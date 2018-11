Djurgården må unnvære sin viktigste spiller

Det nærmer seg helg og det nærmer seg at klubbfotballen ruller igjen rundt omkring i Europa etter landslagspausen. Men før vi er dit, skal vi gjennom en torsdag der det meste handler om ishockey. Det spilles tre kamper i Eliteserien her hjemme, mens det er full runde i den svenske Eliteserien og også en del kamper fra KHL. De norske håndballjentene skal snart ut i EM og i kveld innledes tradisjonsrike Møbelringen Cup. I Sverige er det klart for playoffkamp og første oppgjør mellom AFC Eskilstuna og Brommapojkarna om en plass i neste års Allsvenskan.

Växjö Lakers - Djurgården H 2,00 (spillestopp kl 18.55)



Växjö Lakers har vunnet grunnserien de to foregående sesongene. Røk overraskende ut av sluttspillet mot Malmö allerede i kvartfinalen sesongen 2016/17, men forrige sesong var det ikke snakk om saken. Da vle det seier både i grunnserien og sluttspillet, og i finalen trengte laget kun fire kamper for å beseire Skellefteå. Sam Hallens mannskap var nesten alle eksperters tips også foran denne sesongen, men Blekinge-laget har innledet forsiktig. Har slitt med målproduksjonen og kun scoret 30 mål på sine 15 første kamper. Wonderboyen Elias Petterson var lagets stjerne i fjorårssesongen, men han er solgt til NHL og Vancouver Canucks og gjør det strålende der.

Växjö Lakers ligger på 7. plass med 29 poeng og har f.eks scoret 13 færre mål enn Linköping på 5. plass. Men har vist klart bedring i det siste og står med 4-0-2 på de seks siste kampene. Røk riktignok 3-4 borte mot kapable Färjestad sist etter forlengning, selv om de ledet 3-1 etter to perioder. De fire siste på hjemmeis er alle vunnet.

Med 59 scoringer på sine 18 første seriekamper i SHL, er Djurgården i det mestscorende laget denne sesongen. Färjestad har scoret nest flest med 53 mål. Men formen er svak i øyeblikket og i siste serierunde ble det 0-2 tap borte mot Brynäs. Det var Djurgårdens tredje tap på de fire siste kampene. Det er meget tett i toppen av SHL. Tre lag står på 33 poeng, mens Djurgården på 4. plass står med 32 poeng. På poengligaen i SHL har Djurgården fire spillere inne blant de ti beste. Men den største poenggjøreren av dem Jacob Josefson er blitt skadet (6 mål og 14 assist) og han er ute av kveldens kamp.

Hjemmeoddsen stod til 2,15 tidligere i uken, men er satt ned til 2,00 nå. Det skyldes nok en kombinasjon av et formsterkt Växjö og Josefsons skade. Vi har lansert Växjö både borte mot Linköping tredje sist og hjemme mot Luleå nest sist og truffet begge gangene. Vi endrer ikke strategi i kveld og lanserer hjemmeseier til 2,00 i odds.

