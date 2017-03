Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er tid for at Bonuspotten skal ut igjen og betyr ca fem millioner kroner i tolverpotten. Seks kamper fra Premier League og seks kamper fra Championship er rammen rundt kupongen og innleveringsfristen er klokken 15.55. Under spillboksen finner du utførlige analyser av samtlige tolv kamper på tippekupongen.

1. Liverpool — Arsenal

Vi starter med en klassiker og disse kampene bruker å bli minneverdige, tilsvarende kamp forrige sesong endte 3-3 og Liverpool vant 4-3 på Emirates i sesongåpningen. De to foregående kampene mellom lagene på Anfield har endt med poengdeling.

Liverpool nyter ikke 2017 så langt og det ble ytterligere forverret med et stygt 1-3 tap borte mot nedrykkstruede Leicester på mandag. Det er ikke en hemmelighet at Liverpool liker seg klart best mot de beste lagene. De er helt nede på 16. plass på formtabellen over de siste seks kamper, med bare fem poeng i denne perioden. Og er falt ned på 5. plass på tabellen med sine 49 pieng, men det er fortsatt kun fire poeng opp til Tottenham på 2. plass.

Hjemmestatistikken er dog som vanlig sterk, med 8-3-1 så langt. Kaptein Jordan Henderson rekker ikke kampen, mens stopper Dejan Lovren kan være aktuell for sin første start siden slutten av januar.

Arsenal har et vanskelig utgangspunkt i midtukens Champions League-runde når de skal prøve å slå Bayern München med minst fire mål. Den kampen kommer alt på tirsdag. De fikk slutt på den to kamper lange tapsrekken med 2-0-seier over Hull for to uker siden og har hatt spillefri siden da.

Bortestatistikken er godkjente 6-3-3 for Wenger og kompani. Özil har kommet seg øver sykdom og starter trolig, Aaron Ramsey og Laurent Koscielny er endelig tilbake. Mohamed Elneny er skadet.

1-4-3 på de åtte siste tilsvarende på Anfield. Men nå tror vi minst på bortelaget. HU.

2. Leicester City — Hull City

Hvilken opptur Leicester fikk da de smadret Liverpool 3-1 på mandag! Viktig i nedrykksstriden og ikke minst viktig for å bevise at det ikke var feil å sparke Claudio Ranieri. Men jobben er langt fra gjort, kun to poeng skiller ned til nedrykksstreken og mot dagens motstander er det like viktig med tre poeng.

Mandagens hjemmeseier var den første på en god stund, men de har stadig sterke 6-3-4 på eget gress. Det er først og fremst borte de har skuffet denne sesongen. Craig Shakespare kan stille med de samme elleve som sist.

Hull tok ledelsen mot Burnley forrige lørdag, men maktet ikke holde den og 1-1 ble sluttresultatet. Det betyr at det stadig er et poeng opp til trygg grunn. Hulls oppsving har kommet primært på eget gress og bortestatistikken til Hull er sørgelige 1-2-10 - seieren kom i den aller første bortekampen denne sesongen (Swansea 2-0)

Begge lag er klart revitaliserte etter managerbytter og dette blir en skikkelig sekspoengskamp. Sam Clucas og Lazar Markovic returnerer etter henholdsvis suspensjon og skade. Harry Maguire er tvilsom, mens angriperne Evandro og Mbokani er ute med skade.

Hjemmesterke Leicester fikk en voldsom opptur mandag og fortsetter den gode trenden. H.

3. Stoke City — Middlesbrough

Stoke spilte en ynkelig førsteomgang mot Tottenham og lå under 0-4 til pause, som også ble sluttresultatet. Mark Hughes' menn bærer klart preg av manglende motivasjon, det er et tosifret antall poeng både opp og ned til plasser av betydning.

På hjemmebane vil man alltid noe mer å spille for og det er ikke grunn til å tro at de er like udugelig denne serierunden. De har tatt fem poeng på sine siste tre hjemmekamper og hjemmestatistikken er 5-5-3 totalt denne sesongen. Xherdan Shaqiri er tilbake etter skade, men starter neppe. Jon Walters og Glen Johnson er også tilbake.

