Får ikke tak i nybakt Joker-vinner

Joker-kandidaten var en kvinne fra Bergen. Hun var sikret en inngangspremie på 258.000 kroner.

Kvinnen spilte med følgende tall: 4 - 0 - 9 - 8 - 0

Datamaskinen Ask gjennomførte jobben for bergenseren, og begynte som vanlig på det bakerste tallet. Der gikk Ask opp og fikk tallet seks. Tallet seks dukket opp to ganger til, som resulterte i at kvinnen klatret opp på premiestigen. Kvinnens nest siste tall var null. Ask gikk opp - og der kom tallet syv. På siste tall som var fire gikk Ask opp, og der lå tallet to.

Dette resulterte i at Joker-kandidaten stakk av med en premie på 568.000 kroner.

Den heldige spilleren er kanskje uviten om premien, da hun ikke svarer på telefon.

Saken blir oppdatert så fort Norsk Tipping har snakket med vinneren.

Kupongen ble kjøpt hos Rema 1000 på Laksevåg senter.

På lørdag er premiepotten i Joker på ca. 2,8 millioner kroner.

(Sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner er ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)