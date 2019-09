Eurojackpot-vinner Ragne: - Jeg begynner nesten å skrike jeg nå

Sist prikket ingen spillere inn alle tallene i Eurojackpot, og dermed vokste ikke bare premien vokste, men spenningen vokste nok også for de fleste Eurojackpot-entusiaster. Det er vanskelig å ikke ville prøve seg når det er snakk om summer som runder 200 millioner kroner.

Dette ble ukens Eurojackpot-tall:

21 - 24 - 29 - 30 - 50

Stjernetall: 1 - 5

Ikke denne gangen heller har noen valgt alle de riktige tallene, og med det vokser premien ytterligere. Omtrent 317 millioner kroner er på spill i førstepremiepotten neste fredag.

Spill Eurojackpot innen fredag 19:00 her!

Norsk storvinner

Hver uke trekkes det også en norsk spesialvinner i Eurojackpot. Vinner du den nasjonale trekningen blir du beriket med 1 million kroner og et reisegavekort med en verdi på 100 000 kroner. Nok til å komme seg jorda rundt et par ganger med andre ord. Denne premien kan du vinne selv uten et eneste riktig tall.

Kveldens heldige nasjonale vinner er Ragne Marie Jakobsen fra Namsos, gratulerer!

- Nei Gud fader. Å herregud! *ler* Så bra! Så artig! Jeg er så glad at jeg nesten ikke vet hva jeg skal si, jeg begynner nesten å skrike jeg nå, sier den glade vinneren fra Namsos og ler.

- Jeg har bare vunnet småpremier tidligere, og har alltid sagt at det manglet nuller bak premiene mine, sier hun.

Nå gleder Ragne seg stort til å bruke reisegavekortet, og har allerede noen idéer:

- Nå blir det å betale gjeld og reise. Jeg skal ta med meg Torfinn og dra på tur. Kanskje det blir Maldivene, sier hun tankefullt.

- Det kan vi sikkert snakke litt om før vi bestemmer oss, men i kveld blir det feiring, sier hun glad.

Er det noe som ikke skader å få en reprise av er det nok dette:

- Kan du sei det en gang til, det med premien, sier hun og ler



"Gratulerer, du har vunnet en million kroner og et reisegavekort til en verdi av 100 000 kroner i Eurojackpot. Du er den nasjonale vinneren i Eurojackpot i uke 36!"



- Det var ikke verst, så artig.



- Det her blir helga si! Nå skal prøve oss med en Lindemann i kveld, for vi må jo feire litt, sier den fornøyde kjæresten Torfinn i bakgrunnen.

Spill Eurojackpot her!

(Vinnersannsynlighet 1. premie er 1:95 mill., 2. premie 1: 6 mill. og nasjonal premie ca. 1:1.250.000 pr. rekke)