Middlesbrough fremstår klarere og klarere som en dumpekandidat denne sesongen, forrige lørdag røk de 0-1 borte for bunnkollega Crystal Palace. Aitor Karankas menn har nå gått ni ligakamper uten seier og tatt bare fire poeng. I seks av disse kampene har de attpåtil feilet i å score mål.

Nesten halvparten av deres bortekamper har gitt ett poeng, 1-6-6 er tallene så langt denne sesongen. Seieren kom i deres første bortekamp for sesongen, borte mot Sunderland. Backene George Friend og Antonio Barragan mistet hele februar, men er tilbake i dag. Stopper Chambers er ute.

Hjemmelaget taper neppe denne. HU.

4. Swansea City — Burnley

Heroiske Swansea la ned en solid innsats borte mot Chelsea og skulle kanskje hatt straffe på stillingen 1-1, til slutt måtte de reise hjem med et hederlig 1-3 tap. Ikke at Paul Clement og Swansea-gutta forventet poeng på Stamford Bridge uansett.

Clement har fått skuta på riktig kjøl og fire av syv ligakamper etter managerbyttet er vunnet - de tre tapene har kommet mot topp fire-lag. På hjemmebane har de vunnet sine to siste kamper og forbedret hjemmestatistikken til fortsatt svake 4-2-7. Januarsigneringene Luciano Narsingh og Jordan Ayew imponerte som innbyttere sist og kan startet. Jefferson Montero er tilbake fra skade, men starter neppe. To poeng skiller ned til Palace under streken før denne serierunden.

Burnley kjempet seg tilbake borte mot Hull forrige helg og reddet 1-1, bare deres andre bortepoeng på tolv kamper denne sesongen. 0-2-10 er altså bortetallene deres og det er svakest av alle i ligaen.

Burnley har ni poeng ned til nedrykk, så motivasjonen spesielt på bortebane blir nok dalende de kommende månedene. Formen de siste seks kamper er grei, med åtte poeng. Jeff Hendrick er tilgjengelig etter en tre kamper lang suspensjon, mens Ashley Barnes ble utvist sist og mister dagens oppgjør. Steven Defour og Johann Berg Gudmundsson mister begge kampen med skade.

Hjemmelaget har klart mest å spille for og er i bra form. H.

5. Watford — Southampton

Watford ligger an til en komfortabel plass midt på tabellen denne sesongen, med 31 poeng og ni ned til rød sone. De spilte 1-1 mot West Ham hjemme forrige helg og har tatt ni poeng på de siste seks, hvorav kun én er tapt.

Hjemmelaget har vært noe ustabile på eget gress denne sesongen, noe statististikken 5-4-4 er et klart bevis på. De siste tre hjemmekampene har gitt fem poeng. Tilsvarende kamp forrige sesong endte 0-0. Da hadde begge lag forskjellig manager. Januarsigneringen Mauro Zarate mister resten av sesongen. Costel Pantilimon er tilgjengelig, Daryl Janmaat tvilsom.

Southampton føler nok virkelig at de fortjente mer i ligacupfinalen mot Manchester United forrige søndag og 2-3 tapet var tungt å svelge. Er ikke veldig innblandet i nedrykksstriden, men med 30 poeng er det tryggest å ta noen seirer til.

Forrige ligakamp, som da blir for to uker siden, ble vunnet hele 4-0 over Sunderland. Det var deres tredje borteseier for sesongen, men 3-3-7 er ikke voldsomt sterke tall. Stopper Martin Caceres er høyaktuell for Saints-debut, Virgil van Dijk er stadig skadet.

To lag med lite å spille for dette. Alle tegn. HUB.

6. West Bromwich Albion — Crystal Palace

West Bromwich slutter virkelig ikke å imponere denne sesongen og forrige lørdag snudde de og vant hjemme mot Bournemouth - 2-1. De er faktisk ikke helt sjanseløse på europacup-plass, men da må de levere en knallsterk avslutning. Knallsterk er uansett formen, de har plukket elleve poeng av de siste 15 mulige.

Spesielt på eget gress har de vært solide den siste tiden, med fire seirer på rad og syv på de siste åtte hjemmekamper. Tapene har kommet for topplag som Manchester United & City, samt Everton. Hjemmestatistikken 8-2-3 er uansett knallsterk. Matt Phillips er tvilsom, Craig Dawson det samme.

