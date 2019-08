FCK og Solbakken reiser seg etter Champions League-nedturen

Det er et innholdsrikt langoddsprogram denne fredagen. Det spilles blant annet kamper i den danske Superligaen, i Championship og i fransk Ligue 1. Det er også seriestart i spansk La Liga, hvor Barcelona møter Athetic Bilbao i Baskerland. Det er ikke bare i Spania det braker løs denne helgen. Fredag tjuvstarter tysk Bundesliga med godbiten Bayern München – Hertha Berlin. Ellers er det fulle serierunder på nest øverste nivå i Østerrike, Frankrike og Nederland.

NB! Fredag er det ca 746 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før klokken 19.00. Lever kupongen her!

Randers – FC København B 1,80 (spillestopp kl 17.55)

FC København skal reise seg etter Champions League-nederlaget tirsdag, og det er Randers som skal få svi.

Randers har fått en brukbar start på sesongen. Kronjylland-laget tok fem poeng på de fire første kampene, men i forrige serierunde gikk de på sitt andre tap for sesongen. Den tidigere Odd-spilleren Sander Svendsen, som har fått en super start på Superliga-karrieren med fire mål på fire kamper, sørget for at OB vant 1–0 mot Randers.

Før fredagens hjemmekamp mot Ståle Solbakkens FCK ligger Randers nede på ellevteplass, men de har bare tre poeng opp til femteplassen. Fasiten er likevel nådeløs. Det er kun seiersløse AGF, Esbjerg og Silkeborg som har tatt færre poeng enn dem så langt. Fredag har de en knalltøff oppgave.

Simon Piesinger sto over med karantene mot OB, så han er tilbake til fredagens kamp. Heller ikke Oliver Bundgaard, Issah Salou og Alhaji Kamara spilte kampen mot Fyn-aget sist, og det usikkert om noen av dem er klar til kampen mot FCK. Den positive nyheten er at Johnny Thomsen er tilbake.

Formen til FCK er fortsatt god. De har ennå ikke tapt en kamp etter 90 minutter denne sesongen, og i Superligaen har de vunnet fem av fem kamper så langt.

De reiser likevel til Jylland med tunge bein og hengehoder

FC København spilte 120 minutter mot Røde Stjerne og røk ut av Champions League etter straffesparkkonkurranse. Det er mulig Ståle Solbakken gjør noen endringer på laget til Superligakampen siden det er mange trøtte bein i troppen.

Nicolai Boilesen, Robert Mudrazija og Stephan Andersen er alle ute med langtidsskader. De kommer ikke til å spille kampen fredag.

Midtstopperen Andreas Bjelland, som har stått over de fire siste kampene, er på vei tilbake, og det kan hende at han blir klar til kampen mot Randers.

De fleste danske kubber har en dårlig statistikk mot FCK. Det gjelder særlig Randers. Det er over fem år siden de siste vant mot hovedstadslaget. Laget har nå spilt ti kamper på rad uten seier mot FCK, og jeg tror ikke de vinner fredagens kamp heller.

FCK har solid erfaring med å spille ligakamper etter viktige kamper i Europa, så tapet tirsdag kommer neppe til å påvirke dem i særlig grad. Jeg tror på FCK-seier til 1,80 i odds. Denne brukes i en skandinavisk dobbel.

IK Frej – Jönköpings Södra B 1,72 (spillestopp kl 18.55)

IK Frej overrasket i forrige serierunde med å spille 2–2 mot serietoer Varberg.

De ledet 1–0 etter de første 45 minuttene etter en tidlig scoring av Leo Bengtsson, men et rødt kort til Jean Carlos i det 60. minutt ødela for Frej. Et drøyt kvarter etter utvisningen scoret Varbergs 1-1, og de gikk opp i delsen to minutter senere. Frej ga ikke opp, og i det 90. minutt utlignet de til 2–2.

Det var likevel lagets åttende kamp på rad uten seier, og laget ligger nå tredje sist på tabellen. De har før fredagens kamp fire poeng opp til Syrianska som ligger på plassen over nedrykksstreken.

De har vist noen positive tendenser i de siste serierundene, for tre av de fire siste kampene har endt uavgjort.

Jönköpings Södra rykket ned fra Allsvenskan etter 2017-sesongen, og sist sesong set de i Superettan. Da endte de bare tre poeng over nedrykksstreken. Denne sesongen kjemper de om opprykk. Jönköpings Södra ligger på fjerdeplass, men de har kun fire poeng opp til serieleder Mjällby.

Klubben til den tidligere Brann-angriperen Jakob Orlov viser strålende form. De har nå syv kamper på rad uten tap, men på bortebane har de ikke imponert. Der viser statistikken 3-2-4.

Frej er et av de svakeste hjemmelagene i Superettan, men de har kun tapt to av åtte kamper. Fasiten viser 1-5-2 på hjemmebane.

Den første kampen mellom disse to lagene denne sesongen endte 1–1. Jeg tror et opprykksjagende Jönköpings Södra vil jakte tre poeng i denne kampen.

Fredagens dobbelttips er Jönköpings Södra + FC København. Denne kombinasjonen gir fine 3,09 i odds. Spillestopp er fredag kl. 1755.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset!