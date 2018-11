Er Johaug virkelig så overlegen?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Therese Johaug til å slå resten på dagens 10 km fri? Ja- 1,08.

Det er ingen tvil om at dette her er lav odds, men for å svare på tittelen: Johaug er så overlegen som folk tror. Hun virker helt ustoppelig. Alt denne dama har vært gjennom virker bare til å har gjort henne enda bedre. Rapportene fra treningen er uhyre sterke, og spørsmålet er heller hvor ofte hun kommer til å tape renn i år? Det er nemlig ikke mange, men det er en svenske som vil by opp til kamp.

Stiller hun til start i gatesprinten i Drammen vinner hun ikke!

For dere som har veldig tykk lommebok, eller bare vil ta med denne som en kombinasjon for spenningens skyld - 1,08 på Johaug-seier er fine renter å ta med seg!

Vant meget lett

Det var ingen tvil om at vi alle ventet oss en real innsats av Therese på Beitostølen fredag. Og hva fikk vi? Jo, en oppvisning. Hun slår altså Ingvild Flugstad Østberg, som kommer med meget solide treningsrapporter, med 23,9 sekunder over ti kilometer klassisk. Tredjeplassen havnet 35,9 sekunder bak. Søndag er hun ventet å være overlegen konkurrentene sine igjen.

Utviklet seg ytterligere

På fredag var det altså dags, vi skulle endelig få se Therese Johaug i skisporet igjen. 958 dager siden hun sist gikk et skirenn. Treningsrapportene før rennet var ekstremet. Hun har gjennomført de tøffeste testene som er, og Johaug har aldri hatt bedre resultater (på trening) i sin karriere.

Konklusjonen dette gir oss er rett og slett at all den motgangen vår alles kjære Johaug har opplevd de siste årene - det har gjort henne til å komme i sitt livs beste form! Det sies at flere på herrelandslaget frykter å bli slått av Therese når det er trening i motbakkene.

Svensken vil gi kamp

Hovedopponenten denne sesongen virker til å være svensken Charlotte Kalla. Det ryktes om at denne dama har trent bedre enn noen gang før denne sesongen. Hvorfor? Therese Johaug er tilbake i skisporet og vi forstår Kalla godt. Det er klart, det må være en forferdelig følelse å ligge bak Johaug opp i en motbakke med fem kilometer igjen og være helt tom for krefter.

Vi gleder oss stort til neste helg. Da skal nemlig disse to møtes i Ruka, Finland. Her starter altså verdenscupen, og igjen er jenta fra Dalsbygda stor favoritt til å vinne. Men kan Kalla henge på henne underveis, og så spurte forbi? Sistnevnte har nemlig bedre spurtegenskaper. Vi tror ikke det, men det blir veldig spennende.

Trives på Beito

I 2015/ 16-sesongen, som var sesongen før den tragiske dopingsaken, gikk Johaug to løp på Beitostølen. Hun vant begge løpene veldig enkelt. Det ble og to seire på dagens arena i sesongens to siste løp. Det bør det og bli i denne helgen.

Konklusjon: Ja, hun er så overlegen konkurrentene sine foreløpig og vi tror hun viser svensken Kalla bakskiene neste helg.

En av årets sikreste.

