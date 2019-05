En eller annen gang må det snu for Rosenborg

Søndagens oddsmeny har sitt hovedfokus i Norge. Det er nemlig full runde i Eliteserien. Vi liker virkelig disse søndagene. Den store attraksjonen blir hovedkampen mellom Brann og Rosenborg. Spennende blir det å se om RBK fortsetter i det dårlig sporet. Det spilles og full runde i Obos-ligaen. Serie A presenterer og full runde i morgen. Vi kommer til å ha tips til de fleste Eliteserie-kampene denne søndagen.

NB! Førstepremiepotten i Vikinglotto er på 101 millioner kroner onsdag. Lever kupongen her!

Brann – Rosenborg 1,75 – 3,50 – 3,95 U (spillestopp kl. 1955)

Klikk her for å levere dette spillet



Brann kom skjevt ut denne sesongen med kun én seier på de fem første kampene, men de har skjerpet seg den siste måneden, hvor statistikken viser 4-0-1.



Før søndagens kamper har Lars Arne Nilsen sine menn fem poeng opp til Molde og Odd som har dratt litt fra på tabellen. Brann trenger tre poeng for å henge med i toppen. Det er enklere sagt enn gjort.

For det begynner å bli noen år siden Brann slo Rosenborg på Stadion. Vi må tilbake til 2014 for å finne forrige Brann-seier.

I fjor tapte Brann 1–2 i Bergen etter to kjappe Rosenborg-mål i begynnelsen av kampen. Det var Branns tredje hjemmetapet på rad mot trønderne. Til gjengjeld vant bergenserne 2–1 på Lerkendal.

Brann viser bra form. De kommer fra en råsterk borteseier mot Bodø/Glimt og har tatt ni av ni mulige poeng på sine tre siste kamper, men alle seirene har vært med ett måls margin.

På Stadion har bergenserne dominert kampene, men de har likevel kun vunnet to av fem hjemmekamper. De har vunnet 2–1 mot både Kristiansund og Sarpsborg 08, mens de har spilt 1–1 mot Strømsgodset og Vålerenga. Det eneste tapet kom mot et annet trønderlag, nemlig Ranheim.

Rosenborg ankommer Bergen hele åtte poeng etter hjemmelaget, og det etter bare ni spilte kamper.

Det er krisestemning i Trondheim. RBK ligger kun to poeng over en direkte nedrykksplass etter ni serierunder, publikum svikter Lerkendal og den uavklarte situasjonen rundt Nicklas Bendtner skaper uro.

Fjorårets seriemestere har kun vunnet to av ni kamper så langt, og på bortebane har seiersvante trøndere bare plukket opp et enslig poeng på fire spilte kamper.

Anders Konradsen, Anders Trondsen og David Akintola var tilbake da Rosenborg slo Tiller 3–0 i cupen på onsdag. Det er dårlig nytt for Brann. Konradsen har vært en viktig spiller for trønderne.

Nå kan du skrape Flax-lodd her!

Brann-trener Lars Arne Nilsen gjorde åtte endringer på laget før cupkampen mot 2. divisjonsklubben Åsane. De vant kampen enkelt 2-0, og kan stille med et uthvilt mannskap til storkampen søndag kveld.

Fredrik Haugen er fremdeles ute med en lyskeskade. Ruben Kristiansen og Christian Eggen Rismark har slitt med skader, men håper å rekke kampen. Kristoffer Barmen har ikke spilt på flere uker grunnet nakkesmerter, men fikk med seg noen minutter i cupkampen mot Åsane torsdag og er igjen aktuell for troppen. RBK har stort sett skadefri tropp, bare forsvarsspiller Besim Serbecic er ute med en ryggskade.

Rosenborg er på desperat poengjakt og bør ha med seg poeng for å holde seg over nedrykksstreken. Selv om Brann har vært det beste laget i alle kampene sine hittil, er det bekymringsverdig at de ikke er mer effektive foran mål. De har heller ikke vært like trygge defensivt som sist sesong. Laget har kun holdt nullen en gang i Eliteserien denne sesongen. 1,75 i odds på Brann-seier frister ikke.

Jeg tror det blir en jevnspilt kamp i Bergen søndag kveld. Dette er en kamp ingen av lagene vil tape, og jeg kampen ender med poengdeling. 3,50 i odds på uavgjort er spillbart, slik jeg ser det.

Klikk her for å levere dette spillet