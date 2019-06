Fem nye Lotto-millionærer

Området rundt Oslofjorden kan virkelig si at det ble godt representert under lørdagens Lotto-trekning. Det ble nemlig en vinner fra hver av fylkene som snart blir Viken-fylke og Oslo:

- En mann fra Østfold

- En mann fra Vestfold

- En mann fra Buskerud

- En kvinne fra Akershus

- En kvinne fra Oslo

De fem vant vanvittige 2.744.885 kroner hver.

Kveldens Lotto-tall:

Lotto-tallene: 2 - 5 - 8 - 18 - 20 - 23 - 30

Tilleggstall: 10

Kveldens Joker

Joker-kandidaten denne lørdagen var 33 år gamle Elin fra Bodø. Hun valgte å ta Embla til assistanse. Uavhengig av hvordan spillet skulle utvikle seg var hun garantert 388.000 kroner i inngangssum. Toppremien var på 1.942.000 kroner. Spillet begynte med et treff, så ble det et bom, og avsluttet med treff på de tre siste. Elin kan dermed glede seg over 854.000 kroner som er på vei inn på kontoen. En dobling av hva hun begynte med.

- Jeg var så nervøs. Det var nesten uvirkelig å se på TV, Forteller den ferkseJoker-vinneren om trekningen.

- Hva skal du bruke premien på?

- Vi har snakka om å skaffe oss nytt tak. Også spørs det om vi skal unne oss en langweekend i tillegg, forteller den blide bodøværingen.

Joker-tallene: 8 - 1 - 6 - 7 - 1

Gratulerer til kveldens vinnere!

(Vinnersjansen for førstepremien i Lotto er ca. 1:5,4 mill. per rekke. Vinnersjanse i Supertrekning i Lotto er ca. 1:5,5 mill. per rekke. I Joker er sannsynligheten for å bli trukket ut som 1. premievinner ca. 1:350.000 på onsdag og ca. 1:550.000 på lørdag.)