Big Sam Allardyce kunne ikke bedt om et bedre tidspunkt å få en ny seier på, 1-0-triumfen over Middlesbrough plasserer dem á poeng med nettopp Boro, som er på trygg grunn.

Palace har vært hakket vassere på reisefot denne sesongen, uten at 3-3-7 er spesielt sterke tall. Ingen nye fravær for gjestene, som kan stille likt som sist. Souare, Remy, Flamini og Wickham er stadig ute.

2-1-0 på de tre siste tilsvarende på the Hawthorns og selv om Palace trenger poengene mest, er det klar fordel hjemmelaget her. H

7. Derby County — Barnsley

Vi gikk mot Derby borte mot Blackburn tirsdag kveld og gjorde rett i den vurderingen. Kun tabelljumbo Rotherham har tatt færre poeng enn Derbys to på de seks siste seriekampene og 0-2-4 er meget svake tall. Nå er det ti poeng opp til Sheffield Wednesday på 6. plass (siste playoffplass)

På eget gress har de to poeng på de siste tre og hjemmestatistikken totalt er godkjente 7-6-4. Kaptein Richard Keogh mistet kampen mot Blackburn og er tvilsom også i dag. Darren Bent, Nick Blackman og Jason Shackell går skadet, sistnevnte med en liten sjanse til å rekke kampen.

Barnsley klarer seg greit på øvre halvdel av tabellen og står med 1-3-2 på de seks siste seriekampene, likevel er avstanden på åtte poeng opp til kvalifiseringsplass trolig litt vel stor. Mye tyder på at det blir en plassering uten betydning for dagens bortelag.

Gjestene har en av ligaens aller beste bortestatistikker og 8-2-6 er rett og slett knallsterkt. De siste tre bortekamper har gitt syv poeng. Saidy Janko og Sessi D'Almeida er skadet.

Et formløst Derby mot et ustabilt Barnsley. HB.

8. Fulham — Preston North End

Vertene hadde spillefri i midtuken og forrige kamp var dermed 2-2-oppgjøret mot Cardiff forrige helg, det på bortebane. Sterke 4-1-1 på de seks siste seriekampene, og Fulham har kun fem poeng opp til playoff og en kamp til gode på de nærmeste konkurrentene over dem på tabellen.

Vertene fortsetter å være nesten helt like gode borte som hjemme, 7-5-4 er tallene på Craven Cottage så langt denne sesongen. De siste tre hjemmekampene er alle vunnet. Spissen Lucas Piazon ble skadet sist og mister kampen, Thanos Petsos er også ute, ellers er alle tilgjengelig.

Gjestene er også med i playoffkampen for fullt, poenget bak dagens motstander. Formen er også svært potent, de står med 3-2-1 på de seks siste seriekampene og forrige helg ble det 2-1-seier hjemme over QPR.

Preston liker seg best på hjemmebane, men 5-6-5 er likevel en helt grei bortestatistikk. Ben Pearson er tilbake fra sakde, mens Tyias Browning, Marnick Vermijl og Alex Baptiste går skadet.

Fulham er i knallform, bortelaget likeså, men vi tror ikke hjemmelaget taper denne. H.

9. Sheffield Wednesday - Norwich

Nå To strake tap til tross, Wednesday er fortsatt inne på playoff på 6. plass, men utfordrerne er kommet litt nærmere nå. Likevel er det fortsatt fem poeng ned til Fulham på plassen bak.

Selv om de tapte forrige hjemmekamp, er Wednesday knallsterke hjemme med tallene 11-1-4. Gary Hooper er kanskje aktuell for en plass i troppen etter et langt skadeavbrekk. Tom Lees og Morgan Fox er ute.

Gjestene er blant de mange lagene som sikler på Wednesdays playoff-plass og de er seks poeng bak før runden. Formen er heller svak, med bare to poeng på de siste tre i ligaen og forrige bortekamp ble det tap for Burton. De har generelt vært svake gjennom hele sesongen og 4-4-9 er deres svake bortetall.

Hjemmesterke Wednesday får et klart tips her. H.

10. Nottingham Forest — Brighton

Vertene har virkelig en jobb å gjøre denne våren, men fikk i det minste stoppet tapsrekken på tre kamper med poeng borte mot Wigan forrige helg. De har fire poengs margin ned til rød sone.

