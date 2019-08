Disse blir ikke toppscorer i Premier League

Premier League. Nå skal det brake løs nok en gang. Vi gleder oss stort til årets sesong. Skal det, som i fjor, bli totaldominans fra Manchester City og Liverpool? Eller skal Ole Gunnar Solskjær, som er vant med å fikse mirakler, putte Manchester United tilbake i toppen av Premier League igjen. Eller er det Frank Lampard som skal ta sitt Chelsea helt til topps? Det er svært spennende i år. Mange spennende signeringer er gjort, og det er bare å glede seg.

Første runde spilles forøvrig slik:

Liverpool - Norwich City (9. august kl. 21.00)

West Ham United - Manchester City (10. august kl. 12.30)

A.F.C. Bournemouth - Sheffield United (10. august kl. 16.00)

Burnley - Southampton (10. august kl. 16.00)

Crystal Palace - Everton (10. august kl. 16.00)

Leicester City - Wolverhampton (10. august kl. 16.00)

Watford - Brighton (10. august kl. 16.00)

Tottenham Hotspur - Aston Villa (10. august kl. 18.30)

Newcastle United - Arsenal (11. august kl. 15.00)

Manchester United - Chelsea (11. august kl. 17.30)

I denne saken skal vi først og fremst ta for oss hvem vi tror kommer til å gjøre opp om toppscorer-tittelen. Vi tror det står mellom fem navn. I fjor havnet det tre spillere helt likt. Aubameyang i Arsenal, Salah og Mane fra Liverpool. Alle endte utrolig nok på 22 mål. Agüero scoret 21, men var ute i fire kamper med skade. Det samme var Harry Kane, som hadde 17 mål. Nevnte Kane var faktisk ute en hel måned og hadde fort vært toppscorer uten skaden.

Vi har tatt for oss fem kandidater. Vi føler oss rimelig sikker på at en av disse tar hjem toppscorer-tittelen. Nederst i saken konkluderer vi med hvem vi tror du bør sette pengene dine på.

Liverpool-stjernen Mohamed Salah var toppscorer sist sesong i Premier League, men vi tror ikke han topper listen etter 2019-2020-sesongen.

Mohamed Salah (Liverpool): Har vært toppscorer i Premier League de siste to årene. Måtte dog dele æren med to andre sist sesong. I 2017/ 18-sesongen var denne mannen nærmest umulig. Scoret da 32 mål. I fjor scoret han 22 mål. Selv om sesongen hans for to år siden var utrolig, kunne han fort endt på 30 i fjor også. Egypteren hadde massevis av sjanser, men det var ikke samme uttelling rett og slett. Salah spiller mye. Veldig mye. Hans fysiske form virker til å være svært god. På de siste to årene har han spilt 74 av 76 Premier League-kamper. Vi skal og nevne at han var klart øverst på statistikken over mest skudd på mål i fjor (104 skudd). Uten tvil en av de som gjør opp om tittelen denne karen, og 5,75 er oddsen satt til.

Harry Kane har vist bra takter i treningskampene, men vi tror ikke at han blir toppscorer denne sesongen.

Harry Kane (Tottenham): For en målmaskin han er Kane. Han banker dem inn fra over alt på banen og er den alle ser på når målene skal scores. I 14/15-sesongen scoret Kane 21 mål på 34 kamper. Året etter spilte han alle 38 kampene og scoret 25 ganger. Ble da toppscorer, noe han og ble året etter. I 17/18 og 18/19-sesongen scoret han henholdsvis 30 og 29 mål. I fjor pådro han seg en ankelskade og var ute i en måned. Han mistet fem PL-kamper. Allikevel ble det 17 fulltreffere. I sommer har han scoret et mål på sine to spilte kamper. Det var dog ikke et hvilket som helst mål, for Kane feide til fra midtbanen! Harry er uten tvil en mann som må regnes i denne settingen. Han er favoritten til markedet, og gir 4,75 i odds.

Det er flott odds på at Sergio Agüero blir toppscorer i Premier League denne sesongen. Tør du å satse pengene på argentineren?

Sergio Agüero (Manchester City): Ble toppscorer i 14/15-sesongen. Hadde da 26 fulltreffere. Det har blitt med det ene året. Men Agüero har altså spilt åtte sesonger for blåtrøyene fra Manchester nå, og hele seks sesonger har mannen scoret tyve mål eller mer. De siste fem sesongene har han tyve eller mer. Meget imponerende. Han spilte ikke Community Shield forrige helg, men rapportene går utpå at han er klar til helgens oppgjør mot West Ham. Det er en stund siden han har blitt toppscorer nå, så vi får hele 7,25 i odds på at han blir toppscorer.

Manchester City-spilleren Raheem Sterling (t.v.) er en darkhorse i kampen om toppscorertittelen i Premier League denne sesongen.

Raheem Sterling (Manchester City): 24-åringen blir vår "Dark Horse" i denne sammenhengen. Sterling har tatt store steg den siste tiden, og Pep Guardiola er nok en veldig riktig trener for nummer syv på City. Sterling sto til slutt med 17 mål på 34 spilte kamper i fjor. Etter å ha sett brorparten til City sine kamper, må vi si det er spinnvilt at ikke mannen hadde flere mål. Sterling misbrukte masse sjanser. Vi så det også i Community Shield sist helg. Foran mål har han utviklingspotensial. Også året før, altså 16/17-sesongen, scoret han en hel del. 18 mål ble det da. Det som er oppsiktsvekkende er at i sesongen før har han ikke vært i nærheten av disse tallene. Pilen peker med andre ord riktig vei. På vår "Dark Horse" får du hele 12,50 i odds!

Arsenal-spissen Pierre-Emerick Aubameyang scoret 22 mål sist sesong.

Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal): Det virker som 30-åringen hadde gått av et svakt år i Premier League i 16/ 17-sesongen. Det endte kun med 10 fulltreffere. Lite spilletid og noe skadeproblemer var heller ikke behjelpelig. I fjor så det mye bedre ut, og da var han faktisk på delt førsteplass med sine 22 fulltreffere. Aubameyang spilte hele 36 kamper i fjor. Dette er en målmaskin. Selv med en noe svak første sesong i Arsenal, har han allerede slått Thierry Henry sin rekord med 32 mål på de 50 første kampene. Aubameyang har 32 mål, og spiller sin 50. kamp mot Newcastle til helgen. Imponerende av den gabonske fotballspilleren. Oddsen på at han får et nytt bra år og scorer mest i årets sesong er 7,50!

Konklusjon: Harry Kane til 4,50 synes vi er for lite, da det som oftest er jevnt i toppen. Vi finner Sergio Agüero til 7,50 som det meste spennende spillet. Manchester City vant 10 av sine 38 kamper med tre mål eller mer i fjor. Enkelte ganger i fjor smadret dem enkelte konkurrenter med fem eller seks mål. Vi tror City har gode muligheter å vinne årets Premier League, og da synes vi 7,50 på Agüero er spennende! Husk at han var skadet en stund i fjor, ellers ville nok argentineren vært helt der oppe med de tre vinnerne. 7.50 prøve.