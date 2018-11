Drammen sliter mot dette laget

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram er slett ikke verst. I Championship er det klart for hett derby i Sheffield mellom Wednesday og United. Det er også som vanlig kamper i både La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, skotsk Premier League og dansk superliga. I tillegg til full serierunde i Ligue 2 i Frankrike. Det spilles også en kamp i Eliteserien i håndball for menn her hjemme og det spilles to kamper i 2. Bundesliga.

Drammen – ØIF Arendal (handikap fulltid 1-0) B - 1,63 (spillestopp kl 18.40)

Kristian Kjellings mannskap har vært solid hjemme i Drammenhallen, hvor de har vunnet alle tre seriekampene sine så langt. De har vunnet mot Falk Horten (30-28), Halden (33–24) og Bodø (33-25).

To av de tre seirene har komme mot lag som antakeligvis kommer til å kjempe på nedre halvdel av tabellen. Fredag venter det uansett betydelig tøffere motstand for Kjelling sine menn.

ØIF Arendal er ubeseiret etter de syv første seriekampene. De har seks seire og én uavgjort. Det eneste poengtapet kom hjemme mot FyllingenBergen. Den kampen endte 23–23.

Aust-Agder-laget ligger på annenplass i Eliteserien med like mange poeng som Elverum, men med én kamp mindre spilt. De vil ta over tabelltoppen med seier i Buskerud på fredag.

Disse to lagene møttes i NM så sent som 17. oktober. Da fikk Drammen bank av ØIF Arendal. De tapte hele 24–33.

Det har ikke gått stort bedre i Eliteserien for Drammen når de har spilt mot ØIF Arendal. Statistikken viser at to seire, én uavgjort og syv tap.

ØIF Arendal er Eliteserien beste bortelag hittil. De har vunnet alle tre bortekampene sine, men motstanden har ikke vært all verden.

Hos Kjelling & Co. er det skadekrise. Drammen mangler blant annet målvaktene Andreas Björkman-Myhr og Mathias Kolstad-Holm. Goran Rajkovic er kommet inn som vikar. Han har plaget ØIF Arendal tidligere. Han stengte buret da han sto i mål for Kolstad. Jeg tror likevel at keepersituasjonen til Drammen svekker dem før denne matchen.

De mangler også viktige Gøran Sørheim. Han har begynt å trene lett, men er ikke spilleklar før i starten av desember. Landslagsspilleren har vært ute siden første serierunde. Sørheim står riktignok i lagoppstillingen hos Drammen, men det er for at han skal ha mulighet til å sitte på benken som assistenttrener.

Det er gratis inngang i Drammenshallen, og det ventes stinnbrakke. Alle vet hva det vil si å ha publikum med seg i slike storkamper. Men jeg tviler på at det er tilstrekkelig til å vippe denne kampen i hjemmelagets favør. ØIF Arendal slet hjemme mot Kolstad sist, og vant knepent 27–26. Jeg tror de hever seg i Drammen.

Det blir en tett og jevn kamp i Drammenhallen i kveld, men jeg tror Arendal stikker av med alle poengene. Og jeg satser på at de vinner kampen med to mål eller mer. Det gir 1,63 i odds. Denne kan ikke spilles som singel, men jeg bruker den i en dobbel.

Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils H 1,80 (spillestopp kl 0055)

Det er tegn som tyder på at Toronto Maple Leafs har begynt å finne hjemmeformen. Etter fire hjemmetap på rad, slo de Vegas Golden Knights 3–1.

Etter ni hjemmekamper står kanadierne med fem seire og fire tap.

NJ Devils ser en katastrofe på bortebane. De har tapt fem av seks bortekamper så langt denne sesongen. Den eneste seieren kom mot Pittsburgh Penguins natt til tirsdag, da de slo Pennsylvania-laget 5–1 i stålbyen. Natt til onsdag kom en ny bortenedtur. Da tapte de hele 3–7 mot Ottawa Senators. Devils tok ledelsen 2–0 etter drøyt elleve minutter, men ble overkjørt av kanadierne utover i kampen.

Selv om Toronto slo Vegas tidligere denne uken, så er ikke Maple Leafs coach Mike Babcock helt overbevist om at laget er på friskmeldt.

Devils spiller sin sjette av en syv kampers borteturné natt til lørdag. De sliter med å prestere stabilt, og laget har ikke vunnet to kamper på rad siden starten av sesongen. Da vant de fire kamper på rappen, men det var hjemme i New Jersey.

Til kampen i Toronto får de tilbake flere spillere. Jesper Bratt, Steven Santini og Stefan Noesen er imidlertid fortsatt på skadelisten.

Toronto mangler stjerneskuddet Auston Matthews, men erstatteren Mich Marner har gjort sine saker bra. Toronto har et sterkt lag denne sesongen.

Keeperduellen kan bli avgjørende i denne kampen. Devils møter en målvakt som storspiller for tiden. Torontos Fredrik Andersen har kun sluppet inn ett mål på de to siste kampene. Han stoppet 36 skudd mot Vegas, og han har reddet minst 30 skudd i seks av de siste åtte seierne i NHL denne sesongen.

Jeg satser på hjemmeseier til Toronto natt til lørdag. Oddsen er 1,80.

Fredagens andre dobbelttips er ØIF Arendal + Toronto. Denne kombinasjonen belønnes med 2,93 i odds. Merk at spillestopp er klokken 1840.



