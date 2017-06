England fosser mot VM-spill

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens tippekupong består av fem kamper fra VM-kvaliken, fem kamper fra PostNord-ligaen og avsluttes med to kamper fra Norsk Tipping-ligaen. Innleveringsfrist er klokken 15.55 og bonuspotten er vokser stadig og er på ca 840.000 kroner.



Komplett analyse av alle kampene finner du under spillboksen.



1. Norge - Tsjekkia

Hvem skal score målene for det norske landslaget?

Det er det store spørsmålet før lørdagens VM-kvalifiseringskamp hjemme mot Tsjekkia.

Tsjekkierne vant det forrige oppgjøret mellom lagene, og var egentlig aldri truet i Praha. Det norske laget har i bunn og grunn vært meget svake så langt, og tre poeng på fem kamper er svakt. Fryktelig svakt.

Denne kampen handler først og fremst om å spille på den norske befolkningen troen på landslaget. Den er nærmest fraværende nå.

Men hvem skal score målene i fraværet til Joshua King? Vi kan ikke se noen som utpeker seg. Ohi Omoijuanfo har vært god i Eliteserien, men tar han nivået?

Tsjekkia har ikke noe voldsomt sterkt lag, og bør være overkommelige, men de virker som et lag som har brede kvalitet enn det er i det norske laget.

Spørsmålet er også om Lars Lagerbäck har klart å spille inn det defensive i det norske laget. Der var de svake mot Nord-Irland i forrige kamp.

Vi har ikke spesielt troen på norsk opptur heller her. Vi tror det beste de kan håpe på er ett poeng, men holder Tsjekkia som en liten favoritt. UB.

2. Skottland - England

England har fått en knallstart på kvalifiserinegn, og leder gruppen med kalr margin. Med seier mot Skottland, er VM-plassen nærmest sikret for de engelske stjernene.

Skottland er på sin side nødt til å vinne kampen, dersom de skal ha noe spesielt håp om avansement til mesterskapet i Russland neste sommer.

De engelske gutta er normalt sett meget gode i kvalifiseringen, mens de skuffer i mesterskap. Så langt har de vært solide også i denne kvalifiserinegn, og de vant 3-0 i det første oppgjøret mellom lagene.

Oppturen bør fortsette her. England får tilbake Harry Kane og Dele Alli til dette oppgjøret, men mangler Rose, Henderson, Barkley, Clyne, Vardy og Rooney. Fortsatt er kvaliteten såpass sterk i det engelske laget at de bør unngå tap her.

VI tror det beste skottene kan håpe på, er ett poeng, og går for UB.

3. Aserbajdsjan - Nord-Irland

Ganske åpent oppgjør. Nord-Irland sliter med skader, og mangler mange spillere til denne matchen.

Aserbajdsjan har åpnet kvaliken brukbart, og har syv poeng på fem kamper. Den største utfordringen til vertene er at de ikke scorer noe særlig med mål.

Tre mål på fem kamper er overhodet ikke imponerende, og de kan tidvis være rufsete bakover i banen. Med tanke på skadefraværet til gjestene, burde vi egentlig gi vertene full støtte her.

Men det største problemet er målproduksjonen, og den lokker oss ikke til å gi vertene full støtte. Vi helgarderer. HUB.

4. Kasakhstan - Danmark

For Danmark og Åge Hareide er dette en liten skjebnekamp. De er nødt til å vinne dersom de skal holde liv i drømmen om VM-spill neste sommer.

Heldigvis for danskene har de store muligheter på seier her. Kasakhstan er svake, og har to poeng på fem kamper.

Vertene er meget svake defensivt, og de scorer få mål, noe som gir enda større grunn til å støtte et offensivt brukbart Danmark.

Christian Eriksen er en matchvinner og kan avgjøre kampen, men han har også flere andre å lene seg på.

Danskene imponerte med 1-1 mot Tyskland tidligere i uken, og virker å ha blitt mer solide i løpet av våren.

