Fet engelsk tirsdagsdobbel

Tirsdagens langoddsprogram er naturligvis preget av landslagspausen og på fotballfronten er det ikke så mye som skjer, bortsett fra en rekke kamper i gruppespillet i Football League Trophy i England. Det er en turnering for League One og League Two-lagene, samt mange U-21 lag fra de to øverste ligaene. Ellers er det mye ishockey på menyen i dag. SHL starter opp igjen etter Karjala Cup og byr på full serierunde. Natt til onsdag spilles det hele ni kamper i NHL.

Morecambe – Sunderland (handikap fulltid 1-0) B 2,50 B (spillestopp kl 20.40)

Bunn mot topp møtes i gruppe A i Checkatrade Trophy på Globe Arena. League Two-laget Morecambe tar imot League One-laget Sunderland. Begge lagene var i aksjon i helgen i FA-cupen.

Morecambe spilte 0–0 mot FC Halifax i en tafatt kamp, mens The Black Cats slo Port Vale 2–1 på bortebane.

Morecambe og Sunderland har spilt mot hverandre en gang tidligere. Det var i ligacupen i 2012. Den gangen vant Sunderland 2–0.

Jim Bentley sitt Morecambe-lag sliter i alle turneringer denne sesongen. I League Two som er viktigst for dem ligger de nede på en skuffende 20.-plass, seks poeng foran Cheltenham som er under nedrykksstreken.

De siste to ukene har The Shrimps vist tegn til bedring. De spilte 1–1 borte mot opprykksjagende Newport County og slo Yeovil 2–1 på hjemmebane, og i helgen spilte de 0–0 mot FC Halifax i en laber forestilling. Nå venter en langt tøffere motstander når det tidligere Premier League-laget Sunderland er motstander i EFL Trophy.

Å slå Sunderland ville være en skikkelig skalp for Morecambe, men det er lettere sagt enn gjort. Formen til Lancashire-laget er ikke god. De har bare én seier på de fem siste kampene.

Bentley sine menn må prestere på et nivå de ikke har vist tidligere denne sesongen, og jeg klarer ikke helt å se for meg at de skal klare det.

Dersom Morecambe skulle overraske må de stole på to karer: Ajay Leitch-Smith, som har fem mål på 15 kamper, og Rhys Oates, som er forsvarsspiller, men også har fem mål på 15 kamper. Begge spiller kampen mot Sunderland, og vil være spillerne fansen setter sin lit til.

Andrew Tutte og Florent Cuvelier er ute med skader hos vertene.

Jack Ross sitt Sunderland har virkelig funnet formen. De er ubeseiret i de ti siste kampene, og de har vunnet syv kamper på rad i alle turneringer før bortekampen i Lancashire. Den siste seieren kom på Vale Park da de slo Port Vale 2–1 i FA-cupen.

Sunderland ligger i øyeblikket på annenplass i League One med 35 poeng, tre poeng bak Portsmouth som har én kamp mer spilt. Hovedmålet til Sunderland denne sesongen er å rykke direkte opp igjen til Championship, men en god innsats i EFL Trophy eller FA-cupen er ikke å forakte. underland er videre i EFL Trophy med seier eller uavgjort mot Morecambe i tirsdagens kamp.

Fansen ventet at Sunderland-manager Ross ville gjøre en rekke endringer på laget før FA-cupkampen mot Port Vale på søndag, men han gjorde kun én endring fra laget som slo Plymouth Argyle 2–0. Det var en gedigen overraskelse for mange.

Men: Når de tirsdag spiller sin tredje bortekamp på rad på en uke vil Ross garantert komme til å hvile spillere.

Benkesliterne Luke O’Nien, Glenn Loovens, Alim Oztürk og Robbin Ruiter er alle ventet å starte. Unge talenter som Ethan Robson og Benjamin Kimpioka kan også få sjansen. Duncan Watmore, Charlie Wyke og Denver Hume er alle ute med skader.

