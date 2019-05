Eks-Brann-spiller i opprykksdrama i Nederland

Tirsdagens langoddsprogram preges av at det er landslagspause. Det spilles fire kamper fra U20-VM i fotball, i tillegg er det playoffkamper som dominerer rundt omkring i Europa. I Nederland spilles det to kvalikkamper om retten til å spille i Æresdivisjonen neste sesong og Martin Ødegaard skal forsøke å hjelpe Vitesse til spill i Europa League over sommeren. Det er også playoffkamper i 2. Bundesliga i Tyskland og Ligue 2 i Frankrike. Ellers er det drøssevis av duellspill fra French Open i tennis.

Go Ahead Eagles – RKC Waalwijk 1,70 – 3,60 – 3,70 B (spillestopp kl. 1825)

Æresdivisjonen, opprykksplayoff-finale. Kamp 2 av 2. Emil Hansson fra Bergen, med en fortid i Brann, er en sentral spiller hos RKC Waalwijk. 20-åringen er utlånt fra Feyenoord til RKC Waalwijk, og kan være med å rykke opp med klubben i kveld.

Begge kampene mellom disse to lagene i sesongen var underholdende kamper, hvor det ble scoret totalt ni mål. Den første playoff-finalen mellom de to klubbene på Mandemakers Stadion lørdag bydde ikke på samme underholdningsverdi.

Ingen av lagene tok noen særlig sjanser fremover. Å unngå tap virket å være det eneste de var opptatt av. Kampen endte også 0-0, og det var en match hvor lagene hadde ballen omtrent like mye og det ble kun registrert en håndfull skudd på mål.

Go Ahead Eagles har nå i utgangspunktet fordelen av å spille siste kampen på hjemmebane, men John Stegeman sine menn tapte 1–4 hjemme i ligaen mot RKC Waalwijk tidligere denne sesongen.

RKC skulle gjerne sett at de hadde hatt med seg en ledelse til Deventer tirsdag, og de er garantert skuffet over prestasjonen i den første matchen siden de hadde vunnet fem av de siste seks kampene sine hjemme på Mandemakers Stadion.

John Stegeman var antakeligvis kjempefornøyd med 0–0 fra den første kampen. Det var et bra resultat for Go Ahead Eagles, særlig siden de så vidt hadde klart å ta seg til playoff-finalen etter å ha vunnet 3–2 sammenlagt mot Den Bosch et par dager tidligere.

Eagles hadde en forferdelig avslutning på sesongen. De tapte fire av de fem siste kampene sine, men det kan nå se ut til at de tok foten av gasspedalen for å forberede seg til playoffen. Prestasjonene de siste ukene har vist at man ikke skal kimse Go Ahead Eagles.

I motsetning til Eagles avsluttet Emil Hansson og lagkameratene i RKC sesongen på imponerende vis, og de vet at de kan slå Eagles på De Adelaarshorst. De vant her så sent som i april. I den kampen ble hjemmelaget utspilt av Emil Hansson & Co.

Det unge RKC-laget viste sterke takter da de spilte 1–1 borte mot Excelsior fra Rotterdam i forrige runde, så Fred Grim sine gutter har vist at de er i stand til å lage problemer for motstanderne også utenfor Waalwijk.

Borteformen har imidlertid ikke vært all verden i ligaen. Det viser også statistikken. De har nemlig tapt fire av de siste ni bortekampene sine.

Fred Grim er en spennende trener som har fått mye ut det unge mannskapet sitt. Grim har tidligere vært trener i Ajax-systemet, og han har vært U21-trener for det nederlandske landslaget og vikar for det nederlandske seniorlandslaget. Han er en flink fyr, og jeg tror han kan klare å føre RKC til Æresdivisjonen i kveld.

Waalwijk har vunnet tre av de fire siste bortekampene mot Eagles, og jeg tror de kan ta en ny seier i kveld. Oddsen på borteseier er 3,35. Det er spillbart.

