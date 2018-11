Får ikke tak i ny Lotto-millionær

Nesten 15 millioner kroner lå klar i førstepremiepotten da Lotto-maskinen på Hamar dro i gang trekningen lørdag kved.

Det endte med følgende vinnerrekke:

6 - 8 - 12 - 15 - 16 - 17 - 27

Tilleggstallet ble 25.

Sju rekker gikk altså inn med sju rette - og det ga en premie på 2.125.150 kroner. Men vi fikk ikke sju nye Lotto-millionærer.

Ei av rekkene var nemlig levert fra Andelsbank. Der er det ti andeler bak hvert innleverte spill, og det betyr at ti personer deler på den ene premien for sju rette. Likevel er det vel neppe noen som blir misfornøyd med over 200 tusen nye kroner.

Seks millionærer

De øvrige seks millionrekkene er fordelt på seks ulike fylker. Dette er vinnerne:

Mann fra Tønsberg



Mann fra Egersund



Kvinne fra Trondheim



Mann fra Østre Toten



Mann fra Oslo



Mann fra Fusa



Et sted i Tønsberg befinner det seg sannsynligvis en mobiltelefon med flere ubesvarte anrop fra 625 60 000. Pengene er på vei til bankkontoen og dukker opp der enten mannen vet at han har sju rette eller ikke.

En som vet at man har vunnet er i nærheten av Skreia på Østre Toten.

Søndag formiddag snakket Norsk Tipping med kona til Lotto-millionæren fra Østre Toten. Han hadde ikke fått tatt telefonen lørdag kveld, men så sent på kvelden at det var ubesvarte anrop.

- Og det nummeret kjente jeg igjen, sa kona til Norsk Tipping.

- Jeg sa til han at det er Norsk Tipping som har ringt, og så sjekket vi kupongen. Sønnen vår kom og kikket også, og vi fant ut at det måtte stemme at det ar millionpremie.

Dermed ble det stor stemning i heimen, selv om de ventet helt til vi ringte igjen søndag for endelig å bekrefte det.

- Nå blir det feiring. Det er helt rått. Det er jo sånt en drømmer om, men egentlig aldri helt har trudd på, sa den blide og glade damen. Vinnerfamilien vil være anonym.