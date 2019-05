Europa League-finale på midtukekupongen

Vi er kommer frem til en ny midtukekupong. Kampene denne uken er fordelt på onsdag og torsdag. Det er en meget spesiell kupong vi skal gi oss i kast med. Vi starter med finalen i årets Europa League som i likhet med Champions League finalen er helengelsk. Deretter følger fem kamper fra U20 VM, fire oppgjør fra Norsk Tipping-liga på fjerde nivå her hjemme, videre skal vi bryne oss på den svenske cupfinalen, før det hele avsluttes med en 1/8 dels finale i den (hold dere fast) islandske cupen. Mange store favoritter, men som alltid når det er slik, har kupongen et stort potensiale, om noen av favorittene svikter. Innleveringsfristen er 20:25. Mens bonuspotten er 400 000 kroner.

1. Chelsea – Arsenal

Kupongens åpningskamp er finalen i den nest gjeveste turneringen i Europa etter Champions League. Vi snakker om Europa League. Finalen er helengelsk, med noe som faktisk er å beskrive som et London-derby. Rivalene Arsenal og Chelsea må begge ut på langtur til Baku i Aserbajdsjan.

Chelsea har hatt en grei sesong i Premier League. De avsluttet de siste ti kampene med 4-4-2. Kunne ikke på noen måte utfordre Manchester City og Liverpool om de to øverste plassene, men ut ifra troppen til Chelsea, tør vi påstå at tredjeplassen som laget kapret var maks. Lagets tredjeplassering sikret også en ny sesong i den pengestinne Champions League. Det skal bli spennende å se om manager Maurizio Sarri overlever sommeren. Det russiske eierskapet på Stamford Bridge er som kjent berømte for å spise managere. Det vil nok og bli satt av noe midler til spillerkjøp i sommer - om dem i det hele tatt får gjort spillerkjøp da! Husk at dem har en dom hengende over seg og det er usikkerhet rundt om det blir noe handel denne sommeren.

I semifinalen i Europa League synes jeg ikke Chelsea var noe imponerende. 1-1 borte mot Frankfurt var en godkjent innsats, men på brua var det rett og slett en svak innsats. Chelsea var nære på å dette ut faktisk. Frankfurt hadde flere store sjanser - og særlig i ekstraomgangene. I serien var de blåkledde alt annet enn stabile, men det var kun City og Liverpool som var det sesongen gjennom. Finaletapet i ligacupen mot City var en nedtur for Chelsea. Det er klart, tredjeplassen i Premier League gjør at Sarri og co kan stresse noe ned i denne kampen (automatisk kvalifisert til Champions League neste år), men med tap i kveld kan ikke årets sesong kalles annet enn liten skuffelse.

Kante er usikker til dette oppgjøret, og rapportene går utpå at han trolig ikke spiller. Det samme gjelder Jorginho. Om begge disse er ute vil det svekke Chelsea-laget en hel del.

De siste åtte kampene disse lagene imellom har endt med to Arsenal-seire, fire uavgjorte og to Chelsea-seire. Da lagene møttes til Communtiy Shield-finale i 2017 endte det 1-1 og kampen måtte avgjøres på straffer.

Arsenal er nok ikke særlig fornøyde med denne sesongens innsats i Premier League. Etter at Arsene Wenger ga seg etter lang fartstid ved roret på Emirates, har ikke ting blitt bedre. Ny manager Unai Emery kom inn, og optimismen blomstret i fjor sommer. Femteplassen som laget oppnådde betyr at man er avhengig av å vinne denne kampen. The Gunners manglet bare et poeng. Det ble rett og slett får mange svake resultater på tampen av sesongen. På de siste ti kampene står laget med 4-2-4. Disse fire tapene kom mot Palace, Everton, Wolverhampton og Leicester. Det er tungt. Ikke minst økonomisk betyr denne kampen mye for de rødkledde, for man er tross alt ikke i Champions League neste år med tap i kveld. Arsenal må forsterkes i løpet av sommeren. Emery sitter nok tryggere enn sin kollega i Chelsea, men i øyeblikket er det mangler i troppen til Arsenal - det er det ingen tvil om!

