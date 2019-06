Englands superlag får en pangåpning på EM

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er ikke veldig mange fotballkamper som spilles tirsdag og det bærer naturlig nok også tirsdagens langoddsprogram preg av. Det spilles to kamper i fotball-VM for kvinner, og det spilles to kamper i U21-EM for menn. I tillegg er det to kamper i Copa America natt til onsdag og også to kamper i Gold Cup. I den finske toppserien spilles det også to kamper.



England – Frankrike H 2,35 (spillestopp kl 20.55)

U21-EM, gruppe C. Spilles i Italia. To av favorittene barker sammen i Cesena tirsdag. Det engelske laget har ambisjoner om å vinne U21-EM, og det er ikke helt uten grunn at det er høye forventninger til the Young Lions. Engelskmennene imponerte nemlig i U20-VM i 2017, hvor de gikk til topps etter å ha vunnet mot Venezuela i finalen.

England har ikke vunnet U21-EM siden 1984. Den gangen vant de mesterskapet to ganger på rad – både i 1982 og i 1984. Men de var også gode i U21-EM i 2017. Den gangen røk de ut på straffespark mot Tyskland i semifinalen.

Frankrike på sin side har fått en boost av at seniorlaget ble verdensmestere for tolv måneder siden. Spørsmålet er om de unge franske talentene kan følge opp suksessen i EM? Jeg tviler litt på det.

Selv om disse to lagene kommer til U21-EM med en haug av klassespillere, så mangler de noen stjerner som av forskjellige grunner ikke spiller i mesterskapet.

Champions League-vinnerne Trent Alexander-Arnold og Joe Gomez kunne begge spilt for England, men Liverpool-spillerne er ikke i troppen til mesterskapet. Det er heller ikke Marcus Rashford fra Manchester United og Tottenhams midtbanespiller Harry Winks.

Frankrike mangler VM-vinnerne Lucas Hernández og Benjamin Pavard, mens de vraket Spurs-aktuelle Tanguy Ndombele, Ousmane Dembélé og Kingsley Coman.

Selv om det mangler noen store profiler, så det massevis av stjerner på banen i tirsdagens kamp.

Frankrike er antakeligvis den mest spennende fotballnasjonen i øyeblikket, men fremtiden ser også svært lys ut for England.

Elleve av spillerne i U21-troppen var med å vinne U20-VM for to år siden, så England har spillere med erfaring fra mesterskap. Potensialet i the Young Lions-laget er åpenbart. Den engelske landslagssjefen Aidy Boothroyd har tatt med seg fem spisser til Italia, hvorav fire av dem har scoret syv mål eller mer for U21-laget. Det inkluderer ikke Arsenal-talentet Reiss Nelson, som har scoret to ganger på fem kamper og er en av de nye stjernene i laget.

På midtbanen har England Leicester-duoen Harvey Barnes og James Maddison og Manchester City-vidunderbarnet Phil Foden. Det er tre spillere som vet veien til mål. De tre midtbanespillerne har scoret ni mål på de fire siste kampene. På topp har de Dominic Solanke (Bournemouth), Tammy Abraham (Chelsea), Dominic Calvert-Lewin (Everton) og Demarai Gray (Leicester). Det er spillere som kan gi problemer for et hvilket som helst forsvar.

Det franske forsvaret har ikke vært helt patent. De har kun klart å holde nullen i én av de siste seks kampene, og de tapte 1–3 mot Østerrike, som så vidt klarte å kvalifisere seg til mesterskapet, i den siste oppkjøringskampen.

Offensivt har de en matchvinnertype i Lyon-spissen Moussa Dembélé, og han må engelskmennene passe på for enhver pris. Jeg tror likevel ikke at han klarer å vinne mot England alene.

Jeg har stor tro på det engelske laget i denne turneringen. De har klassespillere i hele sentrallinjen sin. De har erfaring fra Premier League og Champions League. 2,35 i odds på England er absolutt spillbart i mine øyne.

