Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Tippetips: Rosenborg slår tilbake

Oddssingel cupen: Ellevill odds på Kristiansund-seier

Oddssingel cupen: Det kan bli en lang kveld på Gjemselund

V4/V5 Jägersro: Nettavisen jakter ny galoppsuksess

Overgangsvinduet: Nettavisen følger sommervinduet 2019

Premier League: Alle overgangene sommeren 2019

Copa America: Alt du trenger å vite om Copa America

Fotball-VM kvinner: Her er sendeplanen for fotball-VM på TV

Det er cupens 4. runde her hjemme som er det soleklare høydepunktet på onsdagens langoddsprogram. Samtlige åtte kamper spilles i kveld. I tillegg er det to kamper i Afrikamesterskapet, det er lokaloppgjør mellom Lyn og Frigg i 3. divisjon. Natt til torsdag er det så fem kamper i Major League Soccer og det spilles også to kamper i Gold Cup.

NB! Onsdag er det ca 55 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Kristiansund - Odd pause/fulltid U/H 5,50 (spillestopp kl 17.55)

Kristiansund hadde som ventet ingen problemer borte mot Levanger i 3. runde og vant 3-1. Etter ni hjemmekamper på rad uten tap (fjorårssesongen medregnet) røk laget overraskende 0-1 hjemme mot Stabæk søndag. Dominerte dog store deler av kampen og brente også et straffespark på stillingen 0-0. Det er neppe noen fare med formen. Totalt 3-1-1 hjemme sålangt i Eliteserien. Flamur Kastrati er ikke aktuell for kveldens cupkamp, ellers skal det ikke være andre fravær for hjemmelaget.

Odd tok seg som ventet av et klart svekket Haugesund hjemme i Skien søndag og vant komfortabelt 3-1. Hadde store problemer borte mot Sandefjord i 3. runde forrige onsdag og måtte ha ekstraomganger for å ta seg videre. Både Fredrik Oldrup Jensen og Fredrik Semb ble spart i den kampen. Variable 2-1-2 på fem spilte bortekamper. Oldrup Jensen og Semb er naturligvis med i troppen til kveldens kamp og Odd har ingen sentrale fravær.

Tilsvarende seriekamp mellom lagene i Kristiansund har endt med poengdeling både i 2017 og 2018. Det vil overraske om meget hjemmesterke Kristiansund skulle tape to hjemmekamper på rad. Kristiansund er litt overraskende satt til knepen favoritt av Norsk Tipping i kveld (2,45 mot 2,55 på Odd). Det er i og for seg grei odds for et singelspill. Men Norsk Tipping har også gledelig nok satt pause/fulltid-oddser på kveldens kamp. Kombinasjonen U/H betales med skyhøye 5,50 i odds. Kristiansund har vunnet tre av fen hjemmekamper i serien, i to av disse har det stått uavgjort til pause. Vi hever risikoen og lar oss lokke av feite 5,50 i odds på dobbelen uavgjort til pause og KBK-seier etter ordinær tid.