Bellerin og Ramsey er ute, mens Mkhitaryan ikke reiser til Baku.

Tøff kamp venter om dette trofeet. Kampen har en ekstra betydning for Arsenal, som må vinne for å sikre Champions League spill neste sesong. Vi synes denne kampen er jevn og vanskelig å spå utfall på. HUB.

2. Senegal – Polen

Kamp to bringer oss over til den første av fem kamper hentet fra U20 VM.

U20-VM sitt innledende spill er delt opp i seks grupper. Vinnerne og toerne, samt de fire beste treerlagene går videre til sluttspill.

Senegal er foruten Polen i gruppe med Colombia og Haiti. Laget har vunnet begge sine første to kamper. Først 3-0 mot Haiti, deretter 2-0 mot Colombia. Laget er således på sikker kurs mot sluttspillet.

Denne siste og tredje innledende kampen er meget viktig for Polen sin del. Laget har vunnet 5-0 mot Tahiti, men har også tapt 0-2 mot Colombia. Poeng kreves her for å være sikre på avansement til cupspillet i turneringen. Det vil være skuffende om Polen ikke går videre i dette mesterskapet på hjemmebane.

Viktig kamp, spesielt for Polen. Vi tror på avgjørelse, men dekker fult på det store spillet. HB (HUB på 432 rekker spillet)

3. Norge – Honduras

Kamp tre inneholder vårt eget landslag i dette mesterskapet. Motstander er Honduras.

Norge har skuffet stort i de to første kampene i U20 VM. Tapte først 1-3 mot Uruguay, deretter et nytt tap, denne gangen med svake 0-2 mot New Zealand. Det er fortsatt en liten mulighet til avansement for Norge. De fire beste av lagene som havner på plass tre i de seks gruppene går videre. Det krever dog seier i denne kampen, og heller ikke det behøver å være nok.

I likhet med Norge står Honduras uten poeng etter to spilte. Laget har tapt 0-5 mot New Zealand, og 0-2 mot Uruguay. Norge må vinne, og bør virkelig også klare det mot et svakt Honduras. Vi legger allikevel på en gardering for uavgjort på det store spillet. Norge har skuffet så langt. H (HU på 432 rekker spillet)

4. New Zealand – Uruguay

Kamp fire er også hentet fra Norges gruppe. Både New Zealand og Uruguay er allerede videre med to seire hver.

New Zealand har overrasket positivt. Vant sin første kamp hele 5-0 mot Honduras, og fulgte fint opp med en sterk 2-0 seier mot våre egne gutter. Dette er således en kamp om gruppeseieren, da begge er videre uansett resultat.

Uruguay er trolig det beste laget i denne gruppen. Vant 3-1 mot Norge i sin åpningskamp. I andre kamp fulgte laget opp med en programmessig 2-0 seier mot Honduras. Vi tror Uruguay vinner, og dermed tar gruppeseieren. B

5. Nigeria – Ukraina

Ny kamp i ny gruppe. Ingen av lagene er sikret topp to plasseringer før siste kampen, som dermed blir meget viktig.

Nigeria startet U20 VM på en fin måte. Seier med hele 4-0 mot Qatar lar seg absolutt høre. I andre kampen klarte laget ikke å følge opp. Måtte se seg slått av USA med 2-0. Laget trenger derfor poeng i denne kampen.

Ukraina startet opp meget sterkt med en solid 2-1 triumf mot USA. Laget fulgte fint opp i den andre kampen, med en ny seier. Denne gangen ble Qatar beseiret med 1-0. Laget går helt sikkert videre, men vi kan få en gruppe her med tre lag på seks poeng. Ukraina vil nok gjerne vinne gruppen, med tanke på lettest mulig motstand i første kamp i sluttspillet. Det kreves et poeng her i så måte. Vi tror på litt enten eller, og spiller HB.

6. USA – Qatar

USA trenger seier her for å være sikre på avansement. Qatar må nok belage seg på en tidlig hjemreise etter denne kampen.

USA går nok videre. Tapte riktignok første kamp 1-2 mot Ukraina, men vant kamp nummer to i gruppespillet med sterke 2-0 mot Nigeria. Møter gruppens svakeste lag her og det bør gå greit.

