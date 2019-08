FCK og Solbakken løser oppgaven på hjemmebane

Det er et usedvanlig innholdsrikt langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Ti returopgjør i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League spilles i kveld og det skal avgjøres hvilke lag som tar seg til playoff. I tillegg skal det spilles 33 kamper i første runde av ligacupen og en rekke lag fra Championship skal i sving. Så er det også fransk ligacup og en god del seriekamper i National League i England.

FC København - Røde Stjerne H 1,85 (spillestopp kl 19.55)

Ståle Solbakken og FC København har fått en perfekt start på sesongen i den danske Superligaen, hvor de har vunnet fem av fem kamper.

I Champions League-kvaliken har det også gått FCK sin vei. De klarte 1-1 mot Røde Stjerne i Beograd forrige tirsdag, der Jonas Winds straffespark sikret de danske mesterne et meget bra utgangspunkt før tirsdagens returkamp i Telia Parken.

Fredag ladet FCK opp til den viktige kampen mot Røde Stjerne med hjemmekamp mot Lyngby. Ståle Solbakken valgte å hvile flere sentrale spillere i den kampen, blant andre Sten Grytebust, Dame N'Doye og Guillermo Varela, mens Carlos Zeca startet på benken. Likevel vant FC København enkelt 2-0.

FCK vil med seier i tirsdagens kamp sikre seg spill i et europeisk gruppespill. Spørsmålet er om det blir Europa League eller Champions League. Sammenlagtvinneren av FCK og Røde Stjerne møter de sveitsiske mesterne Young Boys i playoff.

Robert Mudrazija, Nicolai Boilesen og Stephan Andersen er alle ute hos FCK. Andreas Bjelland er usikker.

FCK taklet de ugjestmide omgivelsene i bortekampen i Beograd, og viste at de har solid rutine fra denne typen kamper. Røde Stjerne er en enklere motstander på bortebane, det er iallfall det resultatene tilsier. I denne Champions eague-kvaliken har de spilt uavgjort i Litauen mot Suduva og de tapte i Helsinki mot HJK.

FCK er et bedre lag enn både Suduva og HJK, men de skal ikke undervurdere Røde Stjerne.

Serberne kommer til denne kampen full av selvtillit etter 2-0-seieren i den hjemlige ligaen mot Mladost Lucani. Samtidig er gjestene svekket i forhold til den første kampen mot FCK. Målscorer Milan Pavkov kom aldri på banen etter pausen i første kampen, og han er ikke klar til returkampen i København. De mangler også sist sesongs toppscorer El Fardou Ben.

At ligger til rette for FCK-avansement. Det er viktig for dansk fotball. Særlig siden Brøndby og FC Midtjylland har vanskelige utgangspunkt i sine kamper.

Ståle Solbakkens menn er sterke på hjemmebane, og når serberne i tillegg mangler to av sine offensive profiler, tror jeg danskene vinner. Solbakken & Co har vært i denne situasjonen mange ganger før, og rutinen er viktig i denne typen kamper.

Jeg går for H til fine 1,85 i odds. Det er litt snaut som singel. Derfor brukes den i en dobbel.

FK Qarabag - Apoel Nicosia H 2,10 (spillestopp kl 18.25)

Qarabag har ikke vært noe godt bortelag, og de ville vært kjempefornøyd med ett poeng på Kypros i den første kampen mot APOEL. Men Aserbajdsjan-laget gikk hen å vant 2-1 mot APOEL.

Etter å ha scoret to bortemål har de skaffet seg et perfekt utgangspunkt før hjemmekampen, og nå kan de avgjøre kampen i Baku. Qarabag Agdam holder egentlig til i byen Agdam. På grunn av Nagorno-Karabakh-krigen har Qarabag siden 1993 spilt sine hjemmekamper i Baku.

Det var ikke slik at Qarabag overkjørte kypriotene, men de var effektive offensivt og solide bakover.

Gurban Gurbanov sine menn gjorde at APOEL nesten ikke kom til noen sjanser. De har heller ikke sluppet inn mål på hjemmebane så langt i kvaliken.

På hjemmebane slo de Partizani 2-0, og de banket irene i Dundalk hele 3-0.

Qarabag har vært bra på hjemmebane i kvaliken, mens APOEL, som kom inn i den forrige runden av kvaliken, var litt shaky i sin eneste bortematch så langt. De vant 1-0 mot Sutjeska 1-0, men prestasjonen var ikke særlig overbevisende.

At APOEL må jakte seieren tirsdag hjelper heller ikke på situasjonen. De må vinne i Baku for å ta seg videre i turneringen, og det vil åpne for overganger for vertene.

Qarabag har vist at de kan score mål enkelt på hjemmebane, og jeg tror de vinner denne matchen.

Vertene trenger ikke å vinne, så de kan egge seg bakpå og satse på overganger. Det har funket bra for dem i tidligere kvaliker. 2,10 på hjemmeseier er spennende. Jeg bruker denne i en dobbel sammen med FCK.

Tirsdagens dobbelttips er Qarabag + FCK. Denne kombinasjonen gir glimrende 3,89 i odds. Spillestopp er klokken 1825.

