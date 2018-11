Enestående statistikk for Espanyol

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriefotball fra Åråsen når Lillestrøm tar imot Bodø/Glimt til en ekstremt viktig kamp i bunnstriden. I Premier League er det bunnkamp mellom Huddersfield og Fulham og i Spania jakter Espanyol på 2. plassen dersom de vinner kveldens La Liga-kamp mot Athletic Bilbao. I Sverige spilles det fire kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan. Sivert Heltne Nilsen og hans Horsens møter Vejle borte i mandagens kamp fra den danske superligaen. Og så er det duket for en real toppkamp mellom publikumslagene Hamburger SV og FC Köln i 2. bundesliga. I NHL spiles det fem kamper natt til tirsdag.

Espanyol - Athletic Bilbao pause/fulltid dobbel U/H - 4,65 (spillestopp kl 20.55)





Mandagskampen i La Liga som avslutter den ellevte serierunden. Espanyol har hatt en meget fin seriestart og ligger på 5. plass før kveldens kamp. Vi gikk mot laget forrige fredag i bortemøtet mot Valladolid, men den kampen endte 1-1. Til tross for at Espanyol ikke har bedre enn 1-3-2 på bortebane, vil de med seier og tre poeng i kveld ta seg opp på 2. plass i La Liga ettersom verken Sevilla på 2. plass, Atletico Madrid på 3. plass eller Alaves på 4. plass tok vant sine kamper i helgen. Hjemme i Barcelona står Espanyol med full pott og fire seire på sine fire første hjemmekamper. Spissen Hernan Perez (fire seriekamper fra start og ett seriemål) er eneste spiller på fraværslisten.

Athletic Bilbao har kun vunnet en av sine ti første seriekamper, men samtidig kun tapt to. Hele sju av baskernes ti første seriekamper har endt med poengdeling. Står med kun 10 poeng og ligger fjerde sist. Samtlige fire bortekamper for Athletic har endt uavgjort, men bortsett fra Barcelona (29. september) har ikke motstanden vært den tøffeste i disse. Manager Manuel Berizzo har overrasket med laguttakene flere ganger den siste tiden og kan i all hovedsak velger fra en skadefri tropp.

Espanyol har altså vunnet samtlige fire hjemmekamper hittil og i alle disse kampene stod det uavgjort til pause, så har Espanoyl avgjort til sin fordel i andre omgang. Det står 3-3-0 på de seks siste tilsvarende. 1,90 på hjemmeseier er aktuelt og det er også gode argumenter for å lansere uavgjort til 3,05 i odds (de to siste har endt uavgjort). Men oddsmessig er det klart mest fristende spillet å følge trenden fra Espanyols fire første hjemmekamper. Altså uavgjort til pause og Espanyol-seier etter ordinær tid. Det objeket gir meget flotte 4,65 i odds.

