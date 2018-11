Fin odds på hjemmeseier i toppkampen

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram byr på Eliteseriefotball fra Åråsen når Lillestrøm tar imot Bodø/Glimt til en ekstremt viktig kamp i bunnstriden. I Premier League er det bunnkamp mellom Huddersfield og Fulham og i Spania jakter Espanyol på 2. plassen dersom de vinner kveldens La Liga-kamp mot Athletic Bilbao. I Sverige spilles det fire kamper i Allsvenskan og to kamper i Superettan. Sivert Heltne Nilsen og hans Horsens møter Vejle borte i mandagens kamp fra den danske superligaen. Og så er det duket for en real toppkamp mellom publikumslagene Hamburger SV og FC Köln i 2. bundesliga. I NHL spiles det fem kamper natt til tirsdag.

Hamburger - FC Köln H 2,50 (spillestopp kl 20.25)





Klubber som rykker ned fra 1. Bundesliga kan ofte oppleve å miste de beste spillerne til større klubber, men det har ikke vært tilfelle for verken Hamburger SV eller FC Köln. I Köln har landslagsspiller Jonas Hector og keepertalentet Timo Horn avslått tilbud fra noen av Europas største klubber, og bundet seg til å bli klubben iallfall i én sesong til for å få Köln tilbake til 1. Bundesliga.

FC Köln har vist at de vil tilbake til 1. Bundesliga på første forsøk. De ligger på annenplass med 21 poeng, ett poeng bak serieleder St. Pauli og Mats Møller Dæhli som har én kamp mer spilt enn dem.

Også Hamburger SV har plukket opp 21 poeng på de elleve første serierundene. Det er bare målforskjellen som skiller FC Köln og Hamburger SV før kampen mandag kveld.

Hamburger SV viser bra form. De er ubeseiret i de fem siste kampene i 2. Bundesliga, to kamper er vunnet og tre kamper har endt uavgjort. Forrige helg tok de en sen 1-0-seier på bortebane mot Magdeburg. Det var femte gang på de syv siste kampene at de klarte å holde nullen. De har sluppet inn elleve mål på de elleve første kampene. Det gjør dem til det nest beste defensive laget i 2. Bundesliga, bare Union Berlin har sluppet inn færre mål enn dem så langt.

Sist uke gikk Hamburger SV også videre i den tyske cupen etter å ha vunnet 3-0 på bortebane mot Wehen Wiesbaden. Det var en god generalprøve før toppkampen mot FC Köln.

Det eneste som er litt betenkelig er hjemmestatistikken til Hamburegr SV. De har bare tapt to kamper denne sesongen, og begge tapene er kommet hjemme i Tysklands nest største by. De tapte stort i begge kampene. Mot Holstein Kiel tapte 0-3 og mot Jahn Regens burg gikk det enda verre. Den kampen tapte de 0-5.

Hamburger SV har ikke vist veldig overbevisende spill i de siste hjemekampene. De står faktisk uten seier i de tre siste kampene. De har spilt uavgjort i de to siste kampene mot St. Pauli og Bochum. I denne kampen må vertene klare seg uten den skotske stopperen David Bates.

FC Köln på sin side har opplevd enn formdupp de siste ukene. De står uten seier i de tre siste kampene i 2. Bundesliga. Etter at de gikk på et overraskende tap mot bunnlaget Duisburg, har de fortsatt å skuffe fansen de siste par ukene. I de to siste kampene har de spilt 1-1 mot Holstein Kiel og Heidenheim. I forrige uke røk de også ut av den tyske cupen etter å ha tapt på straffespark mot 1. Bundesliga-klubben Scahlke 04.

Uansett: FC Köln er den største opprykksfavoritten i 2. Bundesliga, og på bortebane har de virkelig levert denne sesongen. De er ubeseiret i fem bortematcher på rad så langt. Fasiten viser fire seire og én uavgjort.

Samtidig har de kun vunnet to av de seks siste kampene mot Hamburger SV. Dette er en storkamp i 2. Bundesliga. Begge lagene jakter opprykk. Hamburger SV har vist litt bedre form enn FC Köln de siste ukene. Dette blir en tett og jevn kamp. Det er lite som skiller lagene, slik jeg ser det.

Men: Hamburger SV må levere på hjemmebane om de skal henge med i kampen om direkte opprykk, ofg de har ikke råd til å skuffe hjemmefansen gang på gang. Denne toppkampen er ganske åpen, men med 2,50 i odds på Hamburger SV mener jeg hjemmeseier er mest interessant.

