland og Europa League får nok høy prioritet.

Hjemmestatistikken til laget fra Vigo er sterk og de tar over to tredeler av sine poeng hjemme: 7-0-3 er tallene. De to siste hjemmekamper i ligaen er vunnet.

Dette er faktisk første gang på ti år at Celta Vigo spiller sluttspill i Europa League, så tonnevis av erfaring har ikke dagens tropp.

Ukrainerne har på sin side vært med i europacupspill i seks sesonger på rad og vant denne turneringen for åtte år siden. Forrige sesong gikk de helt til semifinalen og det er ingen tvil om at ukrainerne prioriterer e-cup.

Donetsk-laget tok pause fra russisk Premier League med en 13-poengs ledelse etter bare 18 kamper og er altså utenfor sesong. Åpen kamp dette, ukrainernes overlegne erfaring blir fort utslagsgivende. H(U)B.

6. AZ Alkmaar — Lyon

Som behørig dekket her i Norge, AZ tok en sterk seier over Herenveen borte i helgen og tapsrekken stoppet dermed på to kamper. Kvalifiserte seg til dette sluttspillet uten å imponere i en relativt lett gruppe, åtte poeng på seks kamper i høst.

Seieren i helgen løftet AZ opp til tredjeplass i Eredivisie, men de er milevis bak topp tre. Hjemmestatistikken er svake 3-5-2.

Gjestene er i rett ut elendig form og har tapt fem av sine siste syv tellende kamper, de fire siste bortekampene er alle tapt. På det viset har de mistet all kontakt med topp tre og mulighetene for Champions League-spill kommende sesong, det er like greit å fokusere på Europa League resten av sesongen.

Bortestatistikken totalt er 5-1-6 og vi må igjen backe vertene. Hvorfor er Lyon storfavoritt når de er i så svak form, spesielt borte? HU.

7. PFC Ludogorets Razgrad — FC København

Bulgarsk eliteserie er tilbake etter vinterpausen og jommen tok ikke Ludogorets en enkel 4-0-seier der. Forspranget i ligaen er på syv poeng og Europa League kommer til å ha øverste prioritet denne våren.

Hjemmelaget er ekstremt solide på eget gress og har 9-1-0 i ligaen. Det ble med bare ett poeng på tre hjemmekamper i Champions League-gruppespillet, men de ga ordentlig kamp til Arsenal og PSG.

Københavns vårsesong begynner ikke før til helgen og lagene har slik sett hatt relativt lik oppvarming til denne kampen. Resultatmessig har vinterens treningskamper vært elendig, uten at vi tolker altfor mye ut av det.

Det er på Parken de presterer best, selv om 7-4-0 ikke er en svak bortestatistikk i ligaen. Tre bortekamper i høstens Champions League ga fire sterke poeng.

Uansett, her er Ludogorets fortjent favoritt. H(U).

8. Manchester United — Saint-Etienne

Hjemmelaget gikk på et par blemmer på reisefot i denne turneringen i høst, men på eget gress stilte de et sterkt mannskap og vant alle tre kamper med en samlet målforskjell på 9-1. De er i grei form i ligaen med to rake seirer og statistikken på eget gress lyder 6-6-1 totalt.

Saint-Etienne har virkelig funnet formen og har tatt tolv poeng på de siste fem ligakampene sine, i helgen ble det 4-0-seier over jumboen Lorient. Det er imidlertid på eget gress de virkelig leverer og 3-4-5 er ikke en spesielt overbevisende bortestatistikk i ligaen. De kom imidlertid godt fra bortekampene i gruppespillet i høst og tok syv poeng på tre bortekamper der.

Alt annet enn hjemmeseier vil overraske stort. H.

9. Villarreal — Roma

Hjemmelaget er inne i en liten bølgedal og har vunnet bare én av sine siste ni kamper i Spania, selv om det må nevnes at seks av disse har endt uavgjort og motstanden har vært relativt solid. De vet nok at de må toppe laget for å slå ut sin gode motstander og kommer trolig til å stille sterkt på torsdag.

