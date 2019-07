- Fantastisk! Jeg mister pusten, jeg, sier den ferske millionæren Kristian Barstad Ellingsen (29) fra Sortland i Nordland.

Han har nettopp fått servert nyheten om at han har vunnet den nasjonale premien på 1 million kroner, i tillegg til et reisegavekort på 100 000 kroner i Eurojackpot. Denne premien trekkes ut hver eneste fredag, og det eneste kriteriet for å være med er å spille Eurojackpot.

Premien går til sport og reise

- Jeg er veldig glad i sportsarrangementer, så jeg satser på å komme meg på VM i skiskyting i Anterselva og til OL i Tokyo. Hva jeg skal bruke resten av pengene på, må jeg tenke over, sier vinneren som sjøl er tidligere junior-verdensmester i bridge og nå sjef for Norges U16-landslag.

Barstad Ellingsen har levert den samme Eurojackpot-rekken i flere år, men han har aldri vunnet en premie på samme nivå som dette.

Vi gratulerer!

Kupongen ble kjøpt via Norsk Tippings app.

Potten øker til 259 millioner kroner neste uke

Følgende tall ble trukket ut fredag 12. juli 2019:

31 - 36 - 40 - 42 - 45

Stjernetall: 7 - 9

Det var ingen spillere som hadde 5+2 rette denne uken. To spillere fra Tyskland og en spiller fra Danmark hadde derimot 5+1 rette og sikret seg 5,2 millioner kroner hver.

Førstepremiepotten vokser videre til trekningen 19. juli. Da er den på ca. 259 millioner kroner.

