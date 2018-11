Får Norge hjelp fra Kypros?

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Fredagens langoddsprogram inneholder blant annet syv kamper fra Nations League og noen privatlandskamper. Høydepunktet er uten tvil Norges bortekamp mot Slovenia. Det er en variert hockeymeny denne fredagen. Det spilles kamper i KHL og i HockeyAllsvenskan, i tillegg er det drøssevis med hockeykamper fra Østerrike, Sveits, Finland, Tsjekkia, Tyskland og Danmark. I NHL er det også fullt kjør, og det spilles fem kamper natt til lørdag.

Kypros – Bulgaria B 2,35 (spillestopp kl 20.40)





Nations League, Divisjon C og gruppe 3. Veldig interessant kamp i Norges gruppe. Bulgaria har fortsatt mulighet til å rykke opp til nivå to i Nations League. De har i likhet med Norge ni poeng før de to siste kampene og ligger på annenplassen i denne gruppen, bare bak Norge på målforskjellen.

De må håpe på at Norge snubler mot Slovenia eller Kypros i de to siste kampene, eller skaffe seg en bedre målforskjell enn Lars Lagerbäck sine menn.

Bulgarias landslagssjef Petar Hubchev har kalt inn hele startelleveren som tapte mot Norge, men han har vraket midtbanespilleren Georgi Milanov og spissen Andrey Galabinov. Mihail Aleksandrov og Ivaylo Chovcev er begge ute med skader.

Offensivt må Bulgaria stole på Popov og 22 år gamle Despodov. Sistnevnte har kun spilt fem landskamper, men han har allerede én scoring. Disse karene være matchvinnere for Bulgaria i fredagens match.

Selv om Kypros de siste årene har vist fremgang, så har de bare vunnet én av de siste elleve kampene. Nå må de brette opp ermene. Kypriotene står i fare for å rykke ned siden de er blant lagene på tredjeplass som har tatt færrest poeng. Har tatt fire poeng i denne gruppen, men alle fire er mot Slovenia. De ledet mot Bulgaria, men bulgarerne snudde kampen i annen omgang og vant 2–1.

Kypros har en meget god spiss i Pieros Soteriou, og han kan skape problemer for Bulgaria-forsvaret fredag. FC København-spilleren har scoret seks mål for landslaget på 32 kamper, og han er det soleklare førstevalget på topp. På midtbanen er Fotios Papoulis en nøkkelspiller. 33-åringen har scoret ett mål og har en målgivende pasning i gruppespillet.

Den kypriotiske landslagssjefen Ran Ben Shimon må klare seg uten høyrebacken Jason Demetriou og den sentrale midtbanespilleren Grigoris Kastanos i denne kampen. Sistnevnte scoret i den forrige kampen mot Bulgaria. Begge spillerne ble utvist i sluttminuttene mot Slovenia sist. Dossa Junior og Vincent Laban er vraket fra landslagstroppen.

I kampen om å ta gruppeseieren, har ikke Bulgaria råd til å tape flere poeng. Bulgarerne må vinne på Kypros, og samtidig håpe at Norge ikke vinner mot Slovenia.

Begge lagene har mye å spille for. Jeg tror på en jevnspilt kamp i Nicosia. Bulgaria har vunnet tre av sine fire Nations League-oppgjør. Spillemessig har de ikke imponert, men jeg tror de er lure nok til å få med seg alle tre poengene fra denne kampen. Oddsen på borteseier er 2,35. Spillestopp er klokken 2040.

