Evertons storkjøp leverer på direkten i Premier League

Akkurat denne lørdagen har vi ventet lenge på. Det er Premier League-oppstart! Vi gleder oss naturligvis til dette. Heller ikke glem at det spilles full runde i Championship. Rosenborg - Tromsø er og en spennende kamp å følge her hjemme i Eliteserien. Bare å sette seg til rette i dag.

Crystal Palace - Everton 2,85 - 3,20 - 2,40 B (spillestopp kl. 1555)

Crystal Palace-fansen er frustert over at klubben ikke har vært mer aktive på overgangsmarkdet i sommer, til tross for at de har over 550 millioner kroner på konto etter salget av Aaron Wan-Bissaka til Manchester United. Gary Cahill, Victor Camarasa og James McCarthy er de eneste nye ansiktene på Selhurst Park.

Men med Roy Hodgson som manager har Crystal Palace vært i stand til å få mye ut av spillerstallen, og han har en tropp som inneholder masse kvalitet.

Crystal Palace er ventet å spille uten Wilfried Zaha i serieåpningen. Han ble nektet en overgang til Everton på Deadline Day, og han er heller ikke i kampform. London-klubbens største stjerne var ønsket av lørdagens motstander, Everton, og angriperen ville selv skifte beite. Likevel avviste Palace to bud fr Everton. James Tomkins er eneste på skadelisten.

Palace vil trolig komme med denne startelleveren: Guaita - Aanholt, Sakho, Dann, Ward - Meyer, Milivojevic, McArthur - Ayew, Benteke, Rownsend.

Everton ble av mange sett på som den store overgangsvinneren før sist sesong, og det var stilt store forventer til Goodison Park-laget. Men Marco Silva brukte over halve sesongen før han fikk skikk på laget. De tapte kun en av de siste åtte kampene, og the Toffees endte til slutt på åttendeplass.

Moise Kean er et av de mest spennende kjøpene i Premier League denne sesongen.

Også før denne sesongen har Silva hentet inn flere spennende spillere. Moise Kean er den det forventes mest av. Den 19 år gamle spissen som kom fra Juventus kan bli en hit i Premier League denne sesongen. Alex Iwobi og Jean-Philippe Gbamin er ro andre typer det kan bli interessant å følge.

Den siste nykommeren i stallen er Fabian Delph, men han spiller ikke lørdagens kamp på grunn av en skade. Også veteranen Leighton Baines er usikker.

Everton stiller trolig med dette laget: Pickford - Digne, Mina, Keane, Colman - Gomes, Schneiderlin - Bernard, Sigurdsson, Richarlison - Kean.

Everton viste positive tendenser mot slutten av sist sesong, hvor de vant tre av d siste fire kampene, og med de nye forsterkningene kan det bli en bra sesong på Goodison Park. Men i sesongoppkjøringn har de ikke imponert. De har spilt tre målløse kamper i de fem siste treningskampene, men klarer Silva å få laget til å fungere så kan Everton blande seg inn blant de seks beste.

De vant kun fem bortekamper sist sesong, men Crystal Palace er et lag de har hatt et godt tak på Selhurst Park. De har ni kamper på rad uten tap på bortebane mot the Eagles, og i seks av kampene har ikke Palace klart å score. Nå skal det sies at fem av de ni kampene mellom Everton og Palave i Sør-London har endt uavgjort, og sist gang lagene møttes på Selhurst Park ble sluttresultatet 0-0.

Everton har spilt uavgjort i åpningskampen sin i Premier League elleve ganger, og det er mer enn noe annet lag. Fem av de siste seks serieåpningene til Everton har endt med poengdeling. Det er selvsagt en statistikk som er verdt å ha i bakhode.

Crystal Palace på sin side har aldri vunnet en serieåpning på hjemmebane i Premier League, og de har tapt de siste fire seriepremierene på Selhurst Park.

Palace har slitt offensivt, selv med Zaha på banen. Det blir interessant å se hvordan Evertons nysignering Moise Kean klarer seg i Premier League-debuten. Jeg tror den italienske landslagsspilleren leverer på direkten, og at Everton tar tre poeng på Selhurst Park. Oddsen på borteseier er finfine 2,40. Det er ok som singeltips.

