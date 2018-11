Fana setter Molde på plass

Det er spilt 7 kamper i herrenes eliteserie i håndball, og mange av de kampene har du allerede kunne sett på Nettavisen. Flere blir det gjennom det som ser ut til å bli en spennende sesong. Arendal har tatt en ledelse i starten av sesongen foran Elverum og Kolstad, men det er veldig jevnt.

For kvinnene er det spilt mellom 6 og 8 kamper, og ikke overraskende har Vipers Kristiansand stukket av med ledelsen. Det er likevel bare to poeng foran Larvik, som igjen er to poeng foran Storhamar.

Her finner du tabellen i eliteserien menn

Her finner du tabellen i eliteserien kvinner

Vi har funnet oss to oddsspill til håndballen denne onsdagen. Det er en helfrekk dobbel, og et spennende singelspill.

Fana - Molde H - 2,75 (Spillestopp 17:55)



Så langt i Eliteserien (som nevnt ovenfor) er det spilt mellom 6 og 8 kamper. Begge disse to lagene har så langt spilt seks kamper hver. I øyeblikket så er Fana å finne på 7.plass, men det er av poeng med dagens motstander Molde. Et meget spennende oppgjør venter oss i Fana Arena.

Fana startet serien med tre bortekamper. Det endt med to tomålstap mot Skrim Kongsberg og Oppsal. Ifølge rapportene vi har sett var Fana fullt med i begge disse kampene, men når man taper med to mål i håndballkamper bruker det å være en del marginer involvert. I seriekamp nummer tre, som også var bortekamp, spilte de 24-24 mot Byåsen. Sistnevnte som i øyeblikket er på 6. plass. Etter dette spilte Fana to hjemmekamper mot Gjerpen og Rælingen. Fant vant begge kampene med henholdsvis to og fire mål. Nå sist var det bortekamp mot Fredrikstad, og nok en gang ble det et ytterst knepent bortetap (29-28).

Fana har altså spilt seks kamper. To hjemme og fire bortekamper. Begge hjemmekampene har endt med seier, mens det har blitt tre tap og en uavgjort i bortekampene. Med andre ord; Fana Arena er ingen enkel plass å få med seg poeng fra.

Fana røyk ut av cupen mot Vipers, som er det beste laget i Norge for tiden, for to uker siden. Det skal dog sies, at ufifra rapportene, så spilte Fana glimrende håndball til tider. De scoret tross alt 32 mål mot Norges beste lag i øyeblikket.

Molde innledet årets Eliteserie med å tape 27-22 mot Tertnes på bortebane. Ingen hyggelig start der altså. Deretter spilte de en jevn og tøff kamo mot Rælingen på hjemmebane. Det hele endte 26-26. Husk at Rælingen ble slått av Fana i Fana Arena. De slo deretter, meget sterkt, Oppsal med fem mål på hjemmebane. Det var meget imponerende. Deretter vant Molde med et mål borte mot Skrim Kongsberg. De to siste kampene i Eliteserien har endt med tap mot Larvik og Byåsen, men de har på ingen måte gjort seg bort. I NM røyk dem dessverre ut mot Fredrikstad for et par uker siden. På veien dit slo dem faktisk Tertnes med 11 mål. Tertnes som slo Molde med fem mål i innledningskampen. Det snur med andre ord fort i håndball.

Begrunnelse H: Den siste setningen i analysen av Molde er litt grunnen for at vi går på Fana-seier. Håndball er uforutsigbart, og noen ganger ser vi resultater som er umulig å forstå seg på. At Fana gir 2,75 her forstår vi lite av. De er fortsatt ubeseiret på hjemmebane, og vi må teste denne.