Qatar har to tap så langt, og må nok beregne en tidlig hjemreise. Laget tapte først 0-4 mot Nigeria, og deretter med respektable 0-1 mot Ukraina. Vi tror USA tar dette. H

7. Staal Jørpeland – Brodd

Kamp sju bringer oss til nivå fire i Norge, gjennom Norsk Tipping-liga. Nedrykksplasserte Staal Jørpeland tar imot Brodd. Gjestene med i toppen, på en fin andre plass så langt.

Staal Jørpeland sliter tungt i denne avdelingen. Bare seks poeng innspilt, av de første 21 mulige er mager kost. Eneste lyspunkt er at flere lag presterer svakt i denne avdelingen, og det er således bare et lite poeng som skiller opp til sikker plass. Siste kamp endte med tap 1-2 borte mot Vardeneset. Hjemme har faktisk ikke Staal Jørpeland tapt, og står med 1-2-0, men med bare et enslig bortepoeng, blir det samlet for tynt så langt.

Brodd har prestert jevnt bra hele sesongen. Ligger på andre plass, og det er bare to poeng opp til Flekkerøy på tabelltopp. Sist gikk laget på en smell mot reservene til Viking. Viking stilte med et sterkt lag, og 2-6 tapet kan forklares litt ut ifra det. Før den kampen hadde Brodd tre strake seire. På fremmed gress har laget greie 2-0-1 så langt. Brodd har scoret mest mål av lagene i denne avdelingen.

Det bør være forskjell her. Vi spiller B.

8. Spjelkavik – Sunndal

Et Spjelkavik på øvre halvdel av tabellen, ønsker bunnlaget Sunndal velkommen i kamp åtte på kupongen.

Etter å ha tapt serieåpningen mot Nordstrand i Oslo, har Spjelkavik sakte men sikkert spilt seg opp. Laget hadde ambisjoner om å være med i opprykkskampen før sesongen, og må opp i ringene for å oppfylle denne målsetningen. Eidsvoll TF virker sterke på tabelltopp, og mye rart må skje om Spjelkavik melder seg på i kampen om spill i Post Nord-ligaen neste sesong. Hjemme er laget veldig bra, og står med fine2-1-0, og med bare et mål feil vei på disse tre. Siste kamp ga seier 1-0 hjemme mot Træff.

Sunndal har hatt en marerittsesong så langt. Ankommer denne kampen helt sist på tabellen, og uten poeng så langt. Laget er trolig for lette for dette nivået, og mye må forandres om plassen i Norsk Tipping-liga skal reddes. Siste kamp endte med 0-4 hjemme mot reservene til Molde.

Normalt er dette en rimelig trygg hjemmeseier. H

9. Bergen Nord – Stord

Et hjemmelag i nedrykksposisjon møter et bortelag i midtsjiktet på tabellen, når Stord gjester Bergen Nord.

Bergen Nord sliter i denne avdelingen. Etter sju spilte er bare fire poeng satt inn på konto, og det lukter nedrykk allerede. Laget må opp i ringene for å ha en sjanse til å overleve, det er udiskutabelt. Hjemme har Bergen Nord tapt alle de tre spilte. Siste kamp endte med tap 1-3 borte mot Fjøra. Det betyr at laget i øyeblikket har fire strake serietap.

Stord ankommer til denne kampen i midtsjiktet på tabellen. Selv etter bare sju spilte er det langt både til opprykk og nedrykk. En sesong i midten av tabellen er høyst trolig for Stord. Det skiller mye mellom lagene i denne avdelingen. Borte har Stord1-0-2 og er bedre på eget gress. Siste kamp endte med tap 1-2 hjemme mot Vestfossen. Dermed har laget ikke vunnet på de tre siste spilte.

To lag litt ute av form. Vi tror ikke gjestene taper og spiller UB.

10. Verdal – Orkla

Verdal tar imot Orkla i kamp ti på kupongen. To lag som begge er å finne i nedrykksstriden etter sju spilte.