Sunderland viser glimrende form, og jeg tror de slår et Morecambe-lag som ennå ikke har tatt et eneste poeng i EFL Trophy. Oddsen på borteseier med to mål eller mer er finfine 2,50. Den kan ikke spilles som singel, men vi bruker den i en spenstig dobbel.

Exeter City – Bristol Rovers B 2,40 (spillestopp kl 20.40)

Toppoppgjør i gruppe D i EFL Trophy. League Two-laget Exeter ligger på annenplass med fem poeng, ett poeng bak Darrell Clarke sitt Bristol Rovers. Utgangspunktet før kampen er greit. Vinneren av oppgjøret på St. James Park går videre fra gruppespillet.

Bristol Rovers har vunnet begge kampene sine i gruppen uten å slippe inn mål. Exeter har også vunnet begge sine første kamper, men de har ikke like mange poeng siden den første kampen deres måtte avgjøres på straffesparkkonkurranse mot Yeovil.

Exeter og Bristol Rovers møttes like før sesongstarten, og den gangen vant Exeter 4–0. Men man skal ikke legge for stor vekt på treningskamper. Forrige gang disse lagene møttes i ligaspillet vant nemlig Rovers 3–1.

M att Taylor sitt League Two-lag presterer bra i ligaspillet, hvor de innehar femteplassen. Veien opp til serieleder Lincoln er kort. Det er kun syv poeng bak tabelltoppen.

Åtte seire, fire uavgjorte og fire tap på 17 kamper i divisjonen er brukbart. Exeter vil garantert skaffe seg en automatisk opprykksplass eller en playoffplass hvis de begynner å vinne kamper igjen. De siste par ukene har de opplevd en formdupp. Forrige helg røk Exeter ut av FA-cupen etter å ha tapt 2–3 mot Blackpool. Det var lagets tredje strake tap i ligaen og cupen, og de har nå fem kamper på rappen uten seier.

Tirsdag har de muligheten til å komme tilbake på vinnersporet mot et League One-lag som strever. Dersom de skal klare det må nøkkelspillerne som Jonathan Forte, Jake Taylor, Lee Holmes og Pierce Sweeney levere. Den viktigste mannen er trolig Jayden Stockley. Han fortsetter å score jevnt og trutt. Nå står han med ni mål på 17 kamper. Spørsmålet er om Taylor velger å spare noen spillere. Exeter mangler Ben Seymour og Tristan Abrahams som begge sliter med skader.

League One-laget Bristol har ikke hatt noen god sesong under manager Clarke så langt. De har riktignok tatt et par sterke seire, blant annet har de vunnet 3–0 mot Blackpool og 2–0 mot AFC Wimbledon, men det generelle bildet viser at Rovers har vært svake og de ligger i øyeblikket på plassen over nedrykksstreken, kun to poeng over nedrykksstreken.

Jeg tror Rovers må stole på den nye spissen Alex Jakubiak, som har scoret i begge Checkatrade Trophy-kampene så langt, og Ollie Clarke – som har vært outstanding denne sesongen. Sistnevnte linkes stadig til klubber høyere oppe i divisjonssystemet etter å ha scoret tre mål og spilt flere fantastiske kamper denne sesongen.

Stefan Payne har også imponert, men han har bare scoret to mål hittil, og det er ikke noe han er fornøyd med. 27-åringen blir viktig i tirsdagens match. Alex Rodman, Joe Martin og Joe Paddington er usikre før kampen tirsdag kveld.

Jeg har troen på at Rovers vinner denne matchen. De trenger en opptur nå, og de har vært gode mot Exeter når det har stått noe på spill. Jeg tror de tar en knapp seier her. Oddsen er 2,40, og den brukes i en dobbel.

Tirsdagens dobbel er Bristol Rovers og at Sunderland vinner med to mål eller mer mot Morecambe. Denne kombinasjonen gir spreke 6,00 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

