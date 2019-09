Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Glimt slår tilbake på Aspmyra

Spillsenter søndag: Vi har vurdert søndagens viktigste kamper

Oddssingel PL: Bournemouth og King jakter sesongens første hjemmeseier

Oddssingel PL: Feit odds på sliteseier for Arsenal

Oddssingel Eliteserien: Brann har aldri vunnet i Kristiansund i Eliteserien

V64 Jägersro: V64-galopp med jackpot



Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss søndag. Seks kamper skal spilles i Eliteserien og det er sju kamper i OBOS-ligaen. I Premier League er det to kamper på menyen, mens Leeds skal i aksjon borte mot Barnsley i Championship. I Toppserien her hjemme er det duket for toppkamp mellom Klepp og LSK kvinner og i Allsvenskan er det flere høyinteressante kamper. Ellers er det en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1.

NB! Onsdag er det ca 83 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Watford - Arsenal - pause/fulltid U/B - 5,25 i odds (spillestopp kl 17.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Watford har fått en tung start på Premier League-sesongen og etter fire serierunder står laget kun med ett poeng. Det har fått klubben til å reagere. Premier League-jumboen meldte på sine hjemmesider forrige søndag at manager Javi Garcia hadde fått fyken. Erstatteren er mannen de ga sparken i 2016, Quique Sánchez Flores.

Flores tar over et Watford-lag som mangler selvtillit. Nå skal det sies at The Hornets viste tegn til bedring før landslagspausen, da de tok seg videre i ligacupen på bekostning av Coventry og de klarte 1–1 borte mot Newcastle. Nå venter en tøff kamp mot Arsenal. The Gunners har et forrykende angrep, men forsvarsspillet holder ikke samme nivå. Etter de fire første kampene har Arsenal scoret seks mål og sluppet inn like mange.

Arsenal startet sesongen med to seire. De slo Newcastle 1–0 i seriepremieren, og deretter vant de 2–1 mot Burnley. Laget fra Nord-London har imidlertid kun tatt ett poeng på de to siste kampene mot Liverpool (1–3) og Tottenham (2-2).

Ingen av de tolv siste Premier League-kampene mellom disse to lagene har endt uavgjort. Watford har tapt fem av sine seks hjemmekamper i Premier League mot Arsenal.

The Hornets har faktisk ikke scoret mot Arsenal i de tre siste kampene, og de var det eneste laget som ikke scoret mot The Gunners i Premier League sist sesong.

Forsvarsspilleren Craig Cathcart er usikker hos Watford. Fra før er kaptein Troy Deeney ute.

Arsenal mangler stjernespissen Alexandre Lacazette. Han er sliter med en ankelskade. Midtstopperen Rob Holding er tilbake etter ni måneder på sidelinjen med en kneskade, men han kommer ikke til å spille kampen mot Watford. Også Héctor Bellerín og Kieran Tierney er tilbake på treningsfeltet, men søndagens kamp kommer for tidlig.

Ny manager-effekten skal ikke undervurderes, og jeg tror det kommer en reaksjon fra spillerne, men spørsmålet er om de har kvaliteten i laget til å lage problemer for Arsenal. Jeg tror ikke Watford tar sin første seier, men de kan gjøre det vanskelig for Arsenal.

Det har stått uavgjort til pause i de to siste kampene ti Watford. I forrige hjemmekamp sto det 1-1 etter de første 45 minuttene mot West Ham, men the Hornets tapte kampen 3-1. Det sto også uavgjort etter første omgang mot Newcaste sist. Den kampen endte 1-1. Jeg tror Watford også kan spille jevnt med Arsenal i første omgang, men jeg tviler på at de klarer å holde stand mot the Gunners i 90 minutter.

I de to første kampene til Arsenal denne sesongen sto det uavgjort til pause, men the Gunners vant begge til slutt. Jeg tror det samme kan skje på Vicarage Road. Oddsen på U/B-spillet er herlige 5,25. Det mener jeg er spillbart.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset