Djurgården scorer suverent mest

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Torsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League og fire privatlandskamper og det er også verd å minne om at det er midtukekupong i dag. På hockeyfronten er det fullt kjør om dagen. Det er full runde i den norske eliteserien og det samme i SHL i Sverige. I NHL er det også full rulle for tiden. Hele ni kamper skal spilles natt til fredag.

Djurgården - Frölunda over 4,5 mål - 1,67 (spillestopp kl 18.55)

Med 56 scoringer på sine 16 første seriekamper i SHL, er Djurgården i særklasse det mestscorende laget denne sesongen. Färjestad har scoret nest flest med 46 mål, mens trioen Frölunda, Luleå og Linköping alle står med 45 mål. På poengligaen i SHL har Djurgården fire spillere inne blant de ti beste. Med en kamp mindre spilt enn serieleder Luleå, ligger Djurgården to poeng bak på andreplass.

Tirsdag lanserte vi spill på Frölunda hjemme mot Skellefteå, som stod uten seier på sine ni siste kamper. Men sovende storheter må man alltid passe seg for, da Skelleftea vant 3-2 i Gøteborg. Frölunda har uansett gjort en solid sesong hittil og ligger på 3. plass a poeng med Djurgården.

Ingen av Djugårdens siste fire hjemmekamper har vært særlig målrike, men tirsdag smalt laget til med 6-3 seier borte mot Timrå. Når det gjelder Frölunda så har samtlige av lagets seks siste bortekamper gått over 4,5 mål. Begge lagene er blant de mestscorende i SHL denne sesongen og HUB-markedet er vrient på denne kampen. Vi tror dog at det blir over 4,5 mål til godkjente 1,67 i odds. Denne kombineres med en hjemmeseier fra en annen kamp i SHL.

Växjö Lakers - Luleå H 1,75 (spillestopp kl 18.55)

Växjö Lakers har vunnet grunnserien de to foregående sesongene. Røk overraskende ut av sluttspillet mot Malmö allerede i kvartfinalen sesongen 2016/17, men forrige sesong var det ikke snakk om saken. Da vle det seier både i grunnserien og sluttspillet, og i finalen trengte laget kun fire kamper for å beseire Skellefteå. Sam Hallens mannskap var nesten alle eksperters tips også foran denne sesongen, men Blekinge-laget har innledet forsiktig. Har slitt med målproduksjonen og kun scoret 30 mål på sine 15 første kamper. Wonderboyen Elias Petterson var lagets stjerne i fjorårssesongen, men han er solgt til NHL og Vancouver Canucks og gjør det strålende der.

Växjö Lakers ligger på 7. plass med 22 poeng og har f.eks scoret 13 færre mål enn Linköping på 5. plass. Men har vist klart bedring i det siste og står med 4-0-2 på de fem siste kampene. Røk riktignok 3-6 borte mot formsterke og kapable Rögle i forrige bortekamp, men slo tilbake med 6-1 hjemme mot Mora i den siste seriekampen før landslagspausen. Tirsdag innfridde laget vårt herlige singeltips borte mot Linköping til 2,40 i odds etter 3-1 seier.

Luleå leder serien etter 17 spilte seriekamper og står med totalt 33 poeng. Det stod 2-2 etter ordinær tid og spilleforlengning hjemme mot HV 71 tirsdag, men Luleå avgjorde etter straffer. Det var lagets femte strake seier. Men sjette sist ble det tap, riktignok etter spilleforlengning. Det var borte mot Växjö Lakers og i kveld er det altså ny bortekamp mot Lakers.

Hjemmeoddsen på 1,75 er ikke veldig tiltalende, men det er klar stigning for Lakers nå og vi spiller denne i kombinasjon med over 4,5 mål i kampen mellom Djurgården og Frölunda. Totalodds på denne hockeydobbelen fra SHL blir da 2,92.

