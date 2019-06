England slår tilbake

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det definitive høydepunktet på søndagens langoddsprogram er Nations League-finalen mellom Nederland og Portugal og bronsefinalen mellom Sveits og England. Så er det naturligvis flere kamper i fotball-VM for kvinner. I tillegg er det to kamper fra PostNord-ligaen og elleve kamper fra Norsk Tipping-ligaen på menyen. Ellers spilles det kamper i spansk Segunda Division, i finsk 1. divisjon og det er også en playoffkamp fra Italia.

Sveits - England B 1,95 (spillestopp kl 14.55)

Nations League, bronsefinale. Sveits var det beste laget i store deler av semifinalen mot Portugal, men de manglet de individuelle kvalitetene som finnes i det portugisiske laget. Cristiano Ronaldo var forskjellen på lagene. Juventus-stjernen scoret hat-trick i semifinalen, og sørget egenhendig for at Portugal tok seg til finalen.

For England var det småguttetabber som felte dem i semifinalen mot Nederland. Offensivt var det engelske laget farlige, men i andre enden av banen florerte feilene. De slet gjennom hele kampen med å demme opp for dødballene til Nederland. Et problem som Matthijs de Ligt utnyttet da han utlignet til 1-1 for nederlenderne. The Three Lions raknet etter den scoringen.

Tidlig i den første ekstraomgangen gjorde John Stones en forferdelig feil som førte til 2-1-ledelse for Nederland, det var kort tid etter at Jesse Lingaard fikk et mål avblåst for offside etter en VAR-avgjørelse. Seks minutter før slutt gikk nederlenderne opp til 3-1 etter enda en situasjonen med farlig forsvarsspill hos England.

Det horrible defensive spillet hos England gjør at jeg tror vi kan bli vitne til en underholdende bronsefinale. For ingen av lagene vil gå for uavgjort i denne kampen som i realiteten er en vennskapskamp. Liverpool-spilleren Xherdan Shaqiri har kvaliteter i spillet sitt som gjør at jeg tror han kan lage trøbbel for engelskmennene.

På den annen side har en England en angrepsrekke som kan lage problemer for et hvert forsvar. De har supertalenter som Raheem Sterling, Marcus Rashford og Jadon Sancho i troppen, i tillegg har de en klinisk avslutter i Harry Kane. Sistnevnte har vært skadet en stund, og viste i Champions League-finalen at han fortsatt har en vei å gå før han er i toppform igjen. De tre andre viste positive tendenser i semifinalen mot Nederland, og jeg blir ikke overrasket om det er en av dem som avgjør søndagens match.

Ben Chilwell, Jordan Henderson og Marcus Rashford er alle uaktuelle til dagens bronsefinale, så får vi hvilken ellever Gareth Southgate starter med.

Sist England møtte Sveits på nøytral grunn var i juni 2004 i EM, da vant engelskmennene 3-0 i Portugal. England har faktisk aldri tapt mot sveitserne på nøytral bane. Statistikken viser to seire og en uavgjort.

Sveits vant to av de tre første kampene mot England mellom 1933 og 1947, siden den gang har de bare vunnet én gang på 22 forsøk. Jeg tror heller ikke at Sveits vinner søndagens kamp. 1,95 i odds på England mener jeg akkurat holder som singeltips.

