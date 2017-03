Dortmund slår kraftig tilbake

Tolv spennende kamper venter oss på midtukens tippekupong. To fra onsdagens Champions League, en fra både skotsk Championship og sør-amerikansk Copa Libertadores og åtte kamper fra torsdagens Europa League-kamper.

Bonuspotten ble utdelt lørdag og den er nå bare oppe i 330 000 kroner. Innleveringsfrist er klokken 20.40 onsdag.

1. Barcelona — Paris Saint-Germain (Langoddsen; 1,40 - 4,50 - 5,65)

Andre kamp i åttedelsfinalen i Champions League, franskmennene vant første kamp 4-0. Ingen lag i historien har klart å avansere etter et så stort tap. Dermed er alt press på Barcelona, som har vunnet samtlige kamp i Spania siden forrige møte med PSG, med en samlet målforskjell på 15-3. De har scoret elleve mål på de to kamper siden trener Luis Enrique annonserte sin avgang, selv om Celta Vigo og Sporting Gijon ikke er av samme kaliber som laget de møter i kveld.

Backupforsvarerne Mathieu og Vidal er eneste fravær.

PSG har også fulgt opp Barcelona-kampen på solid vis, med tre seirer og en poengdeling i de fire påfølgende kampene. De ligger fortsatt på etterskudd i tittelracet og avansement i Champions League er vårens virkelig store mål.

Gjestene har et godt resultat å spille på og vil neppe ta mye risiko, med unntak av gode kontringsmuligheter. Skulle de score ett mål, må Barcelona score seks. 10-0-4 er bortetallene i ligaen. Thiago Motta er skadet og spiller ikke, den offensive midtbanespilleren Angel di Maria er tvilsom.

Barcelona vinner nok slaget, men vinner de krigen? Uansett, H.

2. Borussia Dortmund — Benfica (Langoddsen: 1,32 - 4,70 - 6,95)

Andre kamp i åttedelsfinalen i Champions League, Benfica vant første kamp 1-0 - svært ufortjent. Tyskerne skapte et tosifret antall store målsjanser og brant også straffespark. De har fulgt opp solid i hjemlig liga, med tre rake seirer og 12-2 i målforskjell siden tapet i Portugal. I helgen slo de Bayer Leverkusen hele 6-2.

Og foran den gule veggen har de vært knallsterke gjennom hele sesongen, med 8-3-0 i ligaen og syv poeng på tre kamper i høstens gruppespill. Her er de nødt til å vinne og Dortmunds offensiv skal bli vanskelig å stå imot for gjestene. Midtbanespillerne Rode, Götze og Bender er sammen med Marco Reus skadet. Venstreback Guerreiro er tvilsom.

Også gjestene har vunnet samtlige kamper siden de slo Dortmund for tre uker siden, fire totalt, og sementert sin plass på toppen av den portugisiske primeira liga. Ingen er i nærheten av å matche deres bortestatistikk på 9-1-2 i ligaen, men de klarte bare fire poeng på tre kamper i høstens gruppespill.

Spissen Jonas og midtbanespiller Felipe Augusto er begge tvilsomme. Forsvarerne Grimaldo (fast) og López er sammen med den faste midtbanespilleren Fejsa ute.

Gjestene vil bli satt under et massivt press fra første sekund og det virker nesten utenkelig at de skal klare å stå imot. H.



3. Raith Rovers — St. Mirren (Langoddsen: 2,35 - 3,05 - 2,45)

Skotsk Championship. Vertene er i udugelig form og har ikke vunnet en ligakamp siden slutten av oktober. De siste ni seriekampene deres har gitt ett ynkelig poeng og de siste fem hjemmekamper det samme. Hjemmestatistikken er 4-4-5 bare takket være deres imponerende sesongstart.

Gjestene ligger helt sist på tabellen, men det endrer seg snart om de fortsetter den seneste formutviklingen. De har nemlig syv poeng på de siste tre og de to siste ligakampene er begge vunnet, over bunnkollega Ayr United borte og serieleder Hibernian hjemme.

St. Mirren vant altså forrige bortekamp i ligaen, men 2-7-4 er like fullt en statistikk det ikke lukter svidd av.

