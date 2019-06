Eurojackpot: 29-åring vant på vei hjem fra jobb

Fredag kveld var det en mann fra Kristiansand som ble nasjonal vinner i Eurojackpot. Med det sikret han seg 1 million kroner, samt et reisegavekort på 100.000 kroner. 29-åringen var på vei hjem fra jobb da Telefonen fra Hamar ringte.

- Nei, herregud? Nå må jeg finne en morsom måte å fortelle det til samboeren på, flirer sørlendingen, som mistet munn og mæle av million-beskjeden.

Varmere strøk og mindre studiegjeld

Pengene kommer godt med, medgir vinneren, som nå kan komme seg inn på boligmarkedet og nedbetale studiegjeld. I tillegg kan drømmen om å reise til varmere strøk gå i oppfyllelse.

- Jeg og samboeren har hatt en drøm om å reise til Hawaii eller lignende. Nå kan vi faktisk gjøre det! avslutter vinneren takknemlig.

Vinn over en halv milliard neste fredag

Ingen hadde de rette tallene i hovedtrekningen av Eurojackpot fredag 7. juni. Det betyr at potten øker til cirka 529 millioner kroner. Over en halv milliard norske kroner kan bli dine, dersom du spiller Eurojackpot.

Er du alene om å å ha 5+2 riktige neste fredag, kan du stikke av med over en halv milliard kroner. For å sikre deg muligheten må du huske å spille Eurojackpot innen fredag klokken 19.00. Da er du også med i trekningen om å bli nasjonal vinner, slik som mannen fra Kristiansand.

Spilte Nabolaget for første gang - ble millionær!

- Denne kvelden kommer jeg aldri til å glemme! Jeg er helt sjokka, sier fredagens heldigste Nabolaget-spiller.

En mann fra Bybrua i Gjøvik kommune bestemte denne uka seg for å gjøre noe han aldri før har gjort. Nemlig å spille Nabolaget. Utrolig nok endte det med at han fredag 7. juni fikk Telefonen fra Hamar og beskjeden om at han er blitt 1 million kroner rikere. - Tuller du?! Nå er jeg helt sjokka. Det er vanskelig å beskrive hvordan det føles å få en sånn beskjed, sier den heldige mannen.

De fem andre vinnernabolagene befinner seg her: Det var ikke bare i millionærnabolaget i Bybrua det ble jubel i kveld. Fem andre vinnernabolag er nemlig trukket ut. Hovedvinnerne i disse nabolagene vinner 100.000 kroner hver, mens de spillende naboene deres vinner mellom 10.000 og 50 kroner: Nord-Lenangen i Troms

Tolvsrød i Vestfold

Gamle Fredrikstad i Østfold

Borganhaugen i Østfold

Drammen i Buskerud Du kan vinne hver dag i Nabolaget I Nabolaget er det trekning hver kveld. Og når du leverer din kupong, er kupongen gyldig i en uke. På fredager trekkes seks nabolag og i ett av disse mottar hovedvinneren 1 million kroner. Alle andre dager trekkes det ut ett nabolag med en hovedpremie på 10.000 kroner.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:1 mill. per rekke.)

(Vinnersannsynlighet for hovedpremie i Nabolaget er ca. 1: 90 000)