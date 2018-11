En spinnvill håndball-dobbel prøves

Det er spilt 7 kamper i herrenes eliteserie i håndball, og mange av de kampene har du allerede kunne sett på Nettavisen. Flere blir det gjennom det som ser ut til å bli en spennende sesong. Arendal har tatt en ledelse i starten av sesongen foran Elverum og Kolstad, men det er veldig jevnt.

For kvinnene er det spilt mellom 6 og 8 kamper, og ikke overraskende har Vipers Kristiansand stukket av med ledelsen. Det er likevel bare to poeng foran Larvik, som igjen er to poeng foran Storhamar.

Vi har funnet oss to oddsspill til håndballen denne onsdagen. Det er en spennende dobbel, og et spennende singelspill.

I denne artikkelen byr vi på en helfrekk dobbel til utrolige 14,57 i odds! I det første oppgjøret står begge med syv poeng, mens i det andre står begge med seks!

Bækkelaget - Halden B - 2,65 (Spillestopp 18:25)

Som nevnt ovenfor er det spilt syv kamper i Eliteserien for menn. Fra direkte nedrykk, (altså den nest siste plassen) og andreplassen skiller det syv poeng. Med andre ord, det er jevnt mellom de fleste lagene. Bækkelaget er i øyeblikket på en 6. plass. Osloklubben endte på en 7. plass i fjor med 24 poeng på 22 spilte. Halden derimot endte på en sterk 4. plass, og er ikke noe dårligere enn dagens hjemmelag. I øyeblikket er Halden på plassen under Bækkelaget på tabellen, men med like mye poeng.

Bækkelaget startet med å smadre et meget svakt Bodø-lag i årets Eliteserie. De vant med hele 21 mål, og da snakker vi virkelig klasseforskjell på lagene. Det må nevnes at Bodø er for dårlig for dette nivået, og står som ventet med null poeng etter de syv første spilte. Etter dette slo dem ut Bergsøy enkelt i NM (Norgesmesterskapet). Det var derfor litt skuffende at Haslum slo Bækkelaget med 11 mål i seriekamp nummer to. Det ble så et nytt bortetap for Kolstad (3.plass i øyeblikket) Tredje sist ventet Elverum på bortebane, og sistnevnte var store favoritter. Bækkelaget gjorde dog en god kamp og stillingen ble 32-32. Osloværingene står med to tap på slutten. De tapte med to mål på hjemmebane, for i øyeblikket norges beste lag, ØIF Arendal Elite. Konklusjonen rundt Bækkelaget så langt er at de har svingt voldsomt i prestasjonene. De tåler ikke en dårlig dag mot Halden.

Halden er et bra håndballag. Men i likhet med hjemmelaget, så er også Halden varierende i prestasjonene. På slutten har det ikke godt som man forventer. To ganske svake prestasjoner mot Nærbo (25-25) og Fyllingsdalen 28-27. Halden er fortsatt med i NM. For to uker siden slo den nemlig ut Haslum på hjemmebane, og her var Halden gode. De slo Haslum med seks mål, og viste litt av hva som bor i dette laget. Til tross for at Halden har tapt tre bortekamper så langt i år, tror vi at de kan hente noe fra Bækkelaget. Husk at Halden slo Elverum 30-28 for en drøy måned siden. Det er meget sterkt.

Begunnelse B: Dette dreier seg om to lag som svinger voldsomt i prestasjonene sine. Vi ser ikke helt hvorfor Bækkelaget, til tross for hjemmebane, skal være så klare favoritter. Dette illustrerer vi med å anbefale borteseier! 1,60 på hjemmeseier er for lavt.



Haslum HK - Falk Horten B - 5,50 (Spillestopp 18:25)

Nok en gang møtes det to lag som har lik poengsum. Dette er en meget spennende kamp. I øyeblikket så er det Haslum som innehar åttendeplassen, mens Falk Horten må nøye seg med niendeplassen. De må begge passe seg, da det kun er tre poeng ned til direkte nedrykk. I fjor endte Haslum på en 5. plass, mens dagens bortelag avsluttet 9. plass.

Haslum kommer fra en viktig borteseier mot Nærbo i den siste kampen. En enkelt seier med ni mål. Nest sist ble det hjemmetap for Elverum, men sistnevnte er gode. Dem innehar andreplassen i årets Eliteserie, og er kun to poeng bak seierleder ØIF Arendal Elite. Haslum er slått ut av NM. Et seksmålstap mot Halden for to uker siden ble fasiten på årets NM-spill. Haslum tapte også årets første seriekamp på hjemmebane mot Halden, og det med to mål. De rundspilte så Bækkelaget, og vant med ni mål i Oslo. Meget imponerende. Som med mange lag i denne serien, så varierer Haslum i innsatsene. Haslum er store favoritter i dagens kamp, men med tanke på den varierende innledningen på sesongen så kan vi ikke helt si vi kjøper det.

Falk Horten kan være en deilig 5-oddser som innfrir. Det skiller nemlig ikke SÅ mye på disse to lagene som Norsk Tipping skal ha det til. Laget står med 4-0-3 på de første syv. Noe også dagens hjemmelag gjør. To av de tre siste har gitt seier. Det har vært skrall motstand, men det viktigste er å vinne. Falk Horten ble slått ut av Halden i NM. De har fortsatt til gode og hente poeng på bortebane i år, og oddsen er derfor høy på at det skal inntreffe i dag. Men at det skal være så høy odds er bare rart. Vi må prøve oss!

Begrunnelse B: Hjemmelaget varierer stort i prestasjonene, og derfor er et bortespill spennende i denne kampen. Og hjemmelaget er ikke MYE bedre enn bortelaget. At bortelaget vinner denne kampen 2 av 10 ganger tror vi på. Og derfor er 5,50 spillbart.

Totaloddsen på denne dobbelen blir 14,57, og det er uten tvil verdt å ofre noen kroner på!