Dette er på papiret en klassisk bunnkamp, men vertene opptrer uten selvtillit og det har de gjort en lang periode. Revitaliserte gjester har gode sjanser på seieren her. HB.



4. Flamengo — San Lorenzo (Langoddsen: 1,62 - 3,25 - 4,20)

Copa Libertadores - Sør-Amerikas svar på Champions League -, første gruppespillskamp i gruppe fire. Spilles på vakre Maracana i Rio. Vertene fra Brasil har holdt det gående i den sør-brasilianske ligaen i vinter og levert godkjent der. Natt til søndag tapte de finalen i Taca Guanabara for Fluminense på straffespark.

I fjorårets Serie A i Brasil, det øverste nivået, kom de på tredjeplass. Her havnet de i hovedsak grunnet den solide hjemmestatistikken 12-5-2. Midtbanespillerne Ederson og Conca må stå over med skader.

Ved nesten halvspilt sesong er San Lorenzo på tredjeplass i argentinsk Primera División, men det har gått en god stund siden forrige tellende kamp, som var i desember. Bortestatistikken er 4-3-0 så langt i ligaen, knallsterkt. Forrige sesong tapte de mesterskapsfinalen etter å ha vunnet sin gruppe med 4-3-1 på bortebane. Midtbanespilleren Purita, uten kamper denne sesongen, er skadet. Den langt mer viktige angriperen Cerutti er tvilsom.

Det er noe utfordrende å måle styrkeforholdene her, men Flamengo skal være det bedre laget og har også hjemmebanefordelen. I tillegg har San Lorenzo en mindre optimal oppladning til kampen, med en lang sesongoppkjøring bak seg. Vi spiller H.



5. FK Rostov — Manchester United (Langoddsen: 4,65 - 3,25 - 1,70)

Åttedelsfinale i Europa League, første kamp av to. Det russiske hjemmelaget smadret Sparta Praha 4-0 i hjemmekampen i sekstendelsfinalen og avanserte således. I helgen spilte de årets første seriekamp og den vant de hele 6-0. Vertene er uthvilte og i form.

Også i høst fikk de storfint besøk og de sjokkerte en fotballverden da de slo Bayern München 3-2 på hjemmebane. PSV ble holdt til 2-2 og Atlético Madrid stakk fra Russland med 1-0-seier i bagasjen.

For Rostov er utrolig sterke på hjemmebane, tvil ikke et sekund på det. Før vinterpausen radet de opp 7-2-0 på eget gress i ligaen.

Vi har brukt altfor mange ord til å spekulere på José Mourinhos prioriteringer av Europa League, men det virker som om finalespillet har fått ham til å gire opp et hakk også på reisefot. For to uker siden stilte han med et toppet lag mot Saint-Etienne, selv om de hadde 3-0 i bagasjen fra hjemmekampen. I dagens kamp er nok uavgjort et godkjent resultat, med tanke på at returkampen spilles i England.

Det er også en nær toppet tropp som reiser til Russland. Wayne Rooney og Luke Shaw er de eneste førstelagsspillerne som er hvilt. Henrikh Mkhitaryan er tilbake etter sin skade, mens stopper Eric Bailly ble utvist sist og mister kampen.

7-3-2 er solide bortetall i ligaen, det, men i Europa League har de to tap og to seirer på bortebane. Mandag venter en ny bortekamp, denne gang mot Chelsea i FA cupens kvartfinale.

Rostov kommer ikke til å bli en gjestfri vert for Manchester United og russerne kommer til å gjøre alt for å dra til England med bra utgangspunkt. Vi tror de kan sikre det. HU(B).



6. FC København — Ajax (Langoddsen: 2,30 - 3,10 - 2,85)

Ståle Solbakken & co. tok en knallsterk 2-1-seier borte mot Ludogorets i sekstendelsfinalen og det la grunnlaget for avansement. De slet litt i den hjemlige innledningen på vårsesongen, men har nå vunnet to på rad med en samlet målforskjell på 8-0.

Hjemme i Parken er FCK som en stormakt å regne og de har 10-2-0 i ligaen og 1-2-0 på tre gruppespillskamper i Champions League.

Det hollandske storlaget er på defensiven i den hjemlige Eredivisie og ligger fire poeng bak serieleder Feyenoord. De slo ut polske Legia Warszawa med 1-0 sammenlagt forrige runde, etter å ha vunnet hjemmekampen.