Hjemmestatistikken er som vanlig solid og laget står med sterke 8-3-5 denne sesongen, de siste tre hjemmekamper har gitt seks poeng. Forsvarstrioen Michael Mancienne, Matt Mills og Jack Hobbs er skadet. Ellers er Chris Cohen tilbake for fullt.

Gjestene tapte toppkampen mot Newcastle i midtuken og ligger nå to poeng bak - men er stadig på direkte opprykk på 2. plass og har seks poeng ned til Huddersfield på 3. plass. Stod med 3-2-0 på de fem foregående seriekampene før Newcastle-kampen. Bortestatistikken lyder på solide 8-5-3.

Gaetan Bong er skadet og Sebastien Pocognoli er tvilsom. Liam Rosenior er aktuell for sin første start på seks måneder, mens stopper Connor Goldson er ute resten av sesongen.

0-2-2 på de fire siste tilsvarende og Brighton taper neppe nå heller. UB.

11. Queens Park Rangers — Cardiff City

Queens Park Rangers kan ha gjort nok for ikke å rykke ned denne sesongen, med syv poeng ned og 40 poeng på 34 matcher. De vant to på rad før de røk 1-2 borte mot formsterke Preston forrige lørdag.

Ian Holloways lag er mildt sagt ustabile og har tapt to av de tre siste hjemmekampene, og står totalt 5-4-8 på eget gress. Faktisk har de plukket to poeng mer borte denne sesongen. Luke Freeman er suspendert, mens vingen Kazenga LuaLua er skadet. Grant Hall og Conor Washington er tvilsomme, mens Jordan Cousins stadig er ute.

Gjestene har på sin side mistet litt losen på kvalifiseringsplass, som nå er tolv poeng unna. De spilte som nevnt uavgjort mot Norwich sist, og har ti poeng på sine siste fire kamper. Borte har de vunnet to av sine tre siste, som har forbedret bortestatistikken til 5-4-7.

Ingen nye skadefravær for gjestene, Lee Peltier og Rhys Healey har vært ute en stund.

Hjemmelaget har mest å spille for, men er altså veldig ustabile. HUB.

12. Huddersfield Town — Newcastle United

Ênda en toppkamp for Newcastle er i vente og det er virkelig en formsterk motstander de besøker. David Wagners gutter har blandet seg inn i striden om direkte opprykk med knallsterke 19 poeng av 21 mulige på de sju siste seriekampene. Med én kamp mindre spilt enn Brighton på andreplass har de seks poeng opp.

Det er først og fremst hjemme de har vært sterke denne sesongen og de står med 6-1-0 på de siste syv hjemmekampen i ligaen. 12-2-2 er en knallsterk hjemmestatistikk totalt.

Gjestene har på sin side igjen koblet igjen grepet om tittelen og ikke minst direkte opprykk, med sin meget imponerende 2-1-seier borte mot Brighton tirsdag. 6-3-0 er tallene siden deres forrige tap i ligaen, som var ranet mot Blackburn på årets andre dag. Bortestatistikken 12-2-3 er ingen i nærheten av å matche og tar de poeng i denne beholder de avstanden til 3. plassen på åtte poeng.

Denne er uansett vidåpen og her synes alle tegn fornuftig. HUB.

96-rekker:

1. Liverpool — Arsenal HU

2. Leicester — Hull H

3. Stoke — Middlesbrough HU

4. Swansea — Burnley H

5. Watford — Southampton HU

6. West Bromwich — Crystal Palace H

7. Derby — Barnsley HB

8. Fulham — Preston H

9. Sheffield Wednesday — Norwich H

10. Nottingham Forest — Brighton UB

11. Queens Park Rangers — Cardiff H

12. Huddersfield — Newcastle HUB

432-rekker:

1. Liverpool — Arsenal HU

2. Leicester — Hull H

3. Stoke — Middlesbrough HU

4. Swansea — Burnley H

5. Watford — Southampton HUB

6. West Bromwich — Crystal Palace H

7. Derby — Barnsley HB

8. Fulham — Preston H

9. Sheffield Wednesday — Norwich H

10. Nottingham Forest — Brighton UB

11. Queens Park Rangers — Cardiff HUB

12. Huddersfield — Newcastle HUB