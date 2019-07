Får ikke tak i Eurojackpot-millionær

Vinneren er en mann fra Sandnes i Rogaland. Med en millionpremie i boks er det det virkelig grunn til å juble for denne karen. Om han har gjort det er derimot tvilsomt. Rogalendingen har ikke svart Norsk Tipping på telefonen, så det kan fort hende at han lever i troen på at ingenting har skjedd, og med det ikke har sluppet jubelen løs ennå.

Når han endelig svarer på Norsk Tippings vinnernummer (625 60 000), får han nyte denne beskjeden: «Du har vunnet 1 million kroner OG et reisegavekort på 100 000 kroner i Eurojackpot!» Hver fredag trekker Norsk Tipping en norsk vinner av denne premien. Det eneste du trenger å gjøre for å være kvalifisert, er å spille Eurojackpot.

Norsk Tipping fortsetter å ringe mannen, og artikkelen oppdateres deretter.





Rundt 465 millioner kroner i potten neste uke

Fredagens Eurojackpot-tall:

3 - 8 - 30 - 46 - 48

Stjernetall: 1 - 3

Ingen spillere hadde 5+2 rette denne uka. Førstepremiepotten vokser dermed videre til trekningen 2. august. Da er den på ca. 465 millioner kroner.

