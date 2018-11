Elendigheten fortsetter for Real Madrid

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Etter at de to foregående midtukene, har vært preget av landslagspausen, er det full guffe denne midtuken. Det betyr at det tirsdag er åtte kamper fra den nest siste runden av gruppespillet i Champions League. I tillegg er det midtukerunder i både Championship, League One og League Two i England, så det er et meget omfattende langoddsprogram tirsdag. Her hjemme spilles det også to kamper i Eliteserien i ishockey og i Sverige er det en kamp i SHL. Natt til onsdag spilles det ni kamper i NHL.

Roma - Real Madrid H 3,15 (spillestopp kl 20.40)



Toppkamp i gruppe G mellom to lag som fortsetter å skuffe i sine hjemligge ligaer.

Roma gikk på sitt fjerde tap på de tretten første seriekampene, da det ble et meget skuffende 0-1 tap borte mot svakt plasserte Udines lørdag. Ligger på 7. plass men er allerede hele 18 poeng bak serieleder Juventus. Trøsten får være at det kun er fire poeng opp til Lazio på den viktige 4. plassen. Roma hadde som kjent en strålende sesong i fjor. Endte på 3. plass i Serie A, men det var i Champions League laget hadde den største suksessen. Tapte som kjent 1-4 i det første kvartfinaleoppgjøret borte mot Barcelona, men gjorde en makeløs returkamp hjemme på Stadio Olimpico og vant 3-0 og tok seg til semifinale. Der ble det for tøft mot Liverpool. Røk 2-5 borte på Anfield i det første oppgjøret, men vant i det minste returoppgjøret hjemme med 4-2 (4-2 målet kom på overtid).

Røk 0-3 borte for Real Madrid i den første gruppespillkampen i høst, men har vunnet de tre neste. Overbevisende 5-0 (Viktoria Plzen) og 3-0 (CSKA Moskva) i sine to hjemmekamper og gjorde jobben og vant 2-1 borte mot CSKA sist. Med poeng i kveld er Roma videre til sluttspillet. Viktige Daniel De Rossi er fortsatt ute med skade, det samme gjelder for Diego Perotti. Ellers er garantert Edin Dzeko tilbake i startelleveren etter å ha startet på benken mot Udinese.

Etter å ha vunnet 4-2 borte mot Celta Vigo i den siste seriekampen før landslagspausen, var tilsynelatende Real Madrid på rett vei igjen etter sin katastrofale innledning på sesongen i La Liga. Nå tok riktignok Real Madrid 13 poeng på de fem første seriekampene, men på de fem neste seriekampene tok de faktisk kun ett poeng. Så ble det 2-0 seier hjemme mot Rayo Vallecano og deretter altså 4-2 seier borte mot Celta Vigo. Men lørdag ble det ny baksmell med hele 0-3 borte mot Eibar. Tross fem tap på de tretten første seriekampene, er likevel Real Madrid kun seks poeng bak serieleder Sevilla og kun fem poeng bak Barcelona. Også i gruppespillet har Real Madrid gått på et sjokktap borte mot CSKA Moskva i den andre runden. Overbeviste heller ikke med 2-1 seier hjemme mot svake Viktoria Plzen i den tredjee runden, men 7. november var det litt gamle takter med 5-0 borte mot Plzen. Casemiro er ute med skade, det samme gjelder for forsvarsspilleren Nacho. Dani Carvajal kom inn som innbytter mot Eibar, hans første minutter etter to måneders fravær.

2,00 i odds på borteseier er helt uaktuelt i denne kampen. Roma har levert bra i hjemmekampene i Champions League denne sesongen og slo altså både Barcelona og Liverpool hjemme i hvv kvartfinalen og semifinalen i vår. Da er det ingen tvil om at de også kan slå Real Madrid. 3,15 på hjemmeseier spilles.

