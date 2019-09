Everton sliter mot Wolverhampton

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss søndag. I Eliteserien er det selvsagt storkampen mellom Vålerenga og Rosenborg som er høydepunktet, ellers spilles det fem andre Eliteseriekamper i tillegg til den. I England er det klart for klassikeren Arsenal - Tottenham i London og også Everton - Wolverhampton kan bli en flott kamp. Ellers er det en rekke kamper i OBOS-ligaen og det spilles kamper i både PostNord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen. Så er det også en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Og i Stockholm er det ventet opp mot 50 000 tilskuere i byderbyet mellom AIK og Djurgården i Allsvenskan.

NB! Onsdag er det ca 56 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Everton – Wolverhampton B 3,45 (spillestopp kl. 1455)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!

Med seier vil Everton stå med syv poeng etter fire kamper. Det er en bra start. Dersom kampen mot Wolves ender uavgjort vil seriestarten være middelmådig.

Tap, ja, da er det forrige sesong om igjen for The Toffees. Det har bygget seg opp forventninger til Everton i løpet av sommeren, akkurat som i fjor, men litt av optimismen vil forsvinne med tap hjemme mot ulvene.

Men Everton er sterke hjemme, og de har en god mulighet til å ta sin sjette seier på rad på Goodison Park, spesielt siden de møter et lag som distraheres av spill i Europa League.

Wolves i motsetning til Burnley sist sesong klart seg brukbart i Premier League, selv om de har hatt et tøft kampprogram. Å spille kamper torsdager og søndager uke etter uke får virkelig testet spillerstallen til ulvene.

Etter tre serierunder er Wolverhampton fortsatt ubeseiret, men alle tre kampene deres har endt uavgjort. I forrige serierunde så det ut til at de skulle gå på sitt første tap, men Raúl Jiménez sin utligning syv minutter på overtid reddet ett poeng for Nuno Espírito Santo sine menn.

Wolves vant på Goodison Park sist sesong, og de kan vinne to kamper på rad her for første gang siden 1960.

Det blir ikke lett. Everton sitt tap mot Aston Villa var deres tredje på 14 kamper i Premier League. The Toffees har holdt nullen i de seks siste kampene på Goodison, hvorav de har vunnet fem av dem. De kan sette ny klubbrekord hvis de vinner seks hjemmekamper på rad i Premier eague uten å sippe inn mål.

Everton har faktisk ikke sluppet inn mål på Goodison Park i Premier League siden 0-2-tapet mot Manchester City 6. februar. Det er en imponerende statistikk.

De har holdt tett bakover i tolv Premier League-kamper i 2019. Bare Manchester City har flere. De står nå med 14 kamper uten baklengsmål i dette kalenderåret.

Samtidig har Wolves slitt på bortebane. De har kun vunnet én av de siste åtte Premier League-kampene. Seieren kom mot Watford i april.

Men: Wolves-manager Nuno Espírito Santo har psykologisk overtak på Everton-boss Marco Silva. Santo har møtt Silva tre ganger tidligere på bortebane i ligasammenheng – to ganger i den portugisiske toppdivisjonen og én gang i Premier League. Alle tre gangene har Santo vunnet. Jeg tror han kan klare å lure Silva enda en gang.

Fabian Delph kan spille sin første Premier League-kamp for Everton søndag. Jean-Philippe Gbamin er eneste skadde spillerne i Everton-troppen akkurat nå.

Wolves-spiller Adama Traoré håper å starte sin første Premier League-match denne sesongen etter å ha imponert i Europa League-playoffen mot Torino.

Ruben Neves, Matt Doherty og Ryan Bennett spilte ikke torsdagens kamp mot italienerne. De kan være tilbake i startelleveren søndag.

Det er ikke enkelt å spille to kamper hver eneste uke. Det er utmattende, og Wolves vil het sikkert få merke det etter hvert utover høsten. Likevel mener jeg de har en tropp som tåler belastningen, i motsetning til hva som var tilfelle for Burnley sist sesong.

Everton på Goodison Park er en tøff oppgave, men jeg tror på en skrellseier til ulvene. 3,45 i odds på Wolves er godkjent.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!