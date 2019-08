Endelig har Southampton funnet en Sadio Mane-erstatter

Tirsdagens soleklare høydepunkt på langoddsprogrammet er Rosenborgs returmøte mot Dinamo Zagreb hjemme på Lerkendal. I tillegg spilles to andre returkamper i Champions League. I England spilles det ligacup andre runde og det er flere Premier League-lag som skal i aksjon. Det spilles en kamp i franske Ligue 1 og en kamp i Superettan. Forøvrig er det en hel bråte med kamper i US Open i tennis.

Fulham - Southampton B 2,30 (spillestopp kl 20.40)

Engelsk, ligacup, 2. runde. Det kan se ut som Southampton-manager Ralph Hasenhuttl har funnet mannen som kan fylle tomrommet Sadio Mane etterlot seg i Southampton da han dro til Liverpool for tre år siden.

Sommersigneringen Moussa Djenepo skapte ikke de største overskriftene da han ble klar for Premier League, men den tidligere Standard Liege-spilleren kan vise seg å bli en hit i den engelske toppdivisjonen denne sesongen. På St Mary’s har de etter helgens match allerede begynt å sammenligne ham med Sadio Mane.

Djenepo ble byttet inn i det 53. minutt, og han hadde kun vært på banen på Amex Stadium i 78 sekunder da han økte Southamptons edese til 2-0 på vakkert vis. Det var scoringen som på mange måter avgjorde sørkyst-derbyet.

Å erstatte Mane er ingen enke oppgave Da han dro til Anfied for 34 millioner pund i 2016 var det ingen som umiddelbart kunne gå inn å ta hans plass. Siden den gang har det vist seg vanskelig for Soton-spissen å score et tosifret antall mål på en sesong. Den 21 år gamle landslagsspilleren fra Mali kan vise seg å bli løsningen.

Selv om Southampton tok sin første seier i helgen da de slo Brighton 2-0, så ligger laget fortsatt tredje nederst i Premier League. I den kampen spilte Soton med en mann mer på banen i 60 minutter etter at Florin Andone ble utvist etter en halvtimespill.

Den marokkanske kantspilleren Sofiane Boufal kan komme til å spille sin første kamp for Southampton siden mars 2018 på Craven Cottage. Boufal var sist sommer utlånt til Celta Vigo etter at han ikke fikk tillit på St. Mary's, men han imponerte som innbytter i helgens kamp mot Brighton.

Djenepo spilte ikke en hel omgang mot Brighton, og han kan være i startelleveren i tirsdagens ligacupkamp.

Saints-sjef Ralph Hasenhuttl har antydet at han kommer til å gjøre en del endringer på laget. Det betyr trolig at keeper Alex McCarthy, forsvarsspilleren Cedric Soares og midtbanemannen Stuart Armstrong kan få sjansen fra start.

Siden Hasenhuttl gjør en rekke bytter er det nok mange som mener at det er interessant å tippe på Fulham, men jeg har uansett størst tro på Soton. Jeg tror de vil bygge videre på det seieren de fikk mot Brighton før helgens hjemmekamp mot Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Da vil de ikke tape i London.

Etter å ha rundspilt Millwall i midten av forrige uke, fikk Fulham en skikkelig nesestyver da de tapte 1-2 hjemme mot Nottingham Forest.

The Cottagers har grunn til å være litt bekymret etter å ha tapt to av de første fem kampene. Tapet betyr at det blir stilt spørsmål ved Scott Parkers manglende erfaring som manager, og om han er den rette mannen til å lede London-klubben.

Fulham ligger på femtepass i Championship, men de sikter mot en av de to direkte opprykksplassene. Klubben har ikke uttalt det direkte, og det virker ikke som det ligger noe press på Parker om å få laget opp igjen.

Hovedfokuset til Fulham er Championship, ikke ligacupen, og det kan få konsekvenser for laguttaket til Parker i kampen mot Southampton. Det kan bety at Fulham stiller et reservepreget lag.

Men Scott Parker har iallfall ingen nye skader å ta hensyn til. MidtbanespillerenKevin McDonald og spissene Bobby Reid og Aboubakar Kamara er blant spillerne som kan få sjansen fra start etter hjemmetapet mot Nottingham Forest.

Josh Onomah, som kom til Craven Cottage som en del av dealen da Ryan Sessegnon dro til Tottenham, kan komme til å debutere i denne kampen.

Forsvarsspileren Denis Odoi har gått glipp av tre kamper på grunn av problemer med et kne, og det er ikke ventet at han er tilbake til ligacupkampen.

Fulham trenger å slå tilbake etter det skuffende tapet mot Forest, men det spørs om Parker har råd ti å satse på ligacupen hvis ambisjonen er å rykke opp. Det er en tøff avveining.

The Saints har et bra tak på Fulham. De har kun tapt én av de åtte siste kampene mot London-klubben. Jeg tror Southampton-reservene er gode nok til å vinne mot Fuham. Oddsen på borteseier er 2,30. Det funker fint som singeltips.

