England-seier i Rooneys avskjedskamp

Torsdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League og fire privatlandskamper og det er også verd å minne om at det er midtukekupong i dag. På hockeyfronten er det fullt kjør om dagen. Det er full runde i den norske eliteserien og det samme i SHL i Sverige. I NHL er det også full rulle for tiden. Hele ni kamper skal spilles natt til fredag.

England - USA pause/fulltid dobbel U/H 3,25 (spillestopp kl 20.40)



Privatlandskamp. England har funnet tilbake til vinnerformelen. De slo Sveits 1-0 i en privatlandskamp i september, deretter spilte de 0-0 mot Kroatia og i forrige kamp vant de litt overraskende borte mot Spania i Nations League. Engelskmennene ledet 3-0 i Sevilla etter to scoringer av Raheem Sterling og ett mål av Marcus Rashford, men Spania startet opphentingen i annen omgang. Comebacket kom imidlertid for sent og England vant 3-2.

England har vunnet syv av de ti siste kampene mot USA, én har endt uavgjort og to har endt med tap. Det første tapet var i lagenes første møte i VM i 1950. Jeg tror ikke amerikanerne overrasket på Wembley.

Mens Wayne Rooneys testimonial på landslaget har stjålet overskriftene før privatlandskampen mellom England og USA er det ikke tvil om hvordan kampen på banen vil ende torsdag. England vinner komfortabelt. Seieren mot Spania i forrige Nations League-runde fikk tilbake selvtilliten i den engelske troppen, og jeg tror USA skal få kjørt seg på Wembley torsdag.



Wayne Rooney gjør comeback for å spille sin 120. landskamp for England og for å få en velfortjent hyllest fra landslaget. Han er mestscorende for England gjennom tidene, og han er også den spilleren som har scoret flest mål for Manchester United. Han har bare en over seg i hele Premier League.

Rooney er en legende i engelsk fotball, men han har ike pensjonert seg ennå. Han har fått en liten boost på karrieren etter overgangen til MLS, der har han vært fantastisk denne sesongen for DC United. '

Gareth Southgate har bekreftet at Rooney starter på benken, men han vil komme innpå i løpet av kampen.

England har en tøff kamp mot Kroatia på søndag, og jeg tror de kommer til å bruke kampen mot USA til å eksprimentere litt. Det er godt mulig Bournemouth-spissen Callum Wilson får sin debut torsdag. Alex McCarthy kan også debutere for England – han er en av fire spillere uten landskamper i troppen, sammen med Wilson, Marcus Bettinelli og Lewis Dunk.

Selv om USA har slått England i VM med 60 års mellomrom, så tror jeg ikke at de klarer å vinne torsdagens kamp. Harry Kane har begynt å score igjen for Tottenham, og i andre enden av banen har John Stone og Joe Gomez vært solide for henholdsvis Manchester City og Liverpool.

USA bygger opp et nytt lag nå. Tenåringer som Timothy Weah og Josh Sargent vil antakeligvis få sjansen på Wembley. Også den 20 år gamle Christian Pulisic, som til daglig spiller i Dortmund, er en interessant spiller. Dette er spennende talenter, men jeg tror det rutinerte engelske forsvaret stopper dem.

Englands privatlandskamper på Wembley har hatt en tendens å være kampåer med få mål, og jeg tror heller ikke at denne kampen blir noen målfest. Jeg tror USA kan holde ut til pause, men at England vinner kampen i annen omgang. Oddsen på et slikt scenario er 3,25.