Alt annet enn seier her vil være sjokkerende for et kravstort dansk publikum. Så også for oss. B.

5. Polen - Romania

Romania vil være fornøyde med ett poeng her, men de får en meget tøff utfordring mot Polen.

Polakkene fosser mot VM-spill, og er solide. Robert Lewandowski leverer på løpende bånd, og er spilleren polakkene stoler på.

Og han pleier å levere varene, både for klubb og landslag. Forsvarssjefen Gilik er den eneste som mangler for vertene, som bør vinne også denne kampen. Det vil i såfall sørge for at de har VM-billetten halvveis nede i lomma.

Polakkene er også meget solide på eget gress, mens Romania er fryktelig varierende. De har imidlertid ikke slupet inn mål på bortebane så langt i kvaliken, på to kamper, noe som er ålreit.

Likevel klarer vi ikke å se at rumenerne klarer å demme opp for polsk krutt. H.

6. HamKam - Follo

Grønnbuksene, HamKam, gikk på en kjempeskrell mot Skeid forrige runde, og tapte 4-0. Meget uvanlige sifre for Kamma, som normalt er bunnsolide defensivt under trener Kevin Knappens ledelse.

Kjenner vi Knappen rett, vil ikke det samme skje nok en gang. Defensiven blir skrudd igjen her, og også kammas keeper Lukasz Jarosinski irriterer seg nok over et par av baklengsmålene mot Skeid. Han er solid, og hever seg til denne.

Follo har startet sesongen noenlunde som forventet, og kjemper en kamp om å berge plassen denne sesongen. Før helgens kamp er de på syv poeng og på plassen under streken. Men de deler poengsum med to lag over streken, så ingen ting skremmende for gjestene.

Men det som bør skremme dem, er et revansjesugent Kamma-lag, som oser av kvalitet, med tanke på hvilket nivå de spiller. Kamma er nødt til å vinne denne, og de kommer nok ikke til å tape.

Hamar-klubben hadde ikke tapt på omtrent et år før tapet mot Skeid, og den kampen kan regnes som et lite arbeidsuhell. De skapte nok sjanser, men maktet ikke å score, mot et Skeid-lag som var meget effektive.

Her kommer vi ikke utenom hjemmeseier. H.

7. Kjelsås - Bærum

Et helt åpent oppgjør, i våre øyne. Kjelsås har kommet seg stort de siste ukene, og har klatret opp til midten av tabellen. Bærum er som forventet på øvre halvdel, og har los på serieleder HamKam.

Men Kjelsås har vist at de er vanskelige å slå hjemme, men de har 1-2-1 så langt. Bærum scorer en del mål, men det er vanskelig å gjøre mål mot Kjelsås.

De har kun sluppet inn tre mål på sine fire første hjemmekamper, og er solide og godt organisert.

Vi klarer ikke å finne en grunn til å favorisere noen av disse lagene, og går for HUB.

8. Grorud - Alta

En liten toppkamp i avdeling 1 i 2. divisjon. Alta er ett poeng bak Kamma, mens Grorud ligger tre poeng bak lørdagens motstander.

Grorud tar de fleste poengene sine hjemme, og de scorer også mye mål på eget kunstgress. 10-5 er fasiten på hjemmebane i målforskjell så langt, mens Alta har 8-3 på bortebane. Alta har svingt litt på bortebane, men de jakter opprykk.

Grorud har uttalt at de ikke anser seg selv som en opprykkskandidat, men de har et spennnende lag med mange gode individualister.

For Alta er de avhengige av at toppscorer Vegard Braaten leverer varene. Han står med ni mål så langt. Dette er vidåpent. HUB.

9. Fram Larvik - Egersund

Fram Larvik har funnet formen, og står med fire strake seire. For gjestene er trenden omvendt, og de har blytunge tre strake tap i serien.

Det er dermed to lag som er i helt forskjellig flytsone om dagen, og vertene er klare favoritter i våre øyne her.

