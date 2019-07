Elabdellaouis Olympiakos ryker mot Victoria Plzen

Les også: Ny PSV-seier mot Basel gir 2,35 i odds.

Hvis du stolte på Nettavisens oddseksperter mandag, vant du gode penger på Örebros 4-1-seier borte mot Helsingborg. Borteseier til 3,85 viste seg å være et godt spill og Henrik Larssons Helsingborg fikk en tøff reise mot tabellnaboen.

Sammenlignet med mandagens sportsmeny, er tirsdag langt mer interessant. Det spilles hele syv kamper i Champions League-kvalifiseringen. Celtic har med seg en 5-0-ledelse til returoppgjøret borte mot estiske Kalju. Senere på kvelden spiller PSV Eiendhoven mot Basel. PSV snudde 2-1 til 3-2-seier hjemme på Philips Stadion i den første kampen, og er dermed favoritter til å avansere før returoppgjøret

Olympiakos - Victoria Plzen B 3,90 (spillestopp 20:25)

2018/19-utgaven av den greske toppligaen Souroti Super League ble andre sesongen på rad uten ligagull for Olympiakos. Yaya Toures tidligere klubb ble nummer to forrige sesong. Olympiakos var ikke en del av forrige sesongs Champions League-kvalifisering, men tok seg til 16-delsfinalen i Europa League. Omar Elabdellaoui spiller fast på grekernes lag sammen med blant annet den tidligere franske landslagsspilleren Mathieu Valbuena. Olympiakos' viktigste spiller er imidlertid den offensive midtbanespilleren Konstantinos Fortounis, som også er lagets kaptein kaptein. Fortounis er dessverre ute med skadet og er utilgjengelig for Olympiakos-trener Pedro Martins.

Victoria Plzen har i lang tid vært blant de beste klubbene i Tsjekkia. Plzen-laget vant den tsjekkiske toppdivisjonen sesongen 2017/18, men havnet på andreplass bak Slavia Praha forrige sesong. Foreløpig er det spilt tre kamper av Fortuna Liga 2019/20-sesongen og Plzen har vunnet samtlige tre kamper. Victoria Plzen var direkte kvalifisert til den andre kvalifiseringsrunden. Tsjekkerne tapte 6-3 sammenlagt for rumenske Steaua Bucuresti i Champions League-kvalifiseringens tredje runde i 2017/18-sesongen. Laget med de røde og blå draktene gikk imidlertid helt til 8-delsfinalen i Europa League der portugisiske Sporting Lisboa ble tsjekkernes overmenn.

0-0-kampen på tsjekkernes hjemmebane var ikke et sjansefattig oppgjør som resultatet gir inntrykk av. Begge lag kunne scoret langt flere mål, men slurv i den siste pasningen eller avslutningen gjorde at ingen av lagene maktet å finne nettet. Særlig var det dårlig kvalitet på lagenes innlegg og spesielt for hjemmelaget. Olympiakos hadde sine sjanser, men Plzen var farligst og burde ha vunnet den første kampen.

Ettersom den andre kampen spilles på Olympiakos' hjemmebane, er det naturlig at grekerne er favoritter til avansement. Likevel var det tsjekkerne som var best i den første kampen. Det var en åpen fotballkamp og vi tror ikke returoppgjøret blir mindre sjansefattig. Plzen-laget kommer til å jakte bortemål. Plzen har spilt fire kamper denne sesongen, mens Olympiakos kun har spilt en (den første kampen mellom de to lagene). Tsjekkerne er med andre ord i bedre kampform. Det at oddsen for borteseier er 3,90 sliter vi med å forstå. Tsjekkerne var tross alt det beste laget i den første kampen. Nesten fire ganger innsatsen er et spill vi med glede prøver ut.