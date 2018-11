FFK trenger et mirakel

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens oddsprogram byr blant annet på seks kamper fra Premier League. I Championship er det full runde og det spilles også drøssevis med kamper i FA-cupen. Det er ellers flere interessante kamper i de andre store europeiske ligaene, hvor blant annet Borussia Dortmund møter Bayern München og Napoli er i aksjon mot Genoa. Her hjemme spiller Fredrikstad opprykkskvalik mot KFUM hjemme i plankebyen.

Norwich City – Millwall H 1,75 (spillestopp kl 15.55)

Norwich City banket Sheffield Wednesday hele 4–0 på Hillsborough i forrige serierunde. Kanarifuglene burde vunnet enda mer, men en straffebom og flere misbrukte sjanser gjorde at det ikke ble flere mål.

Dermed har Norwich nå vunnet fire kamper på rad i ligaen, og de har møtt sterke lag. Formen er strålende. Laget har kun tapt én av de siste elleve kampene i Championship.

De toppet faktisk tabellen en stund forrige helg, men ligger nå på tredjeplass med dårligere målforskjell enn serieleder Leeds United og Sheffield United, men Sheffield United har én kamp mer spilt enn dem.

Hjemme på Carrow Road har de vært bra denne sesongen. 5-0-3 er status etter åtte hjemmekamper. Nå møter de et Millwall-lag de har hatt overtaket på hjemme i Norfolk. De er nemlig ubeseiret i de siste 20 hjemmekampene mot London-laget (13 seire og syv uavgjorte). Sist gang de tapte på foran egne fans mot Millwall var tilbake i 1968!

Millwall startet sesongen svakt, men de har fått et lite oppsving i det siste. Men det er på hjemmebane.

På bortebane sliter London-klubben forferdelig. De står uten seier i de ti siste bortematchene i Championship. Fasiten viser syv tap og tre uavgjorte. Det lover ikke godt før møtet med et Norwich-lag som jakter opprykk denne sesongen.

Tre seiere på de fem siste kampene har ført Millwall opp fra nedrykksplassene, men avstanden ned til lagene under nedrykksstreken er bare ett poeng.

Jordan Rhodes og Todd Cantwell spilte ikke kampen mot Sheffield Wednesday, men de er tilbake hos Norwich City i lørdagens match. Mario Vrancic og Timm Klose er også ventet å spille kampen, til tross for at de sliter med noen småskader. Men forsvarsspillerne Grant Hanley og Kenny McLean er fortsatt ikke spilleklare.

Millwall-manager Neil Harris kan komme til å starte med Steve Morison på topp, men han har også Aiden O'Brien og James Meredith i bakhånd.

Norwich City er i kjempeform. De jager opprykk til Premier League, og i denne kampen møter de et Millwall-lag som sliter tungt på bortebane. Jeg kan ikke skjønne annet enn at Norwich skal ta alle tre poengene i denne kampen. 1,75 er litt snaut som singelspill, men jeg bruker den i en dobbel sammen med FFK.

Fredrikstad – KFUM Oslo H 1,75 (spillestopp kl 16.55)

Håpet om opprykk til nivå to henger i en syltynn tråd for Fredrikstad etter at de ble knust 0–3 av KFUM i den første kampen. Jeg forutså at den gamle fotballstorheten fra Østfold ville få en vanskelig oppgave på Ekeberg Arena lørdag, men at Per-Mathias Høgmos menn skulle gå hen å tape 0–3 mot KFUM Oslo var ikke i mine villeste tanker.

Det verste av alt var at 3–0 ga et riktig bilde av kampen. KFUM var veldig gode, og de gjorde det vanskelig for Fredrikstad.

Moses Dramwi Mawa sendte KFUM i ledelsen i 1. omgang. Tore André Hagbø Sørås økte til 2–0 tidlig i 2. omgang og mot slutten scoret Mansour Gueye 3–0 etter et hjørnespark.

Dette gir FFK et tøft utgangspunkt før returkampen hjemme i plankebyen lørdag ettermiddag. Fredrikstad må vinne med tre mål hjemme for å få ekstraomganger.

Scorer KFUM på Fredrikstad Stadion må FFK vinne med fire mål. Det virker håpløst, men med hjemmepublikum i ryggen tror jeg Per-Mathias Høgmo & Co. vil få et løft. Et tidlig mål på hjemmebane, så lever opprykksdrømmen.

FFK har scoret mange mål hjemme i plankebyen. De står med 30 mål på 13 kamper på hjemmearenaen i ligaen. Samtidig har KFUM Oslo vært skarpe på bortebane. De laget flere mål borte enn hjemme denne sesongen.

KFUM-trener Jørgen Isnes har også en bredere tropp å skilte med nå enn til første kampen. Marius Brevig er tilbake fra skade og det samme er Erik Stafford og Yannis Moula. Kaj Apeland trener også, og kan bli aktuell for 18-mannstroppen.

Fredrikstad får tilbake Ludvig Begby, og ut fra den siste treningen kan det se ut som om han går rett inn på laget. FFK starter trolig med følgende lag:

Håvar Jenssen – Filip Westgaard, Mads Nielsen, Mislav Leko, Ludvig Begby – Anas Farah Ali, Eirik Mæland, Håvar Åsheim, Joona Veteli – Andreas Aalbu, Tim Nilsen.

Vinneren av de to møter tredje siste lag på nivå to, som i øyeblikket er Åsane, i kampen om plass i OBOS-ligaen.

FFK har alltid alt å tape slik forventningene er i Fredrikstad. Det må man leve med og takle på best mulig måte. Høgmos menn må trøkke til fra start. Får Oslo-laget i gang småpasningsspillet sitt, vil FFK få problemer.

FFK må ta større sjanser enn vanlig og det gir kanskje KFUM noen overgangsmuligheter. Jeg tviler på at FFK klarer å snu dette, til det trenger de et mirakel, men jeg tror de kan ta en knepen seier på hjemmebane. Oddsen for H er 1,75. Det synes jeg er litt lite. Derfor bruker vi denne i en dobbel og kombinerer med seier til Norwich. Totalodds på denne dobbelen blir da 3,06.