Dortmund jakter ny Champions League-skrell

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

V75 Eskilstuna: Tidenes V75-jackpot med 76,3 millioner ekstra

Oddsdobbel Mesterligaen: Mesterliga-dobbel til over tre i odds

Oddssingel Mesterligaen: Napoli på full fart mot sluttspillet

V5-lunsj Bjerke: Hamre viser frem en vinner

V4-lunsj: Svært spennende V4-lunsjomgang fra Sverige

Champions League: 9 ting du må vite om tirsdagens Champions League

Tirsdagens oddsmeny skal for det meste dreie seg om Mesterligaen. Hele åtte kamper fra Mesterligaen venter oss! Flere av disse oppgjørene er meget viktig, og vi gleder oss. Ved siden av dette spilles det kamper i League One og League Two i England. Men alt i alt, det er Mesterligaen fokuset vårt kommer til å ligge denne tirsdagen.

NB! Nå må du huske å spille Vikinglotto. Ca 285 millioner kroner i førstepremiepotten på onsdag. Lever kupongen her!

Atlético Madrid – Borussia Dortmund 1,72 – 3,45 – 4,10 B (spillestopp kl. 2040)

Klikk her for å levere dette spillet

For to uker siden møttes disse to lagene i Tyskland. Det er i utgangspunktet to jevngode lag, men kampen ble alt annet enn jevn.

Borussia Dortmund knuste Atlético Madrid hele 4–0 i det som ble en svart dag for Atlético Madrid. Det spanske laget har aldri sluppet inn så mange mål i løpet av 90 minutter med Diego Simeone som manager.

Lucien Favre har gjort en god jobb med Dortmund etter at han tok over som manager i klubben i sommer, og laget hans kan sikre en plass i åttendedelsfinalen med seier i tirsdagens bortekamp i den spanske hovedstaden.

Det er ikke helt lett å bli klok på Atlético Madrid denne sesongen. De har rotet vekk mange poeng i den hjemlige ligaen så langt, og i Champions League gikk de på en kjempesmell mot Dortmund i Tyskland.

Se alle sesongens nye Atletico Madrid-drakter her!

Atletico har vunnet fire av fem hjemmekamper i La Liga uten å slippe inn mål, men på bortebane har de ikke gått like bra. I forrige serierunde måtte de nøye seg med 1–1 mot Leganés. Det var den tredje uavgjortkampen på rad på bortebane. Nå ligger hovedstadslaget fire poeng bak serieleder Barcelona.



Atletico har ambisjoner om å gjøre det bedre i Champions League denne sesongen, og de har allerede skaffet seg en luke på fem poeng ned til Monaco og Club Brugge. Det er først og fremst fordi de to sistnevnte har vært forferdelig svake. 0-4-tapet mot Dortmund gjør at spanjolene er tre poeng bak Dortmund, så denne kampen må de vinne om de har tenkt å bli gruppevinner.

Dortmund på sin side er fortsatt serieleder i Bundesliga., og 1-0-seieren mot Wolfsburg på lørdag gjør at laget nå er fire poeng foran nummer to på tabellen, M'gladbach. De har ni poeng så langt i Champions League, og med ett poeng i tirsdagens kamp i Madrid vil de være videre til åttendedelsfinalen. Men en seier vil gjøre at de er gruppevinner med to kamper igjen å spille.

Se den nye bortedrakten til Borussia Dortmund her!

Jeg tror tirsdagens kamp vil bli betydelig jevnere, men Atletico-forsvaret vil også i denne kampen bli satt på prøve. Spanjolene har ikke klart å holde nullen i noen av de fem siste kampene mot Dortmund i Europa. Samtidig har Atletico scoret i alle Champions League-kampene på den nye arenaen sin, men de har også sluppet inn mål i tre av de fire siste kampen der.

Dortmund har imponert offensivt denne sesongen. De har scoret 38 mål på 13 kamper i Bundesliga og Champions League. Gjestene har også vært solide defensivt i Europa, hvor de står med tre strake seire.

Diego Costa spilte ikke helgens kamp for Atletico, og han er tvilsom til Champions Legaue-oppgjøret mot Dortmund. Også viktige Diego Godin og Koke sliter med småskader. Dersom én eller flere av disse skulle være ute vil det svekke Atletico.

Dortmund må klare seg uten viktige Mario Götze som er syk. I tillegg er Marcel Schmelzer og Lukasz Piszczek usikre.

Atlético Madrid har bare vunnet én av de fem siste kampene sine mot Dortmund i Europa, og de har tapt tre av de fire siste kampene mot dem. Jeg tror de går på et nytt tap tirsdag kveld. Oddsen på tysk seier i Madrid er flotte 4,10. Spillestopp er klokken 2055.

Klikk her for å levere dette spillet