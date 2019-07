Dobbel på Rosenborg og Ajers Celtic gir 3,59 i odds

Sportsspills øvrige onsdagsmeny:

I likhet med foregående år, er det kvalifiseringen til Champions League og Europa League som preger oddsprogrammet i juli. Som regjerende seriemestere skal Rosenborg i aksjon i Champions League-kvalifiseringen i kveld, mens Brann, Molde og Haugesund spiller sin andre kamp i den første kvalifiseringsrunden til Europa League i morgen. Videre spilles EM gutter 19 i Armenia og i dag er det duket for et spennende rivaloppgjør mellom Portugal og Spania, som begge omtales som seierskandidater.

Rosenborg - Linfield Handikap 1. omgang 0-1 U

Celtic - Sarajevo Handikap fulltid 0-1 H

Rosenborg har en glimrende mulighet til å avansere til Champions League-kvalifiseringens andre runde etter å ha vunnet 2-0 borte mot Linfield i første kamp. Eirik Hornelands lag var det beste laget i Nord-Irland, og seieren var fortjent. Trønderne er også i god form i Eliteserien. Seks seire på de siste syv kampene vitner om at Trondheim-laget begynner å finne tilbake til sitt gamle jeg. I helgen overkjørte de Viking hjemme på Lerkendal. 5-1 ble til slutt resultatet etter to scoringer hver av Alexander Søderlund og Anders Konradsen, samt ett mål av høyrebacken Vegar Eggen Hedenstad. Seieren var den fjerde på rad på hjemmebane for trønderne denne sesongen.

Linfield hadde kun ett skudd på mål hjemme i Belfast forrige onsdag. Gjestene er ute av sesong og har ikke spilt en seriekamp siden slutten av april. I den nordirske toppdivisjonen var laget likevel overlegne forrige sesong og vant med ti poeng ned til andreplassen. Av totalt 5 tap på 38 kamper for Belfast-laget, kom 3 av disse på bortebane.

Det nordirske laget må fremover på banen om de skal ha sjanse til å nå den andre kvalifiseringsrunden. Ettersom Rosenborg mest sannsynlig scorer på Lerkendal, slik de har gjort i fire hjemmekamper på rad og totalt seks av åtte hjemmekamper denne sesongen, må Linfield score minst tre om de skal avansere. Det vil gi ettelate kontringsrom for de hvitkledde. Vi tror heller ikke Rosenborg kommer til å spare spillere, da Horneland rett og slett ikke har råd til å snuble her. Trondheims stolthet er allerede slått ut av cupen og det blir - tross formstigningen - vanskelig å vinne Eliteserien på nytt i år. At Rosenborg tar med seg en ettmålsledelse inn i pause virker derfor nærliggende.

Celtic virket ikke å være helt påskrudd da startskuddet gikk i Sarajevo tirsdag forrige uke. På hjemmebane tok det bosniske hovedstadslaget ledelsen etter 28 minutter. Utover i kampen ble kvalitetsforskjellen mellom lagene likevel tydelig. Etter scoringer av Michael Johnston, Odsonne Édouard og tidligere Manchester City-spiller Scott Sinclair, vant de regjerende skotske mesterne til slutt 3-1. Kristoffer Ajer spilte hele kampen som høyreback.

Begge lagene er ute av sesong. Om det ikke var tøft nok for bosnierne i det første oppgjøret, er det vanskelig å tenke seg at FK Sarajevo får det noe lettere på heksegryta Celtic Park. Celtic har heller ikke andre turneringer å tenke på, slik at de kan mobilisere fullt og bruke kampen som en oppkjøring til seriestart 3. august. At Celtic vinner denne kampen med flere mål, er derfor svært sannsynlig.