Gjestene er ikke snaue på reisefot og har notert knallsterke 9-3-1 så langt denne sesongen. I Europa League har de tre uavgjorte og en seier borte. To spillere er suspenderte for gjestene, Davinson Sánchez og Joël Veltman.

Ajax er det beste laget på papiret, men Parken er som et fort å regne for FC København og vi holder knappen på vertene. HU.



7. Apoel Nicosia — RSC Anderlecht (Langoddsen: 2,55 - 3,00 - 2,60)

Vi backet Apoel til god odds hjemme mot Athletic Bilbao for to uker siden og kommer til å gjøre det igjen i kveld. Kypriotene vant 2-0 over det spanske storlaget og sikret dette avansementet. De er knallsterke på eget gress og de har vunnet samtlige fire hjemmekamper i Europa League. Slenger man med kvalifiseringskampene til CL, får vi 6-1-0 totalt på hjemmebane i de europeiske turneringer.

Etter seieren over Athletic har de spilt to kamper i hjemlig liga, som har gitt et bortetap og en hjemmeseier. 11-2-0 er hjemmetallene i ligaen. Vi har ingen grunn til å betvile deres motivasjon i kveld og forventer at de stiller toppet. Pieros Sotiriou er dog ikke med grunnet suspensjon.

Anderlecht var på nippet til å ryke ut mot Zenit forrige runde, men scoret det magiske bortemålet som sikret avansement to minutter på overtid. De to kampene siden oppgjøret i Russland har gitt ett bortetap og en hjemmeseier.

Belgierne har sin sterkeste side på hjemmebane, men 8-3-4 er like fullt en knallsterk bortestatistikk.

Kypriotene fortjener respekt på hjemmebane og de vet det er her det må gjøres - Anderlecht kan lene seg på returoppgjøret. Vi backet vertene. HU.



8. Schalke 04 — Borussia Mönchengladbach (Langoddsen: 2,15 - 3,15 - 3,05)

Rent tysk oppgjør, mellom to lag som møttes i Mönchengladbach så sent som lørdag - den kampen vant dagens bortelag 4-2.

Gelsenkirchen-laget er ikke i sin beste form og står med fem kamper på rad uten seier, hvorav de to siste er tapt. De har levert en sesong langt under pari i Bundesliga og har faktisk bare fire poeng ned til rød sone. Hjemmestatistikken reflekterer dette og 6-2-4 er uvanlig svake tall til dem å være.

Jeg er usikker på om å beholde trener Markus Weinzierl er en beundringsverdig tålmodighet eller kritisk mangel på handlekraft, men heller mot det siste akkurat nå.

Gjestene valgte på sin side å hente inn trener Dieter Hecking i vinterpausen og de har fått et markant oppsving siden det. Før dagens kamp har de fire seirer på rad, inkludert den knallsterke snuoperasjonen borte mot Fiorentina, som sikret 4-2-seier og avansement fra forrige utslagsrunde.

I den hjemlige ligaen er det ingen som plukker flere poeng enn dem for tiden, 15 på de siste seks. Og de siste tre bortekamper er alle vunnet, som har forbedret bortestatistikken til fortsatt svake 3-2-6 totalt.

Midtbanespiller Christoph Kramer er suspendert i dagens kamp.

To lag i vidt forskjellig form her, men siden det er første kamp av to, gir vi brorparten av vår tillit til vertene. HU(B).



9. Lyon — Roma (Langoddsen: 2,30 - 3,20 - 2,75)

Vertene hadde få problemer med å slå ut AZ forrige runde og vant hele 11-2 sammenlagt. Det har de fulgt opp med 5-0-seier hjemme og en sen utlikning mot Bordeaux som ga 1-1.

Franskmennene deltok i høstens Champions League-gruppespill og kapret fire poeng på tre hjemmekamper, etter tap for Juventus, uavgjort mot Sevilla og seier over Dinamo Zagreb. De har en solid hjemmestatistikk i ligaen, 10-0-4.

Roma har en marerittuke bak seg, med tap for Lazio i semifinalederbyet av den italienske cupen og 1-2-tap hjemme for topp tre-rivalen Napoli lørdag. Men de vant forrige bortekamp i Europa League hele 4-0 mot Spanias beste forsvar, Villarreal. Trener Luciano Spalletti har stilt med et knallsterkt mannskap gjennom hele Europa League-sesongen. Stopper/back Antonio Rüdiger blir ikke med til Frankrike grunnet suspensjon.