Etter en svak start, har de for alvor fått sving på sakene, og de har plutselig fått heng på serieleder Nardo, som nesten ingen forventer holder koken ut sesongen. Det er like jevnt i toppen av denne avdelingen i 2. divisjon, som det er i den andre. Flere lag kjemper om opprykk.

Egersund bør være fornøyde med ett poeng her, men det er liten sjans for at de klarer det, i våre øyne.

Her kommer vi ikke fra det faktum at Farm Larvik er i gnistrende god form om dagen. H.

10. Pors Grenland - Fløy

Toppkamp i 3. divisjon. Serieleder Fløy har skaffet seg en liten luke i toppen, ned til Start 2 som er fire poeng bak.

For vertene er dette en meget viktig kamp. Med seier vil de være tre poeng bak serielederen, mens det med tap vil være ni poeng som skiller lagene. Med andre ord en meget viktig kamp for vertene.

Fløy er meget gode offensivt, og har scoret 26 mål på 8 kamper. Dardan Dreshaj har stått for ni av målene, men de har flere som kan score mål.

For vertene er det Granit Shala som skal levere målene, og han har seks nettkjenninger så langt.

Det er to lag som er gode offensivt, og vi tror ikke dette oppgjøret ender med poengdeling.

Dersom vertene klarer å senke skuldrene sine, er de gode nok til å ta tre poeng, men spillerne vet hvor mye denne kampen betyr. Dermed tror vi det ender med seier til ett av lagene. HB.

11. Steinkjær - Junkeren

Vertene har skuffet innledningsvis på sesongen, og ligger på 11. plass, rett under streken. Junkeren har åpnet bedre, og har los på serieleder Stjørdals-Blink.

Vertene sliter offensivt på eget gress, og på de fire første kampene har de scoret like mange mål. Det er ikke skremmende.

Junkeren har 7-9 i målforskjell på bortebane så langt, og har 3-0-1 i statistikk. Det er mer enn godkjent.

Steinkjær virker også rufsete, og Junkeren er i bedre form. Tre seire på de fire siste kapene er fasiten for gjestene, mens Steinkjær kun har en seier på sine fire siste.

Vi tror imidlertid vertene kan få med seg tre poeng her, og går for HB.

12. Stjørdals-Blink - Verdal

Stjørdals-Blink har åpnet sterkt, og har kun ett tap på de åtte første kampene. Det har gitt dem serieledelse, med fire poeng ned til Molde 2.

For Verdal er det noe annerledes, ettersom de ligger midt på tabellen. Men med seier her, kan de spise innpå forspranget til vertene. Seks poeng skiller lagene før lørdagens kamp.

Men det er vanskelig å se hvordan gjestene kan få med seg noe mot et hjemmesterkt Stjørdals-Blink.

Blink har slupet inn fire mål på de fire første hjemmekampene, men de har scoret solide 11 ganger. Dete r bra, mot et Verdal-lag som ikke klarer å holde tett bakover på bortebane.

Denne utfordringen blir nok for tøff for Verdal, som vi frykter må reise tomhendt hjem. H.

432-rekker:

1. Norge - Tsjekkia UB

2. Skottland - England UB

3. Aserbajdsjan - Nord-Irland HUB

4. Kasakhstan - Danmark B

5. Polen - Romania H

6. HamKam - Follo H

7. Kjelsås - Bærum HUB

8. Grorud - Alta HUB

9. Fram Larvik - Egersund H

10. Pors Grenland - Fløy HB

11. Steinkjær - Junkeren HB

12. Stjørdals-Blink - Verdal H

96-rekker:

1. Norge - Tsjekkia UB

2. Skottland - England B

3. Aserbajdsjan - Nord-Irland HUB

4. Kasakhstan - Danmark B

5. Polen - Romania H

6. HamKam - Follo H

7. Kjelsås - Bærum UB

8. Grorud - Alta HB

9. Fram Larvik - Egersund H

10. Pors Grenland - Fløy HB

11. Steinkjær - Junkeren HB

12. Stjørdals-Blink - Verdal H