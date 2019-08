Everton-reservene er gode nok

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdag skal det avgjøres hvilke lag som får de tre siste plassene i gruppespillet i Champions League. I England ruller ligacupens andre runde videre og det er fem Premier League-lag som skal i aksjon. Det spilles også en viktig kamp i norsk 1. divisjon, hvor Aalesund møter Ham-Kam hjemme på Color Line stadion. Ellers er det et par kamper i den franske Ligue 1. For øvrig spilles det også en haug med kamper i US Open i tennis.

Lincoln City – Everton - pause/fulltid B/B – 2,15 i odds (spillestopp kl 20.40)

Engelsk, ligacup, 2. runde. Everton-manager Marco Silva insisterer på at klubben har ambisjoner i ligacupen, og at de vil stille med et sterkt lag mot Lincoln til tross for at de har fått en skuffende start på sesongen. Everton har kun én seier på de tre siste kampene.

Den 42 år gamle portugisiske manageren har prøvd å bruke den samme startelleveren i lagets tre første kamper. Han har bare gjort endringer om spillere har fått skader eller suspensjoner.

Likevel; han er ventet å gjøre en rekke endringer på laget til onsdagens kamp mot Lincoln City.

Lucas Digne og Séamus Coleman er ventet å få hvile, og de blir antakeligvis erstattet av Leighton Baines og innlånte Djibril Sidibé. Disse vil ta plass på henholdsvis venstre- og høyreback.

Andre Gomes, Morgan Schneiderlin vil sannsynligvis overlate plassene sine til Tom Davies og Fabian Delph.

Gylfi Sigurdsson, vil trolig starte som offensive midtbanespiller, men brasilianerne Bernard og Richarlison blir antakeligvis spart. Det betyr at den tidligere Arsenal-duen Theo Walcott og Alex Iwobi får sjansen på topp.

Dominic Calvert-Lewin har startet alle tre kampene for Everton i Premier League, men han har ennå ikke hatt et skudd på mål. Onsdag vil supertalentet Moise Kean få sjansen fra start.

Selv om Everton etter alt å dømme vil gjøre flere endringer på laget, synes jeg ikke at de fremstår vesentlig svekket. Jeg tror Lincoln får trøbbel mot et Everton-lag som har underprestert i sesongstarten.

Lincoln fikk en pangstart på sesongen i League One. De vant de tre første kampene sine, men før ligacupmatchen mot Everton står de med to tap på rad. På hjemmebane skal de forsøke å slå tilbake, men det blir ikke enkelt mot Premier League-motstand.

Det er imidlertid ting som gir håp. At Lincoln kun har sluppet inn to mål på fem ligakamper viser at de er brukbare bakover. Everton er også bra defensivt. De har kun sluppet inn to mål på de tre første kampene i Premier League. Statistikken tyder ikke på at denne kampen blir noen målfest akkurat.

Jeg venter likevel på når Everton skal lykkes offensivt. De har et sterkt offensivt mannskap, men har kun scoret ett mål på tre kamper. Kanskje de får bygget opp selvtilliten med noen scoringer i onsdagens match.

Disse to lagene møttes i FA-cupen sist sesong. Da vant Everton 2–1 på Goodison Park. I den kampen ledet The Toffees til pause, og vant etter 90 minutter.

The Imps slo ut Huddersfield i denne turneringen sist sesong. Da spilte Huddersfield i Premier League. Det viser at de har kapasitet til å utfordre lag som i utgangspunktet er bedre enn dem. Lincoln har også forsterket laget før denne sesongen.

Marco Silva sine menn har slitt offensivt, mens Lincoln har vist bra takter defensivt. Jeg mener at Premier League-laget har underprestert offensivt i starten av denne sesongen, og The Toffees får uttelling i onsdagens kamp. Jeg tror Everton kjører på fra start, og da er det gode muligheter for at de leder til pause.

I de to siste sesongene har de vunnet stort i andre og tredje runden av ligacupen, og de har ledet til pause i de kampene. Pause/fulltid dobbelen H/H gir 2,15 i odds. Det mener jeg er spillbar odds.