Det italienske hovedstadslaget har en del feilskjær på reisefot og bare 7-2-5 på fremmed gress i ligaen. Likevel tror vi de fort kan kontre seg til en seier, slik de gjorde mot Villarreal. HUB.



10. Celta Vigo — FK Krasnodar (Langoddsen: 1,57 - 3,45 - 5,40)

Det spanske hjemmelaget gir seg liksom aldri og forrige runde slo de ut Shakhtar Donetsk etter å ha vunnet 2-0 borte i ekstraomganger. Hjemme i La Liga har de fulgt det opp med middelmådig form og to uavgjort og tap for Barcelona med hele 5-0 siden reisen til Ukraina.

Vertene har prioritert Europa League hele sesongen og kommer i alle fall til å gjøre det nå. De har havnet i et lite ingenmannsland i serien. Hjemmestatistikken 8-1-3 i ligaen er solid, i Europa League har de 1-2-1 på hjemmebane denne sesongen.

Russerne kom seg videre mot tyrkiske Fenerbahce i forrige runde, men har fulgt det opp med cupexit og 2-2 hjemme mot Spartak Moskva i den første serierunden etter vinterpausen. De ligger på en fjerdeplass i russisk Premier League, men det er på ingen måte takket være bortestatistikken, som er svake 0-5-2. 2-2-2 er bortetallene i Europa League denne sesongen, om vi inkluderer kvalifiseringen.

Charles Kaboré og Vitali Kaleshin er suspenderte for bortelaget.

Celta Vigo er det beste laget totalt og Krasnodar er intet stort bortelag. H.



11. Olympiakos Piraeus — Besiktas (Langoddsen: 2,25 - 3,05 - 2,95)

Hjemmelaget slo ut tyrkiske Osmanlispor forrige runde, men har fulgt opp med to strake serietap og det ble trener Paulo Bentos bane - han er sparket. Ungdomstrener Vassilis Vouzas er hentet inn som midlertid manager og leder laget i kveld.

Sparking virker kanskje som en overreaksjon og mange har reagert på at de sparket treneren selv om de leder ligaen - som de gjør med seks poeng. 10-1-1 er deres knallsterke hjemmetall i ligaen, men 1-3-1 er deres noe svakere tall i europeisk sammenheng. Bruno Viana er suspendert for vertene.

Besiktas slo ut Sportspill-favoritten Hapoel Be'er Sheva etter å ha vunnet både borte og hjemme i forrige utslagsrunde. Formen til tyrkerne er god og de har vunnet sine siste fem kamper i alle turneringer.

Gjestene topper den tyrkiske ligaen, fire poeng foran nummer to. De er best hjemme, men 7-3-2 er en anstendig hjemmestatistikk. Og på bortebane tok de en knallsterk borteseier mot Napoli og poeng fra Benfica i høstens gruppespill.

Vi backer vertene, som er nødt til å få en positiv reaksjon etter en downperiode. Uavgjort tas med på 432-rekkeren, dog. H(U).



12. KAA Gent — KRC Genk (Langoddsen: 1,75 - 3,40 - 4,10)

Gent og Genk møtes i det helbelgiske oppgjøret. Gent klarte det kunststykket å slå ut Tottenham i forrige runde, etter seier hjemme og imponerende 2-2 på Wembley. Det har de fulgt opp med to hjemlige seirer i ligaen.

Faktisk gikk Gent forbi dagens motstander på tabellen med seieren i helgen. De er utrolig sterke på hjemmebane og står med 11-1-2 på eget gress i ligaen. Tilsvarende kamp i ligaen endte 1-0 til Gent, etter et seiersmål i det 90. minutt.

Gjestene slo på sin side ut Astra forrige runde, etter 2-2 borte og 1-0-seier hjemme. De har møtt to topplag siden det og røket 2-0 for Anderlecht borte og slått Club Brügge 2-1 hjemme.

Også Genk har sin klare styrke på hjemmebane og 3-3-8 er heller svake bortetall.

Vi backer hjemmesterke Gent her. H.

