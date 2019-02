Eurojackpot-vinner: - Denne kvelden får terningkast 6

Hver fredag blir det trukket ut én nasjonal vinner i Eurojackpot. Premien er 1 million kroner og et reisegavekort til verdi av 100.000 kroner fra Berg-Hansen. I kveld gikk vinnertelefonen til en kvinne fra Rygge. Østfoldingen var på vei ned fra fjellet i snødrevet vær, så Norsk tipping fikk henne til å parkere bilen før nyheten skulle mottas.

- Dette er helt suverent. Nå er jeg helt skjelven, sier 50-åringen fra bilen.

Kvinnen forteller at hun tidligere har vunnet 70.000 kroner i Lotto, og at det alene var morsomt. Men denne telefonen hadde hun ikke ventet.

- Det er helt uvirkelig, fortsetter kvinnen som ikke klarer og slutte å le.

Datteren til Eurojackpot-vinneren var også tilstede da denne gladnyheten ble gitt. Stemningen i bilen var god da nyheten virkelig sank inn.

- Nå blir det ferietur til Kina eller Vietnam. Kanskje begge deler. Datteren min skal også få være med, avslutter den glade vinneren.

Gratulerer!

Følgende Eurojackpot-tall ble trukket ut første fredagen i februar:

Hovedtall: 6 - 45 - 47 - 38 - 29

Stjernetall: 2 - 3

Ingen traff på alle tallene denne fredagen og det medfører en større pott neste fredag.

