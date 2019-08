Eliteserie-dobbel gir oss godt over tre ganger pengene

En ny herlig fotballdag venter oss søndag. Vi skal ha fem oppgjør fra Eliteserien, og hele syv fra Obos-ligaen. Masse norsk ball å se frem i mot. Oppi alt dette skal vi også ha en herlig kamp mellom Liverpool og Chelsea. Community Shield skal spilles. Et tett program som vi gleder oss til å følge!

Tromsø - Mjøndalen H - 2,15 (Spillestopp 17:55)

Mjøndalen legger ut på langtur. Alfheim og Tromsø er endestasjonen på reisen. En uhyre viktig kamp i området rundt nedrykk, hvor begge lagene er dypt forankret.

Tromsø startet mildt sagt elendig denne sesongen. Etter seier borte mot Ranheim i serieåpningen, ble det et poeng spilt inn av 24 mulige i de neste åtte kampene. Etter disse ni første kom tre strake seire mot Molde, Stabæk og Rosenborg. Fotball er ikke til å bli klok på noen ganger. Hjemme på Alfheim har det vanligvis sterke hjemmelaget vært svake med 3-0-4. Men det som er gledelig er at det har blitt to trepoengere på rad på Alfheim nå. Vinner dem i dag så er det seier nummer tre på rad. Dette er jo slik vi kjenner Tromsø. Siste før ferien ga stygge 1-5 i tapet borte mot Haugesund. Glem det. Nest sist fin 2-0-seier hjemme mot Sarpsborg 08. Motsatt oppgjør tilbake i runde fire i april ga 1-1 i Mjøndalen.

Fitim Azemi er hentet på lån fra Vålerenga. Det er verdt å merke seg.

Mjøndalen er som ventet i nedrykksstriden, men på ingen måte noen kasteball. Laget var av mange tippet sist av de 16 lagene, men har holdt fint følge i de fleste kampene. Ankommer til dette viktige oppgjøret med like mange poeng som vertene. Begge lagene bare et lite poeng unna kvalikplassen tredje sist på tabellen, hvor Ranheim i øyeblikket ligger. Mjøndalen spiller ofte uavgjort, og ingen i Eliteserien har flere poengdelinger enn bruntrøyene fra Nedre Eiker. Borte har laget bare vunnet en gang, og står med 1-3-3. Litt flyt borte utover høsten, og vi tror fort trener Vegard Hansen og hans Mjøndalen styrer skuta inn til ny kontrakt. I NM venter en kvartfinale hjemme mot Haugesund, og drømmen om en cupfinale lever i beste velgående i Mjøndalen.

Begrunnelse H: Bortelaget spiller mye uavgjort, men på bortebane har Vegard Hansen sitt mannskap vært svake. 1-3-3 og de siste fire har endt med 0-2-2. Tromsø er mye bedre hjemme enn borte og selvtilliten er helt annen på Alfheim. 2,15 på ny hjemmeseier må prøves!



Vålerenga - Kristiansund H - 1,70 (Spillestopp 19:55)

Kristiansund drar til hovedstaden og Intility Arena til møtet med Vålerenga i kupongens åpningskamp. Begge lag på tabellens øvre halvdel når vi går i gang med andre del av sesongen 2019.



Etter en noe svak innledning, så har Vålerenga endelig fått ut litt av sitt potensiale. Trener Ronny Deila og hans mannskap er i øyeblikket et av seks lag som faktisk kan vinne Eliteserien. Enga har kamper til gode på tre av fire lag foran på tabellen, og er på skuddhold. Problemet er dog som tidligere stabiliteten. Det har svingt fra 0-3-tap hjemme mot erkerival LSK og cuptap mot lille Bærum - for så å slå Bodø/ Glimt 6-0. Nettopp sistnevnte kamp var Vålerengas siste før oppholdet. Nest sist, også overbevisende med 4-1 borte over Haugesund. Med andre ord, Vålerenga står med 10-1 i målforskjell på de to siste seriekampene. Hjemme på Intility har det blitt 5-1-1 så langt, og med litt flyt på fremmed gress utover høsten kan dette fort bli medalje på laget. Vålerenga tapte motsatt oppgjør tilbake i mai med 0-2, men vi bryr oss ikke mye om dette.

Chidera Ejuke er solgt til Herenveen. Dette vil klubben merke, men allerede fredag var det en spennende spiller å trene med Vålerenga. Noe vil nok osloklubben gjøre på markedet.

Kristiansund ligger på plass sju ved sommeroppholdet. Selv om plasseringen er grei, er det dog bare seks poeng ned til kvalikplass tredje sist i den meget jevne Eliteserien. Kristiansund har vært gode hjemme, men har svake 2-2-4 ute på tur. Borteformen må opp noen hakk, for å styre klar av nedrykkskampen. Siste kamp før ferien ga storfine 5-2 hjemme over Lillestrøm. Nest sist 0-1 borte mot Rosenborg på Lerkendal. Laget var også ute i en artig treningskamp mot Manchester United på tirsdag. Et respektabelt tap med 0-1 i den kampen, kan muligens sitte litt i trette Kristiansund ben.

Laget har ikke gjort seg bemerket på markedet hittil.

Begrunnelse H: Vålerenga har 10-1 i målforskjell på de siste to kampene og flyr for tiden. De er svært gode hjemme. Vi tror på gode muligheter igjen. 1,70 er verdt å ha med som kombinasjon til Tromsø-seier. Totaloddsen på denne dobbelen blir i øyeblikket da på 3,65.