Den gule ubåten er normalt knallsterke hjemme og 7-3-2 er solide hjemmetall denne sesongen. To av tre hjemmekamper i høstens gruppespill ble vunnet, og vi husker hvordan de tok seg helt til semifinalen av fjorårets turnering. Faktisk har de vunnet ni av de siste ti hjemmekamper i Europa League.

Hjemmelaget kjemper om Champions League-plass i Serie A og har kommet til semifinalen mot Lazio i cupen, likevel er det grunn til å vente å de satser på Europa League. Luciano Spalletti stilte sterke mannskap gjennom hele gruppespillet, uansett motstander.

I Roma har de vunnet elleve av elleve ligakamper, bortestatistikken er mer variable 6-2-5. Trolig er de godt fornøyde med poengdeling her, vel vitende om sin egen kapasitet på hjemmebane. HU.

10. Athletic Bilbao — Apoel Nicosia

Baskerne er et notorisk sterkt hjemmelag og har også tradisjon for å prioritere europacup. Det har de vist ved å kvalifisere seg til sluttspillet de to siste sesongene og de stiller trolig toppet i kveld.

I høstens gruppespill vant de samtlige tre kamper på eget gress og statistikken på San Mámes i ligaen er knallsterke 8-3-1.

Kypriotene har langt mindre erfaring enn sine baskiske motstykker, selv om de har kvalifisert seg til Europa tre av de siste fire sesongene. Tapte to av tre bortekamper i høstens gruppespill og har sin klare styrke på hjemmebane. Formen i den svake, hjemlige ligaen er også grei, med 7-1-0 de siste åtte.

H.

11. RSC Anderlecht — Zenit St. Petersburg

Belgierne kniver virkelig om trofeet i belgisk First Division A, men kommer trolig til å priotere denne turneringen likevel. De har utviklert en bra tradisjon i Europa, med deltakelse i åtte strake sesonger. Klarte seg greit med elleve poeng i gruppespillet, de vant begge hjemmekamper før de ble kvalifisert før siste runde.

Vertene har 8-4-1 på eget gress denne sesongen og må satse på seier i dag - som alle andre av disse hjemmelagene.

Zenit St. Petersburg er utenfor sesong og det er fortsatt tre uker til den russiske eliteserien sparker i gang, dette blir deres første tellende kamp siden starten av desember. Kommer uansett til å satse alt på detyte dobbeltoppgjøret, det er ikke akkurat grunn til å hvile noen spillere.

Russerne har utviklet en bra tradisjon for å levere på høsten i Europa og vant de fem første gruppespillskampene og kvalifiserte seg lett. Også de har levert bra på i Europa de senere sesonger, med deltakelse i syv strake sesonger, hvorav fem har endt med sluttspill.

Hjemmelaget er bra på eget gress, Zenit er uthvilte etter en lang oppkjøring. Blir åpent, dette. HUB.

12. PAOK Thessaloniki — Schalke 04

Hjemmelaget har virkelig funnet formen de siste ukene og har 8-1-0 på de siste ni hjemlige kampene sine. I helgen sparte de fem-seks førstelagsspillere og klarte bare uavgjort mot Xanthi, men viste at kveldens kamp har stor prioritet.

Også greske lag er kjent for sin hjemmestyrke, men 6-1-2 er ikke supre tall for PAOK. Det ble fire poeng på tre hjemmekamper i høstens gruppespill.

Schalke er også i grei form, med to seirer på rad og poengdeling borte mot Bayern München tredje sist. Tok en grei 2-0-seier hjemme over Hertha Berlin i helgen og fikk endelig tilbake Klaas-Jan Huntelaar tilbake i ligasammenheng. Trolig starter han ikke i dag, dog.

Bortestatistikken til Schalke er et evig problem og denne sesong er intet unntak, 1-3-5 og bare seks scorede mål på disse ni er dyster lesning. HU.

