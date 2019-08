Får vi en vinner i Sarpsborg når RBK kommer på besøk?

Som vi har ventet på slike lørdager som denne i løpet av sommeren! To herlige oppgjør spilles i Eliteserien. På den engelske balløya går det virkelig hett for seg denne lørdagen. Det spilles nemlig hele ti kamper i Championship. Det er en kamp i Obos-ligaen mellom Skeid og Ålesund. Milan og Manchester United skal spille mot hverandre i Cardiff. Bare å sette seg til i godstolen nå folkens!

Sarspborg 08 - Rosenborg U - 3,30 (Spillestopp 17:55)

Et Rosenborg lag i klar fremgang på en sjetteplass i øyeblikket, drar fra Trøndelag til Østfold og et møte med sesongens store skuffelse Sarpsborg 08. Hjemmelaget ligger nest sist på Eliteserie-tabellen.



Sarpsborg har skuffet radikalt denne sesongen. Laget som endte på en grei åttendeplass sist sesong og som sparket godt i fra seg i Europa, må opp i tauene for ikke å spille i OBOS-ligaen neste sesong. I øyeblikket innehar Øsfoldklubben en direkte nedrykksplass og bare Strømsgodset er bak på tabellen. Laget avsluttet sist sesong med bare to seire på de 12 siste, og den svake trenden har bare fortsatt. Denne sesongen har Sarpsborg to seire på de første 15! Kampene. Det er nedrykkstall alle dager i uken. Hjemme lyder statistikken 2-3-2, men uten seier borte på åtte forsøk blir det samlet veldig tynn suppe. Siste kamp før sommerens opphold endte med tap 1-2 borte mot sterke Molde. Sarpsborg har også et stygt tap mot Tromsdalen da drømmen om en cupfinale tok slutt. Et Tromsdalen som ennå ikke har vunnet i årets OBOS liga. Sarpsborg tapte motsatt oppgjør 0-1 tilbake i mai på Lerkendal i Trondheim.

Det er dog ingen tvil om at blåtrøyene fra Østfold har vært aktive på overgangsmarkedet i sommer. Inn med Straalman, Nangis fra Levadiakos, Malec, Letellier er kommet på lån fra Frankrike og Pavelic er fra Rijeka. Normalt sett bør jo dette være en forbedring, men vi vil se det først. Vi vil se disse navnene ta nivået og hjelpe Sarp oppover på tabellen.

Rosenborg lå en stund helt i bunnen av Eliteserien. Klubben slet voldsomt etter sparkingen av Ingebretsen/ Hoftun, og ting så bare mørkt ut. Sakte men sikkert har dog ting bedret seg. I øyeblikket er utrolig nok trønderne inne i medaljekampen som et av seks lag. Om laget vinner sin kamp til gode de har på Molde, er det ikke mer enn seks poeng opp til tabelltopp. Det kreves dog en nærmest feilfri høst for å blande seg inn i gullstriden, men det virker som hvittrøyene kan klare det nå. Borte har RBK hatt problemer, og står med svake 2-1-4 på de første sju spilte. Laget vant hele 5-1 mot Viking før ferien hjemme på Lerkendal, og har tre strake gevinster i seriesammenheng. RBK snudde også et tap borte mot Bate Borisov til avansement i kvalikspillet for deltagelse i Champions League på onsdag. RBK har stått ved sin nye trener Eirik Horneland (kanskje ikke noe valg etter bråket rundt Ingebretsen/ Hoftun) og det må være godt for han at fremgangen har kommet.

Begrunnelse U: Vi heller mot RBK her. De er et bedre lag, men 2,25 frister jo ikke som et singelspill. Hjemmelaget har vist noe tegn på bedring den siste tiden, og har i tillegg hentet flere spillere som har holdt Europeisk-klasse over en god stund. Trønderne spilte i tillegg en tøff kamp på onsdag. Vi tror ikke bortelaget taper, men 2,25 er for lite. En jevn og tett kamp ventes. Vi tester U til 3,30!

