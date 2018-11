Dobbel med England til over fire ganger innsatsen

Sportspills øvrige søndagsmeny:

En søndag der UEFA Nations League er det store høydepunktet. Premier League, Eliteserien og de store ligaene i Europa er tilbake neste uke. Nå, akkurat nå, må vi forholde oss til UEFA Nations League. Kroatia, England, Sveits og Belgia skal alle i aksjon. I tillegg skal Spania møte Bosnia i en treningskamp. Det spilles to kamper i Get-ligaen, mens det og spilles to kamper i Eliteserien i håndball for herrer!

England – Kroatia 1,85 – 3,30 – 3,75 H (spillestopp kl. 1455)

UEFA Nations League A, gruppe 4. Utgangspunktet er enkelt: Vinneren vil avansere. Dersom kampen ender uavgjort går Spania videre. Det er god grunn til å tro at denne kampen vil blir en fartsfylt affære.

De to siste kampene mellom disse lagene har vært veldig, veldig jevne. Begge har endt uavgjort etter ordinær spilletid.

Kroatia spilte på seg en solid dose selvtillit da de slo Spania 3–2 på hjemmebane, men hjemme på Wembley er England vanskelige å slå. De har hjemmepublikumet i ryggen, og jeg tror kroatene skal få kjørt seg.

Seieren mot Spania i oktober ga England en mulighet til å ta gruppeseieren. To karer har vært sentrale for engelskmennene: Harry Kane and Raheem Sterling. Sterling, som vanligvis har vært en tilrettelegger, scoret to ganger i løpet av de første 40 minuttene mot spanjolene. Kane på sin side sørget for to målgivende pasninger. Marcus Rashford scoret også ett mål, og han hadde en målgivende pasning i Spania. Kane, Sterling og Rashford har virkelig funnet tonen på landslaget. De kan komme til å skape seriøse problemer for kroatene i søndagens match.

Den engelske landslagssjefen Gareth Southgate ga mange unge spillere sjansen i privatlandskampen mot USA i midtuken, men Sterling, Rashford, Kane og Stones vil være blant spillere som er tilbake i startelleveren mot Kroatia.

Høyrebacken Kieran Trippier, som scoret på et lekkert frispark mor kroatene i Russland-VM, og spissen Danny Welbeck er ute av troppen på grunn av skader. Midtbanespillerne James Maddison og Mason Mount er ikke tatt ut i troppen denne gangen.

Kroatia slo Spania fortjent 3–2 på torsdag. De fikk et billig straffespark mot seg mot slutten, men på overtid scoret Tin Jedvaj. Dermed vant kroatene.

Kroatia har stjernespillere i alle ledd, men det er på midtbanen den største stjerne befinner seg: Luka Modric. Han kan være forskjellen på disse to lagene.

Etter tapet mot Spania i september, har England tre seire og én uavgjort.

Kroatene tapte også mot spanjolene i september. De gikk på et flaut 0-6-tap, men har slått tilbake med to seire og en uavgjort etter det pinlige tapet i Elche. De spilte 0–0 mot England hjemme i Kroatia, men det holder ikke på Wembley. Kroatene må score for å unngå nedrykk. Det er enklere sagt enn gjort.

England røk ut mot Kroatia i VM, og jeg tror de er sugen på revansj her. Engelskmennene må vinne for å ta gruppeseieren. Uavgjort kan faktisk gjøre at de rykke ned til nivå to i Nations League.

Blir resultatet 1-1, 2–2 etc. vil Kroatia har flere scorede bortemål innbyrdes mellom dem, og da må England ta den tunge veien ned i Nations League B. Men: Kroatene rykker ned hvis stillingen blir 0–0. Da har de dårligere målforskjell enn engelskmennene.

Det står mye på spill for begge lagene søndag, og uavgjort holder ikke for noen av dem. Jeg forventer en fartsfylt kamp på Wembley, og tror engelskmennene tar en knapp seier. Oddsen er 1,85. Det er litt snaut som singelspill, synes vi. Derfor bruker vi den i en dobbel.



Nord-Irland – Østerrike S TV 3,10 3,00 2,20 B (spillestopp kl. 1755)

Nations League har vært en miserabel opplevelse for Nord-Irland. De står med null poeng etter tre kamper i turneringen, og har kun klart å score ett mål.

2018 har i det hele tatt ikke vært noe bra år for nordirene. De har bare vunnet to av åtte kamper i år. Allerede før søndagens kamp er det klart at laget rykker ned til nivå tre.

Kyle Lafferty var tilbake på banen i 0-0-kampen mot Irland sist, og han kan også komme til å spille mot Østerrike. Det kan også Jamie Ward. Shane Ferguson ligger an til å ta over for Gavin Whyte på vingen.

Will Grigg og Conor Washington er begge ute med skader. Oliver Norwood er suspendert.

Østerrike måtte vinne mot Bosnia sist for å ha mulighet til å rykke opp i Nations League, men det klarte de ikke. Kampen endte 0–0. Nå venter med overkommelig motstand for østerrikerne i Belfast. De har bare æren å spille for, men jeg tror de vil avslutte med stil.

Marko Arnautovic er tilbake på topp hos Østerrike, og David Alaba er på plass i forsvaret. Begge stjernespillerne gikk glipp av privatlandskampen mot Danmark i oktober, men var tilbake mot Bosnia.

Uavgjortkampen mot Bosnia gjorde at Østerrike ikke kan vinne gruppen, og de kan heller ikke rykke ned. Jeg mener likevel de har bedre spillere enn Nord-Irland, og de vil vise det i denne kampen. Nordirene har vært svake, særlig offensivt. Jeg tror de taper sin fjerde kamp i Nations League på søndag. Oddsen for Østerrike-seier er 2,00. Den brukes i en dobbel.

Søndagens dobbeltspill er England + Østerrike. denne kombinasjonen gir flotte 4,07.