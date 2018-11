Engelsk bortedobbel til knallodds

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredag ruller endelig klubbfotballen rundt omkring i Europa igjen etter landslagspausen. Og det preges naturligvis også langoddsprogrammet av. Det er kamp i Ligue 1, det er kamp i Bundesliga, det er kamp i La Liga og det er kamp i Championship i England. I tillegg er det dansk superliga, to kamper fra tysk 2. Bundesliga og full runde i Ligue 2 i Frankrike. På hockeyfronten er det Østfoldderby mellom Sparta Sarpsborg her hjemme. det er en kamp fra SHL og full runde i Hockeyallsvenskan i Sverige og det er full rulle i NHL med hele 15 kamper fredag kveld og natt til lørdag.

Ipswich – West Bromwich B 1,80 (spillestopp kl 20.40)

Ipswich fortsetter fredag kampen for å overleve i Championship. The Tractor Boys har kun vunnet én av de første 17 kampene denne sesongen, og ligger helt sist i Championship.

Ipswich ligger fortsatt sist i Championship, etter at de kun har én seier på 17 kamper denne sesongen.

Det har vært en forferdelig sesong så langt for the Tractor Boys, som fredag fortsetter kampen for å overleve på nest øverste nivå. De har før fredagens kamp fem poeng opp til Millwall som ligger på plassen over nedrykksstreken.

Paul Lambert tok over som manager på Portman Road i slutten av oktober, og etter hans inntreden har laget iallfall begynt å ta poeng. De spilte uavgjort i de to siste kampene før landslagspausen. Lamberts første kamp endte 1–1 hjemme mot Preston, og i forrige serierunde spilte de 2–2 borte mot Reading.

Lambert har startet med de samme elleve i de to siste kampene. Jordan Spence er tilbake på laget, mens Jordan Roberts har erstattet Grant Ward. Kayden Jackson har havnet på benken.

Tom Adeyemi, Emyr Huws og Jonathan Walters er alle på skadelisten. Den gledelige nyheten er at midtbanespiller Jon Nolan kan spille sin første kampen denne måneden.

Ipswich har en tøff oppgave foran seg når opprykksjagende West Brom kommer til Portman Road fredag.

Etter fire kamper på rad uten seier, hvor de tapte tre, var West Brom tilbake på vinnersporet da The Baggies banket opprykksrival Leeds 4–1 før landslagspausen. Hal Robson-Kanu, Matt Phillips, Harvey Barnes og Dwight Gayle scoret målene for WBA.

Hal Robson-Kanu var tilbake i startelleveren for første gang siden seriestarten mot Bolton, og det viste seg å være et smart trekk. The Baggies vil trolig starte på samme måte som mot Leeds i bortematchen mot Ipswich. Det betyr at Dwight Gayle, som var tilbake tter to kamper og som kom inn fra benken og scoret, starter på benken.

West Brom har nå scoret 37 mål på 17 kamper. Det er åtte mål mer enn noen andre lag i Championship.

Problemet er at de strever defensivt. WBA har sluppet inn 25 mål denne sesongen, og det mest av de 15 beste lagene i Championship. På Portman Road har ikke Albion klart å holde nullen på 19 ligakamper. Forrige gang de klarte å holde nullen der var i 1980!

Ipswich har spilt uavgjort i de to siste kampene, men laget er fortsatt i alvorlig trøbbel. West Brom vet at de må vinne her om de skal henge med i kampen om direkte opprykk. The Baggies har et meget sterkt offensivt lag med spillere som Hal Robson-Kanu, Matt Phillips og Dwight Gayle. Ipswich-forsvaret skal få kjørt seg.

Denne kampen tror jeg West Brom vinner. Oddsen for WBA-seier er 1,80. Det er litt snaut som singeltips, men vi bruker den i en dobbel.

Coventry – Peterborough United B 2,85 (spillestopp kl 20.40)

Coventry har tapt de tre siste kampene i alle turneringer, men de burde ikke dømmes så hardt ut fra de resultatene.

Mark Robins sine menn har vært en tøff motstander denne sesongen, så de burde kunne gi Peterborough, som spilte en svak kamp mot bunnlaget Bradford god motstand.

Selv om Coventry tapte 0–1 mot Burton, så spilte en god kamp. Pirelli Stadium er ikke en enkel stadion å komme til som bortelag.

The Sky Blues har imponert etter opprykket fra League One. De ligger på niendeplass med 28 poeng. De har like mange poeng som Charlton som innehar den siste playoffplassen, men dårligere målforskjell.

Det ville vært enkelt for Coventry å tenke at det viktigste var å overleve, men det nyopprykkede laget er offensive i tankegangen. De går for en topp seks-plassering.

Peterborough har også ambisjoner om å rykke opp. De er på fjerdeplass med 34 poeng, men formen er ikke all verden. Nå har de to ligakamper på rad uten seier. I forrige serierunde slet de seg til 1–1 mot tabelljumbo Bradford, men den kampen ble spilt på hjemmebane.

Faktum er at Peterborough har vært meget sterke på bortebane denne sesongen. De er ligaens nest beste bortelag med 7-1-1 på de ni siste kampene.

Resultatene til Coventry på hjemmebane skremmer ingen. De står med 4-2-3 og 8–7 i målforskjell.

Fredag blir forsvaret til the Sky Blues virkelig satt på prøve. Da møter de laget som scorer mest på bortebane i League One. Posh har scoret 23 mål på ni kamper. Det er fem mål mer enn laget som har scoret nest mest bortemål.

Peterborough har en del gode offensive spillere. Problemet til Posh er at de lekker bakover.

Maxime Biamou er ute hos vertene. Også Dujon Sterling må se kampen fra sidelinjen på grunn av en skade.

Peterborough-manager Steve Evans kan stille med sin antatt sterkeste førsteellever, men det er mulig han gjør noen endringer etter det svake resultatet sist helg. Posh trenger en seier i denne kampen for å henge med i opprykkskampen.

Jeg har troen på et bortesterkt Peterborough-lag til 2,85 i odds.

Fredagens helengelske dobbel er Peterborough + WBA. Denne kombinasjonen gir flotte 5,13 i odds.