Verdal har slitt hele denne sesongen. Fire poeng spilt inn av de første 21 mulige er triste tall. Laget skal få slite med å beholde plassen, selv om det selvsagt er lenge før fasiten skrives. Hjemme har Verdal 1-0-3 å vise til. Siste kamp for laget endte med tap 0-1 borte mot Tiller.

Orkla har startet marginalt bedre enn hjemmelaget. Ankommer til Verdal med sju poeng innspilt. Dette er således en meget viktig kamp når det gjelder å unngå nedrykk til femte nivå. Orkla har tatt fire av sine sju poeng på bortebane, og står med 1-1-2 ute på tur. Siste kamp endte med tap 0-1 hjemme mot Strindheim.

To svake lag i nedrykksstriden. Viktig kamp, som vi ikke tror gjestene taper. UB

11. Hacken – AFC Eskilstuna

Kamp 11 på kupongen er den svenske cupfinalen. Begge lag i den øverste svenske serien til daglig. Hacken i toppsjiktet, mens Eskilstuna ligger nest sist på tabellen.

Hacken ankommer til denne cupfinalen, med en fin start på sesongen bak seg. Allsvenskan i vårt naboland har rukket 11 serierunder så langt. Hacken har startet med fine 6-2-3, og ligger bare fire poeng etter Malmø FF på tabelltoppen. Lagene har møttes en gang i seriespillet. Da vant Hacken enkelt 3-0 på hjemmebane. Siste kamp i Allsvenskan før denne finalen endte med et 1-2 tap hjemme mot IFK Gøteborg.

Eskilstuna har hatt en motsatt start på sesongen, sammenlignet med sin motstander i denne cupfinalen. Laget ligger nest sist på tabellen, og har virket veldig begrenset så langt i 2019. Det har bare blitt seks små poeng innspilt av de første 33 mulige, og laget står med svake 1-3-7. Siste kamp ble tapt med bedrøvelige 0-5 borte mot serieleder Malmø FF.

Selv om det er en cupfinale, og alt kan skje i en enkelt kamp, tror vi det er stor forskjell på disse to. Vi tror definitivt at årets svenske cupmester heter Hacken. H

12. FH Hafnarfjordur - IA Akranes

Det må ha vært et meget magert kamputvalg denne midtuken. Vi avslutter kupongen med en 1/8 dels finale i den (hold dere fast) islandske cupen. Begge lag fint i gang i serien.

Den islandske serien har rukket å spille seks serierunder så langt. Hafnarfjordur har kommet greit i gang, og ligger på fjerde plass, av de 12 lagene. Lager er et meget sterkt hjemmelag, og har vunnet alle de tre spilte denne sesongen på eget gress, men ennå ikke vunnet på utebane.

IA Akranes er serieleder på Island etter seks spilte seriekamper. Laget som rykket opp i fjor har således tatt divisjonsforskjellen på en utmerket måte. Ankommer denne cupkampen med 5-1-0 og virker meget sterke. Lagene har spilt en seriekamp mot hverandre denne sesongen. Det endte med en grei 2-0 seier til Akranes, som spilte på hjemmebane.

Akranes er serieleder på Island. Vertene har dog vunnet alle tre spilte på eget gress. Vi avslutter kupongen med alle tre tegnene. HU. (HUB på 432 rekker spillet)

96-rekkeren:

1. Chelsea - Arsenal HUB

2. Senegal - Polen HB

3. Norge - Honduras H

4. New Zealand - Uruguay B

5. Nigeria - Ukraina HB

6. Usa - Qatar H

7. Staal Jørpeland - Brodd B

8. Spjelkavik - Sunndal H

9. Bergen Nord - Stord UB

10. Verdal - Orkla UB

11. Häcken - Eskilstuna H

12. Hafnarfjördur - Akranes HU

432-rekkeren:

1. Chelsea - Arsenal HUB

2. Senegal - Polen HUB

3. Norge - Honduras HU

4. New Zealand - Uruguay B

5. Nigeria - Ukraina HB

6. Usa - Qatar H

7. Staal Jørpeland - Brodd B

8. Spjelkavik - Sunndal H

9. Bergen Nord - Stord UB

10. Verdal - Orkla UB

11. Häcken - Eskilstuna H

12. Hafnarfjördur - Akranes HUB