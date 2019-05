Eventyrlig form for Tarik Elyounoussi

Fredagens langoddsprogram byr blant annet på siste serierunden i fransk Ligue 1, hvor det fortsatt er spenning i nedrykkskampen. Høydepunktet sett med norske øyne er Norge sin første kamp i U20-VM i Polen, hvor de norske guttene møter Uruguay fredag kveld. I Frankrike er det første oppgjør mellom Troyes og Lens om retten til å spille mot laget som havner på kvalikplassen i Ligue 1. I tillegg er det fotball Tyrkia, Irland og Finland på menyen. Natt til lørdag spilles det tre kamper i MLS.

GIF Sundsvall - AIK pause/fulltid U/B - 4,25 (spillestopp kl 18.55)

Økonomisk hardt pressede GIF Sundsvall innledet sesongen ett poeng borte mot Djurgården og slo deretter sterke Malmö 3-1 hjemme. Siden har det meste gått galt bortsett fra at laget vant 3-1 hjemmee mot tabelljumbo Falkenberg i den sjette serierunden. 0-2 tapet borte mot IFK Norrköping mandag var lagets fjerde strake tap og laget ligger tredje sist med kun åtte poeng etter de ti første serierundene. Skuffende 1-2 tap for Ørebro i forrige hjemmekamp og 1-2 endte det også hjemme mot Kalmar. Totalt 2-0-2 på fire spilte hjemmekamper.

29. april lanserte vi spill på IFK Gøteborg hjemme mot AIK til flotte 3,10 i odds. Hjemmelaget vant 3-0 og det var tendenser til "krise" i AIK. Rikard Norlings menn og Tarik Elyounoussi spesielt har slått tilbake så det holder og tatt fire strake seire etter flausen i Gøteborg. Tarik har scoret sju mål på de fire siste seriekampene og han har åtte seriemål totalt og er ensom på toppen av scoringsligaen i Allsvenskan. 2-0 og 3-1 borte mot hhv Djurgården og Helsingborg i de to siste bortekampene for AIK. Som ligger på 3. plass på tabellen med sine 20 poeng og kun har ett poeng opp til serieleder Malmö. Seier i kveld vil altså sende AIK til topps på tabellen før Malmö og Häcken på 2. plass spiller sine respektive seriekamper senere denne helgen. AIK kan glede seg over at det er ingen sentrale fravær eller karantener.

AIK har en flott statistikk i Sundsvall da de har vunnet tre av de fire siste her og spilt en uavgjort. Det stod 0-0 til pause i fjorårets kamp, da vant AIK 1-0 etter sent seiersmål. 1,85 på borteseier i kveld er litt magert. Vi hever risikoen litt og spiller pause/fulltiddobbelen U/B til flotte 4,25 i odds.

